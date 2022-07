Viral Video Ramayana Mahabharata Child Knowledge: सोशल मीडियाच्या माध्यमामुळे सर्वांनाच आपल्या कलागुणांचे आणि ज्ञानाचे प्रदर्शन (Talents and Knowledge) करण्यासाठी आणि स्वत:ला सिद्द करण्यासाठी सार्वजनिक व्यासपीठ मिळाले आहे. येथे प्रत्येक जण आपल्यातील कलागुणांना मांडण्याचा आणि सादर करण्याचा प्रयत्न करत असतो. भारतात प्रतिभेची कमी नाही आणि सोशल मीडियाने अशा लोकांना त्यांचं कौशल्य दाखवण्यासाठी एक व्यासपीठ दिले आहेत.Also Read - Viral video : वरातीत अतरंगी डान्स करत होता तरुण, घोड्याने कंबरेत अशी लाथ मारली की पाहून आवरणार नाही हसू!

या सोशल मीडियावर आता आता दोन शाळकरी मुलांचा एक आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसू शकतो. या व्हिडिओत छोटी दोन मुले न अडखळता भारतातील रामायण आणि महाभारत या महाकाव्यांमधील सर्व तपशील (Ramayana Mahabharata Child Knowledge) सांगताना दिसत आहेत. ही मुलं शाळेच्या गणवेशात दिसत आहेत. एक व्यक्ती त्यांना महाभारत आणि रामायनातील प्रश्न विचारताना ऐकू येते, ती व्यक्ती कॅमेऱ्यात दिसत नाही. परंतु तिने विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला या मुलांनी तात्काळ उत्तर दिले आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला या मुलांचं कौतुक वाटल्याशिवाय राहणार नाही. या मुलांच्या हुशारीचे आणि त्यांच्या ज्ञानाचे सोशल मीडिया यूजर्स मोठ्या प्रमाणात कौतुक करत आहेत.

Also Read - Viral video : चिमुकलीला पाचव्या मजल्यावरुन पडताना पाहून वाचवण्यासाठी आला 'हिरो', काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ

व्हिडिओमध्ये एका व्यक्तीने या दोन्ही मुलांना अनेक कठीण प्रश्न विचारले आणि त्यांनी दोघांनीही एक सेकंदही न थांबता त्यांची उत्तरे दिली. त्यांनी प्रथम एका विद्यार्थ्याला पांडव बंधू, द्रोणाचार्य यांचा मुलगा, अर्जुनचे गुरु आणि महाभारताशी संबंधित काही प्रश्न विचारले. त्यानंतर दुसऱ्या मुलाला रामायणाविषयी प्रश्न विचारले आणि त्यानेही लागेच उत्तरे देण्यास सुरुवात केली. हा व्हिडिओ व्योमकेश नावाच्या ट्विटर हँडलवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला या यूजने “ही कोणती शाळा आहे भाऊ, इथेच मुलांचा प्रवेश घ्या”असे कॅप्शन दिले आहे.

People should learns from this kid https://t.co/aKKvt2Ro4C — नीलेस्बरी _arson🔥 (@IblueIe) July 25, 2022

Whats there in the mythology? Teach em about the real world history and present. Also about the right ways to live, grow food etc — Sahil Aneja (@sazziedanza) July 24, 2022

Those asking ye ratt ke kya fayda, real life use kya hai, job milegi kya? Are the same people who ask maths ka real life mai kya fayda, job mai toh use nahi hoti, kyu padhaya? When they are themselves working in call centres chewing gutkha. — Akshay Kulkarni (@AkshayK53836651) July 25, 2022

या दोन्ही मुलांची प्रतिभा पाहून लोक हैराण झाले आहेत. या व्हिडिओवर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. काही यूजर्संनी या मुलांना असे ज्ञान दिल्याबद्दल लोक शाळेचे कौतुक करत आहेत. परंतु काही यूजर्स या ज्ञानामुळे त्यांना जॉब मिळणार नाही, त्यामुळे त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देण्याचा सल्ला देत आहेत. येथे पाहा काही यूजर्संच्या कमेंट

या व्हिडिओवर लोकांनी संमित्र प्रतिक्रिया दिल्या असल्या तरी बहुतेक यूजर्स या मुलांच्या ज्ञानाचे आणि त्यांच्या प्रतिभेचे कौतुक करत आहेत.