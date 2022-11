Viral Video: ...अन् काळजाचा ठोका चुकला! रस्त्यावरुन जात होत्या कार, अचानक पडलं क्षेपणास्त्र

Viral Video : गेल्या अनेक महिन्यांपासून रशियामुळे (Russia) युक्रेनमधील नागरिकांचे (Ukraine People) जगणं मुश्कील झाले आहे. युक्रेनवर रशियाचे हल्ले (Russia Ukraine War) थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. रशिया युक्रेनमधील शहरांवर बॉम्ब हल्ले करत आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील लोकं जीव मुठीत धरुन जगत आहेत. घराबाहेर पडले तरी नागरिकांना आपण कधीही मरु शकतो याची भीती असते. अशामध्ये सोशल मीडियावर (Social Media) युक्रेनचा एक व्हिडिओ (Viral Video) तुफान व्हायरल होत आहे. जो व्हिडिओ पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकल्याशिवाय राहणार नाही. या व्हिडिओची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे.

युक्रेनमधील डनिप्रो शहराचा हा हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये काही गाड्या रस्त्यावर जाताना दिसत आहेत आणि त्यानंतर अचानक एक क्षेपणास्त्र येऊन पडल्याचे दिसते. त्यामुळे रस्त्यावरुन जाणाऱ्या गाड्यांच्या चालकांचा गोंधळ उडतो. हा व्हिडिओ गुरुवारचा असल्याचे सांगितले जात आहे. युक्रेनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या ट्विटर हँडलवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आले आहे. गुरुवारीच रशियाने कीव येथे कॅलिबर क्रूझ क्षेपणास्त्र डागले. या क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे युक्रेनमध्ये पुन्हा नुकसान झाले आहे.

The city of Dnipro. Ukraine. Today. XXI century. Terrorists are still not being punished. We will carry out justice. We will protect the international order. pic.twitter.com/mLUMtyvfWh

व्हायरल होणारा हा व्हिडिओ कारच्या आतून शूट करण्यात आला आहे. रस्त्यावरून एक कार जाताना दिसत आहे नंतर अचानक एक क्षेपणास्त्र येऊन पडले आणि भली मोठी आग लागल्याचे दिसते. सगळीकडे भीती वातावरण पसरते. आगीचे लोट पाहून कार चालक आपली कार कुठल्याही दिशेला नेऊन जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा व्हिडिओ शेअर करत युक्रेनच्या संरक्षण मंत्रालयाने लिहिले की, हे आहे युक्रेनचे निप्रो शहर. आज 21 वे शतक आहे. दहशतवाद्यांना शिक्षा होत नाही. आम्ही न्याय देऊ. आम्ही आंतरराष्ट्रीय ऑर्डरचे रक्षण करू.’

A fragment of 🇷🇺 missile stuck in the body of women in #Dnipro, following #russia‘s attack this morning. Doctors make everything possible to save her life.

In total, in Dnipro 14 people were injured, including 15 years old girl.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/a0Vs3GDwaJ

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 17, 2022