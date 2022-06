Viral Video : सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) एका धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकाने महिला शिक्षिकेला चप्पलने बेदम माराहण केली आहे. महत्वाचे म्हणजे शाळेच्या विद्यार्थ्यांसमोर ही मारहाण करण्यात आली आहे. शिक्षिका शाळेत उशिरा आल्यामुळे मुख्याध्यापकाचा रागावरील ताबा सुटला आणि त्याने शिक्षिकेला बेदम मारहाण (School Teacher Video) केली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला देखील राग आल्याशिवाय राहणार नाही. या घटनेचा तीव्र निषेध केला जात आहे.Also Read - Karishma Kapoor Birthday : नवऱ्यापासून वेगळी होऊनही करिश्मा कपूर आहे कोट्यवधीच्या संपत्तीची मालकीण!

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) एका सरकारी शाळेमध्ये (Government School) ही घटना घडली आहे. खेरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील माहुंगू गावातील शाळेत हा प्रकार घडला आहे. मुख्याध्यापकाने महिला शिक्षिकेला चप्पलने बेदम मारहाण केली आहे. माराहण करण्यामागे अतिशय शुल्लक कारण होते. ही महिला शिक्षिका शाळेमध्ये पोहचायला फक्त 10 मिनिटं उशीर झाल्यामुळे मुख्याध्यापकाने तिला मारहाण केली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. Also Read - Viral Video : ट्रेनला लटकून स्टंट करणं पडलं महागात, खांबाला धडकून तरुण गंभीर जखमी!

#WATCH | Principal of a government school in Uttar Pradesh’s Lakhimpur thrashed a female teacher with shoes

(Source: Viral video) pic.twitter.com/hCRiMuVsgV

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 24, 2022