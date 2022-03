Viral Video : केरळमध्ये (Keral) फूटबॉल मॅचदरम्यान (Football Match) एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. मॅच सुरु असताना अचानक प्रेक्षक गॅलरी कोसळली. यादुर्घटनेमध्ये 200 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना नजीकच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. जखमींमधील 5 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. शनिवारी रात्री नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली.Also Read - डीप नेकलाइन ड्रेसमध्ये Janhvi Kapoorचा हॉट अवतार, फोटो पाहून चाहते घायाळ!

मिळालेल्या माहितीनुसार, केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील वंदूर येथे ही घटना घडली आहे. पूनगोड येथील एलपी स्कूलमध्ये ऑल इंडिया सेवन्स फूटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. फूटबॉल मॅचसाठी याठिकाणी प्रेक्षकांसाठी तात्पुरती प्रेक्षक गॅलरी उभी करण्यात आली होती. मॅच पाहण्यासाठी मोठ्यासंख्येने लोकांनी गर्दी केली होती. ही घटना घडली त्यावेळी प्रेक्षक गॅलरीवर 2000 पेक्षा अधिक जण उपस्थित होते. मॅच सुरु असतानाचा अचानक प्रेक्षक गॅलरी कोसळली. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली सर्वजण इकडे तिकडे पळू लागले.

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV

