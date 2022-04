Viral Video: सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची चर्चा झाल्याशिवाय राहत नाही. अनेक प्राण्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral video) होत असतात. मग ते कुत्रे-मांजरांचे असो किंवा वन्यजीवी प्राण्यांचे असो. कधी हे प्राणी एकमेकांशी भांडण करतात, तर कधी मदत करताना दिसतात. यातील प्रत्येक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. आता सध्या सोशल मीडियावर एका बिबट्याचा व्हिडिओ व्हायरल (Leopard Viral Video) होत आहे. विहिरीमध्ये पडलेल्या बिबट्याला वनविभागाच्या पथकाने वाचवले आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.Also Read - Hritik Roshan ची एक्स वाईफ Sussanne Khan चे गोव्यात आलिशान हॉटेल, व्हिडिओ पाहून व्हाल आश्चर्यचकित!

ही घटना महाराष्ट्रात (Maharashtra) घडलेली आहे. महाराष्ट्रातील देऊळगाव राजा वनपरिक्षेत्रातील खलियाल गावाजवळ ही घटना घडली असून विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वाचवण्यात यश आले आहे. वनविभागाच्या पथकाने मोठ्या शिताफीने हे रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue operation) करत बिबट्याला विहिरीच्या बाहेर काढले. एएनआय वृत्तसंस्थेने बिबट्याला वाचवल्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. देऊळगाव राजा वनपरिक्षेत्रातील खलियाल गावाजवळील एका विहिरीत शिकारीच्या नादात बिबट्या पडला. बिबट्या विहिरीमध्ये पडल्याची माहिती गावकऱ्यांनी वनविभागाला दिली. वनविभागाच्या पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरु केले आणि बिबट्याचे प्राण वाचवले. वनविभागाचे पथक कसे जुगाड करून बिबट्याला विहिरीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळत आहे.

#WATCH Maharashtra | The forest department team rescued a leopard that fell into a well near Khaliyal village under the Deulgaon Raja forest range. pic.twitter.com/Mc4KGCO6Fu

— ANI (@ANI) April 7, 2022