Viral Video : मान्सून (Monsoon) दाखल होऊन एक महिना झाला तरी देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये म्हणावा तसा पाऊस झाला नाही. पण आता एका महिन्यानंतर सर्वत्र पावसाने जोर पकडला आहे. या पावसाने अनेक राज्यात हाहाकार माजवला आहे. पावसामुळे आलेल्या पूरामध्ये (Flood) अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. अशामध्ये सोशल मीडियावर (Social Media) एक व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत आहे. यामध्ये पूराच्या पाण्यामध्ये स्कूलबस (School Bus) बुडाली. सुदैवाने या घटनेत मोठा अनर्थ टळला. कारण या स्कूलबसमध्ये 30 विद्यार्थी होते. स्थानिकांनी तात्काळ धाव घेत या मुलांना बसमधून बाहेर काढले. ही घटना तेलंगनाच्या (Telangana) मेहबूबनगरमध्ये घडली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी सकाळी घडली आहे. मुसळधार पावासामुळे तेलंगणाच्या अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते. रस्त्यांना नद्यांचे रुप आले आहे. अशामध्ये तेलंगनाच्या मेहबूबनगरमध्ये पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचले होते. अशामध्ये स्कूलबस 30 मुलांना घेऊन जात होती. अंडरब्रिजमधून जात असताना स्कूल बसला पूराच्या पाण्याने वेढा घातला. बसमधील चिमुकल्यांनी आरडाओरडा करायला सुरुवात केली. या पाण्यामध्ये बस अक्षरश: बुडू लागली. मुलांचा आवाज येताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

#WATCH | Telangana: A school bus, carrying 30 students, was partially submerged in a flooded street in Mahbubnagar today. The students were rescued by the locals. The bus was later brought out of the spot. pic.twitter.com/7OOUm8as0v

— ANI (@ANI) July 8, 2022