Viral Video : सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टींची चर्चा झाल्याशिवाय राहत नाही. यामधील काही व्हिडिओ (Viral Video) असे असतात जे आपल्याला खूप हसायला भाग पाडतात. तर काही व्हिडिओ असे असतात ज्यामुळे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात. तर काही व्हिडिओ असे असतात ज्यामुळे आपल्याला राग आल्याशिवाय राहत नाही. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे जो पाहून तुमचा देखील राग अनावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. एका शिक्षिकेने (School Teacher) वर्गामध्येच विद्यार्थ्याला बॉडी मसाज (Body Massage) करायला लावली. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा व्हिडिओ उत्तर प्रदेशमधील आहे. उत्तर प्रदेशच्या हरदोई येथील एका सरकारी शाळेतील शिक्षिकेने विद्यार्थ्याकडून बॉडी मसाज करुन घेतल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये ही शिक्षिका वर्गामध्ये खुर्चीवर बसलेली दिसत आहे. संपूर्ण वर्गासमोर ती एका विद्यार्थ्याकडून हाताची मसाज करुन घेताना दिसत आहे. उर्मिला सिंह असे या शिक्षिकेचे नाव आह. या शिक्षिकेचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर या शिक्षिकेला शाळेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

Teacher having bicep Massage by students, Viral video from Hardoi UP govt school. pic.twitter.com/MF8lEQPvEZ

— Grading News (@GradingNews) July 27, 2022