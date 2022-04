Thieves Used Bulldozer To Break ATM Machine : चोरटे अनेकदा चोरी करण्यासाठी वेगवेगळ्या आयडिया वापरतात. अशीच एक चोरी सांगलीमध्ये झाली आहे. सांगलीच्या मिरजमध्ये चोरट्यांनी एटीएम मशीन फोडण्यासाठी चक्क बुलडोझरचा वापर केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ‘हिंदुस्तान’ने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. चोरी झालेले हे एटीएम मशीन अॅक्सिस बँकेचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.Also Read - Viral Video: अनोखं लग्न! पुश-अप्स करत वधु-वरांनी केलं लग्न, व्हिडिओची होतेय चर्चा!

हिंदूस्तानने दिलेल्या वृ्त्तानुसार, मिरज झालेल्या या चोरीआधी चोरट्यांनी एटीएम फोडण्यासाठी एक जेसीबी चोरले आणि त्याच जेसीबीने एटीएम मशीन खोदले आणि पळवून नेले. रविवारी घडलेल्या या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. बूथमध्ये बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही संपूर्ण घटना कैद झाली आहे. या एटीएम मशिनमध्ये 27,00,000 रुपये होते असा दावा करण्यात आला आहे. चोरी झाली त्यावेळी एटीएम मशीनच्या बाहेर सीसीटीव्ही आणि गार्ड नव्हता. एटीएम मशीन फोडल्यानंतर चोरट्यांनी ते काही अंतरावर पळवून नेले होते.

While in other states JCB bulldozers are used to remove illegal enroachments of rioters.

In Maharashtra's Sangli, JCB bulldozer was used to loot a ATM machine in

Such is the fearlessness of goons. pic.twitter.com/XSmBbv7Qnr

— #DextrousNinja🇮🇳 (@DextrousNinja) April 24, 2022