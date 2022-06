Viral Video: सोशल मीडियावर (Social Media) सध्या एका अपघाताचा व्हिडिओ (Viral Video) तुफान व्हायरल होत आहे. हा हृदयद्रावक व्हिडिओ (Accident Video) पाहून तुमचे मन हेलावून जाईल. मुंबईतल्या वांद्रे- वरळी सी लिंकवरील (Bandra- Worli Sea Link) हा व्हिडिओ आहे. एका ट्रॅक्सीने (Taxi Accident) दोन जणांना धडक दिली. या भीषण अपघातामध्ये या दोन्ही व्यक्ती हवेत उडून खाली पडल्या. या अपघातामध्ये दोघांचाही मृत्यू झाला आहे. ही अपघाताची घटना सीसीटीव्हीत (CCTV Footage) कैद झाली आहे. हा अपघात जुना असल्याची माहिती समोर आली आहे पण हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधू घेत आहे.Also Read - Maharashtra Corona Update: नागरिकांनो काळजी घ्या, राज्यात 3081 नव्या रुग्णांची नोंद, मुंबईत चिंता वाढली

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील वांद्रे -वरळी सी लिंकवर हा अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये अमर मनीष जरीवाला यांचा आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या कार चालकाचा मृत्यू झाला आहे. अमर हे प्राणी आणि पक्षीप्रेमी होते. वांद्रे-वरळी सी लिंकवरुन ते प्रवास करत असताना गाडीच्या धडकेमध्ये जखमी झालेली घार त्यांना दिसली. या घारीला वाचवण्यासाठी त्यांनी गाडी थांबवली. ते आणि त्यांचे कार चालक श्याम सुंदर कामत हे घारीला वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उभे होते. त्याचवेळी पाठीमागून आलेल्या एका ट्रक्सीने त्यांना जोरदार धडक दिली. या धडकेमध्ये अमर आणि श्याम हे दोघेही हवेत उडून खाली पडले.

