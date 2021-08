लाहोर : पाकिस्तानी स्वातंत्र्यदिनीच लाहोरमध्ये (Lahore) जमावाने एका टिकटॉक स्टारचा विनयभंग (Tiktok star Harassed) केल्याची घटना घडली आहे. लाहोर पोलिसांनी पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनी शहरातील ग्रेटर इक्बाल पार्क (Greater Iqbal Park) येथे एका महिला टिकटॉक स्टार आणि तिच्या साथीदारांना मारहाण आणि चोरी आणि तरूणीचा विनयभंग (pakistani tarunicha jamavakadun vinaybhang) केल्याच्या आरोपाखाली शेकडो अज्ञात लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पाकिस्तानमधील डॉन वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, पीडित तरूणी तिच्या सहा साथीदारांसह स्वातंत्र्यदिनी मिनार-ए-पाकिस्तानजवळ व्हिडिओ बनवत होती. तेव्हा 300 ते 400 लोकांनी तिच्यावर हल्ला केला आणि तिचा विनयभंग केला.Also Read - Marriage in Ocean Video: समुद्रात तरंगत पार पडला अनोखा विवाहसोहळा, वऱ्हाडी मंडळींनी अशी लावली उपस्थिती!

पीडित तरूणी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले की, "गर्दी प्रचंड होती आणि लोक भिंती ओलांडून आमच्या दिशेने येत होते. लोक मला धक्का देत होते आणि मला असे ओढत होते इतके की त्यांनी माझे कपडे देखील फाडले. बऱ्याच लोकांनी माझी मदत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गर्दी प्रचंड होती आणि लोक मला हवेत फेकत होते".(Tiktak star Girl molested in Lahore on Pakistani Independence Day; Hundreds of people threw her in the air pakistani tarunicha jamavakadun vinaybhang Video)

A female TikToker along with her companions was allegedly harassed and assaulted at Minar e Pakistan by a mob in #Lahore’s Greater Iqbal Park on Independence Day.

All these people were not human, but wild beasts in human clothing. pic.twitter.com/pKGMHY4vOZ

— Rubina (@RubinaViews) August 17, 2021