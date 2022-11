Viral Video: छेडछाडीला कंटाळून मुलीने मारली चालत्या ऑटोतून उडी, घटना सीसीटीव्हीत कैद

Viral Video: मुली आणि महिलांच्या विनयभंगाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशात महाराष्ट्रातील औरंगाबाद (Aurangabad) येथे अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अल्पवयीन मुलीने ऑटो चालकाचा (Auto Rickshaw Viral Video) हेतू समजून घेत स्वत:ला वाचवण्यासाठी चक्क चालत्या ऑटोतून उडी मारली. घटनास्थळी असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झाली आहे.

चालत्या रिक्षेतून मारली उडी…

#WATCH #CCTV #Crime #BREAKING#Maharashtra In #Aurangabad auto driver #molested girl in moving auto,minor girl jumped from moving auto,#girlinjured

After molesting the girl jumped from speeding #auto which was caught on CCTV #ACCIDENT pic.twitter.com/udGvgMgbry

