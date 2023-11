Home

Bengaluru To Face Power Cut On These Days | Check Affected Areas and Timing Here

Representational Image (Pixabay)

Bengaluru Power Cut: Bengaluru will face a power cut from November 28 to November 30 as per a report by the Hindustan Times. The power outage is due to maintenance work, the report added.

Bengaluru power cut on 28 November (Tuesday)

Bilankote area, Hosahalli, Hanumanthapura, Kulluvanahalli, Lakkenahalli, Dodderi, Kulavanahalli Gramapanchath, Harebomanahalli Gramapanchath, L Wind Industry, SK Steel Industry, Yedehalli, Barathipura, KG Srinivaspura, Kengalkempohalli, Gorladaku, Anesidri, Javanagondanahally, KTN Hally, Pilali, Ranganathapura, Julpalya, Sadali, Dibburahalli, Yasin Nagar, Subhash Layout, Rama Temple Road, Ramdev Garden, Krishnareddy Layout, Teachers Colony, Shivaramaiah Layout, Ring Road Service Road, KK Halli Village, Cmr Road, Kamanahalli Main Road, Ramaiah Layout, Lingarajapuram, Janakiram Layout, Kanakadasa Layout, Rashad Nagar, Farida Shoe Factory, Arabic College, KG Halli, Govindpura Village, Vinobhanagar, BM Layout, Arogyamma Layout, Kaveri Garden, Hbr L/o, 4th Block, Yasin Nagar, 5th Block, Hbr Nagawara Main Road, Nagawara, NJK Garments, Byrankunte, Kuppuswamy L/o, Hkbk College, Vidya Sagar, Thanisandra, RK Hegde Nagar, K Narayan Pura, NN Halli, Balaji L/o, Phase 1 To 3, Railway Mens L/o, Bds L/o, Central Excise, KK Halli, Hennur Main Road, Hrbr L/O, Oil Mill Road, Aravind Nagara, Nehru Road, Kammanahalli Main Road, Bethal Street, AK Colony, 80 Feet Road, Cmr Road, Karle, Hegde Nagar, Nagenahalli, Police Quarters, Kempegowda L/o, Shabarinagara, Kmt L/o, Bharathiya City, Noor Nagar, Bharath Math Layout, Hidayath Nagar, Lidkar Colony, Obajjihalli, Trishul, Jayanagara, Swimming Pool, Nijalingappa, Mahanagara Palike, Durgambhika, Esi, Davanagere, Lakkampura, Gadimakunte, Gopalapura, Chikka Ujjini, Tumminakatte, Marikatte, Kyasanahalli, Gouripura, Chikkabantanahalli, Yarlakatte, Venkateshapura, Gurusiddapura, Agasanahalli, Malemachikere, Hirebannihatti, Jadanakatte, Sokke, Hosakere, Siddapura, Sigonahalli, Kadashettihally, Gangangatta, Hunseghtta, Sugoor, M Gollaratti and Kannughatta.

Bengaluru power cut on 29 November (Wednesday)

Anandanagara, Thirumalapura, T Beguru, Hucchegowdanapalya, Marohalli, Byranahalli, Ss High Tech Hospital, Siddaveerappa Badavane, Kuvempu Nagara, Ss Layout A Block, Glass House Area, Shamanur Road, Lakshmi Floor Mill, Gorladaku, Anesidri, Javanagondanahally, KTN Hally, Pilali, Ranganathapura, Kempapura, Agrahara L/o, Defence L/o, Fortune, A Block, Pai House, Byatrayanapura, Uas Layout, Telecom Layout, Milstone And Hiranandani Appartement, L&t , Uidia, Sahakarnagar , Kodigehalli , Canara Bank L/o , Kb Park , Mla House , Virupakshapura , Godrej , Shanthivana, Fortune , Kempapura, Defence L/o, Agrahara L/o , Kogilu L/o, Kengeri Satelite Town, Kengeri Upanagar, Guttedurga, Halekallu, Bilichodu, Chadaragolla, Mugidaragihalli, Chikka Arakere, Kurudi, Madihalli, Tuppadahalli, Katenahalli, Asagodu, Benchekatte, Muchunuru, Narasimharajapura, Marenahalli, Medikerihalli, Mediginakere, Koratikere, Kasturipura, Vyasagondanahalli, Somanahalli, Gokulatti, Halavadandi, Sagalagatte, Hireharakere, Devikere, Maharajanahatti, Madhure Station, Thalikatte, Gowdihalli, Gangasamudra, Ramagiri, Thuppadahalli, Kanivehalli, Nulenur, Kavalu, Hanumahalli, Muddapura, Rangapura, Hunavinodu, Doddaghatta, Jankal, Thanigekallu, Kantapura, Devapura, Ramajjanahalli, Athhimagge, Honeenalalli, Duggavara, Goolihatti, Channasamudra, Kappagere, Koratigere, Madhure, Kanguvahalli, Kellodu, Hagalagere, Rangavalli, Pilapura, Devigere, Vedavathi, BV Nagara, Mavinakatte Palya, Attighatta, Sheranakatte, Rangappa Temple, DK Halli, Kenkere, Nakikere, Poojarahatti, Neergunda, Adrikatte, Shrimata, Aladahalli, HSD Exp, Illapura, Bagur, Hebballi, Sanihalli, Srirangapura, Anival, Hsd Rural, Kanchipura, Kittidal, Kadavigere, Obbalapura, Vengalapura, NN Katte, DK Katte, Shivanagara, JS Pura, CB Gere, GN Kere, Bukkasagara, Mathod, Nagatihalli, Menasinodu, DT Vatti, Vajra, Somenahalli, Shrirampura, Neralakere, Kabbala, Ballalasamudra, Garga, Belaguru, Kodihalli, Kalkere, Thonachenahalli, Gavirangapura, CN Palya, Kenchanahalli, Idaguru, Ankalakoppa, CS pura, Naranahalli, Ungra, Manikuppe and Gaddehalli.

Bengaluru power cut on 30 November (Thursday)

Honnavara, Isturu, Gandaragulipura, Sympadipura, Honnadevapura, Kodihalli, Madure, Beerayyanapalya, Hosapalya, Malluhalli, Kadanuru, Madugondanahalli, Mallapadigatta, Thimmasandra, Voddagere, Purushanahalli, Alenahalli, Iyyanahalli, Kanaswadi, Beeranpalya, Kadnurkymara, Dabaspete Town, LM Wind, Sompura Kiadb Industrial Area, Bharathipura Colony, Dabaspete Kiadb Industrial Area, Gorladaku, Anesidri, Javanagondanahally, KTN Hally, Pilali, Ranganathapura, Addagal, Rayalapadu and Gownipalli.

Read more on Latest India News on India.com.