New Delhi: Those who are planning a railway trip on Sunday, December 19, are advised to check the status of their trains beforehand as Indian Railways have canceled several passenger train services owing to the various reason including law and order, weather etc.

Of the total 234 trains, 175 were fully cancelled while services of 59 were partially disupted. Earlier on Saturday, nearly 200 trains were cancelled.

List of cancelled trains here

00949 OKHA-GHY PARCEL SPL TRAIN OKHA (OKHA) – GUWAHATI (GHY) P EXP

02576 GKP HYB SPECIAL GORAKHPUR (GKP) – HYDERABAD DECAN (HYB)

03035 KWAE – AZ SPL KATWA JN. (KWAE) – AZIMGANJ JN (AZ)

03037 SBG-BGP SPL SAHIBGANJ JN (SBG) – BHAGALPUR (BGP)

03038 BGP-SBG SPL BHAGALPUR (BGP) – SAHIBGANJ JN (SBG)

03058 NILE-AZ PASS SPL NIMITITA (NILE) – AZIMGANJ JN (AZ)

03060 NILE- KWAE PASS SPL NIMITITA (NILE) – KATWA JN. (KWAE)

03082 JSME RPH PGR SPL JASIDIH JN (JSME) – RAMPUR HAT (RPH)

03092 SBG-AZ SPL SAHIBGANJ JN (SBG) – AZIMGANJ JN (AZ)

03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL KATWA JN. (KWAE) – AZIMGANJ JN (AZ)

03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) – KATWA JN. (KWAE)

03408 SBG-RPH PASS SPL SAHIBGANJ JN (SBG) – RAMPUR HAT (RPH)

03412 BHW-RPH PASS SPL BARHARWA JN (BHW) – RAMPUR HAT (RPH)

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL)

03461 TPH-RJL SPL TINPAHAR JN (TPH) – RAJMAHAL (RJL)

03468 RJL-TPH SPL RAJMAHAL (RJL) – TINPAHAR JN (TPH)

03470 BHW – BWN PASSENGER SPL TINPAHAR JN (TPH) – BARDDHAMAN (BWN)

03494 RJL-TPH SPL RAJMAHAL (RJL) – TINPAHAR JN (TPH)

03497 TPH-RJL SPL TINPAHAR JN (TPH) – RAJMAHAL (RJL)

03504 HTE BWN MEMU PGR SPL HATIA (HTE) – BARDDHAMAN (BWN)

03593 PRR-ASN MEMU PGR SPL PURULIA JN (PRR) – ASANSOL JN (ASN)

03594 ASN-PRR MEMU PGR SPL ASANSOL JN (ASN) – PURULIA JN (PRR)

04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL RAE BARELI JN (RBL) – KANPUR CENTRAL (CNB)

04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL KANPUR CENTRAL (CNB) – RAE BARELI JN (RBL)

05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR)

05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL CHHAPRA (CPR) – SONPUR JN (SEE)

05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB)

05332 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)

05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05363 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)

05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB)

05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05404 GAYA-JMP SPL GAYA JN (GAYA) – JAMALPUR JN (JMP)

05406 SBG-RPH PGR SPL SAHIBGANJ JN (SBG) – RAMPUR HAT (RPH)

05408 JMP-RPH SPL JAMALPUR JN (JMP) – RAMPUR HAT (RPH)

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE)

05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL HALDIBARI (HDB) – NEW JALPAIGURI (NJP)

05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB)

06136 MTP UAM PASS SPL METUPALAIYAM (MTP) – UDAGAMANDALAM (UAM)

06137 UAM MTP PASS SPL UDAGAMANDALAM (UAM) – METUPALAIYAM (MTP)

06265 SBC-HUP MEMU KSR BENGALURU (SBC) – HINDUPUR (HUP)

06266 HUP-YPR MEMU HINDUPUR (HUP) – KSR BENGALURU (SBC)

06595 SBC-SSPN MEMU BANGALORE CANT (BNC) – DHARMAVARAM JN (DMM)

06596 SSPN-SBC MEMU DHARMAVARAM JN (DMM) – BANGALORE CANT (BNC)

07369 CMGR-YPR PASS SPL CHIKKAMAGALURU (CMGR) – YASVANTPUR JN (YPR)

07370 YPR-CMGR PASS SPL YASVANTPUR JN (YPR) – CHIKKAMAGALURU (CMGR)

07693 GTL-HUP GUNTAKAL JN (GTL) – HINDUPUR (HUP)

07694 HUP GTL DEMU HINDUPUR (HUP) – GUNTAKAL JN (GTL)

07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08303 SBP-PURI SPECIAL SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI)

08304 PURI-SBP SPECIAL PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP)

08437 BHC-CTC SPECIAL BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC)

08438 CTC-BHC MEMU CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC)

08739 SDL BSP MEMU SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN (BSP)

08740 BSP-SDL MEMU BILASPUR JN (BSP) – SHAHDOL (SDL)

09110 KDCY – PRTN SPECIAL KEVADIYA (KDCY) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRT – KDCY SPL PRATAPNAGAR (PRTN) – KEVADIYA (KDCY)

09440 MVI – WKR SPECIAL MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)

09441 WKR-MVI SPECIAL WANKANER JN (WKR) – MORBI (MVI)

09444 MVI – WKR SPECIAL MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)

11007 DECCAN EXPRESS C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – PUNE JN (PUNE)

11008 DECCAN EXPRESS PUNE JN (PUNE) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)

11029 KOYNA EXPRESS C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – KOLHAPUR (KOP)

11109 JHS – LJN INTERCITY JHANSI JN (JHS) – LUCKNOWJN (LJN)

11110 LJN JHS INTERCITY LUCKNOWJN (LJN) – JHANSI JN (JHS)

11139 CSMT-GADAG SF EXPRESS C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – GADAG JN (GDG)

11401 CSMT-ADB SPL C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – ADILABAD (ADB)

11807 JHS-AGC EXP JHANSI JN (JHS) – AGRA CANTT (AGC)

11808 AGC-JHS EXP AGRA CANTT (AGC) – JHANSI JN (JHS)

12053 HW-ASR EXP HARIDWAR JN (HW) – AMRITSAR JN (ASR)

12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP AMRITSAR JN (ASR) – HARIDWAR JN (HW)

12071 CSMT-J JANSHATABDI EXP C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – JALNA (J)

12072 JANSHATABDI EXPRESS JALNA (J) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)

12109 PANCHAVATI EXP. C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – MANMAD JN (MMR)

12111 CSMT-AMI SF EXPRESS C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – AMRAVATI (AMI)

12123 CSMT-PUNE EXP C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – PUNE JN (PUNE)

12124 DECCAN QUEEN EXPRESS PUNE JN (PUNE) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)

12179 LJN – AF INTERCITY LUCKNOWJN (LJN) – AGRA FORT (AF)

12180 AF -LJN INTERCITY AGRA FORT (AF) – LUCKNOWJN (LJN)

12225 KAIFIAT EXP AZAMGARH (AMH) – DELHI (DLI)

12267 RJT DURONTO EXP MUMBAI CENTRAL (MMCT) – HAPA (HAPA)

12268 HAPA – MMCT DURANTO HAPA (HAPA) – MUMBAI CENTRAL (MMCT)

12364 HDB-KOAA SF EXP HALDIBARI (HDB) – KOLKATA (KOAA)