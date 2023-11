Home

Chhattisgarh Assembly Election: Complete List Of Candidates

Check out the complete list of all the candidates fielded by the BJP, Congress, and the Aam Aadmi Party for the Chhattisgarh Assembly Election 2023.

Voters go through the election procedure before casting their votes for the first phase of Chhattisgarh Assembly elections, at a polling station, in Kabirdham on Tuesday, November 7, 2023. (ANI Photo)

Chhattisgarh Assembly Elections: The 2023 Chhattisgarh Assembly polls is tipped to feature a head-to-head poll battle between the Congress and the BJP with later pulling out all the stops to oust the ruling party from power in the state. Chhattisgarh will go to polls in two phases on November 7 and 17 for 90 Assembly constituencies in the state. Votes will be counted on December 3 and results declared on the same day.

As the two political behemoths slug it out, check out the list of all the candidates fielded by the BJP, Congress, and the Aam Aadmi Party for the 90 Assembly constituencies of Chhattisgarh.

Chhattisgarh Assembly Election: Candidates List

Bharatiya Janata Party (BJP)

Bharatpur-Sonha – Renuka Singh Manendragarh- Shyam Bihari Jaiswal Baikunthpur– Bhaiyalal Rajwade Premnagar – Bhulan Singh Maravi Bhatgaon – Laxmi Rajwade Pratappur – Shakuntala Singh Porthe Ramanujganj – Ramvichar Netam Samri – Udeshwari Paikra Lundra – Praboj Bhinj Ambikapur – Rajesh Agarwal Sitapur – Ram Kumar Toppo Jashpur – Raimuni Bhagat Kunkuri – Vishnu Dev Sai Pathalgaon – Gomati Sai Lailunga – Suniti Rathia Raigarh – OP Chaudhary Sarangarh – Shivkumari Chauhan Kharsia – Mahesh Sahu Dharamjaigarh – Harishchandra Rathia Rampur – Nakiram Kanwar Korba – Lakhanlal Dewangan Katghora – Premchandra Patel Pali-Tanakhar – Ramdayal Uikey Marwahi – Pranav Kumar Marpachhi Kota – Prabal Pratap Singh Judev Lormi – Arun Sao Mungeli – Punnulal Mohale Takhatpur – Dharamjeet Singh Bilha – Dharamlal Kaushik Bilaspur – Amar Agarwal Beltara – Sushant Shukla Masturi – Krishnamurti Bandi Akaltara – Saurabh Singh Janjgir-Champa – Narayan Chandel Sakti – Khilawan Sahu Chandrapur – Bahu Rani Sanyogita Singh Judev Jaijaipur – Krishnakant Chandra Pamgarh – Santosh Lahre Saraipali – Sarla Kosaria Basna – Sampat Agarwal Khallari – Alka Chandrakar Mahasamund – Yogeshwar Raju Sinha Bilaigarh – Dineshlal Jagade Kasdol – Dhaniram Dhivar Baloda Bazar – Tankram Verma Bhatapara – Shivratan Sharma Dharsiwa – Anuj Sharma Raipur City Gramin – Motilal Sahu Raipur City West – Rajesh Munat Raipur City North – Purandar Mishra Raipur City South – Brijmohan Agrawal Arang – Guru Khushwant Saheb Abhanpur – Indrakumar Sahu Rajim – Rohit Sahu Bindranawagarh – Govardhan Ram Manjhi Sihawa – Shrawan Markam Kurud – Ajay Chandrakar Dhamtari – Ranajana Sahu Sanjari – Balod Rakesh Yadav Dondi Lohara – Devlal Halwa Thakur Gunderdehi – Virendra Sahu Patan – Vijay Baghel Durg Gramin – Lalit Chandrakar Durg City – Gajendra Yadav Bhilai Nagar – Premprakash Pandey Vaishali Nagar – Rikesh Sen Ahiwara – Doman Korsewada Saja – Ishwar Sahu Bemetara – Dipesh Sahu Navagarh – Dayaldas Baghel Pandariya – Bhavna Bohra Kawardha – Vijay Sharma Khairagarh – Vikrant Singh Dongargarh – Vinod Khandekar Rajnandgaon – Dr Raman Singh Dongargaon – Bharat Verma Khujji – Geeta Ghasi Sahu Mohala-Manpur – Sanjeev Saha Antagarh – Vikram Usendi Bhanupratappur – Gautam Uikey Kanker – Asharam Netam Keshkal – Neelkanth Tekam

. Kondagaon – Lata Usendi Narayanpur – Kedar Kashyap Bastar – Maniram Kashyap Jagdalpur Kiran Singh Deo Chitrakot – Vinayak Goyal Dantewada – Chetaram Arami Bijapur – Mahesh Gagada Konta – Soyam Muka

Congress

Bharatpur-Sonhat – Gulab Singh Kamro Manendragarh – Ramesh Singh Baikunthpur – Ambica Singh Deo Premnagar – Khel Sai Singh Bhatgaon – Paras Nath Rajwade Pratappur – Rajkumari Marawi Ramanujganj – Dr Ajay Tirkey Samri – Vijay Paikara Lundra – Dr Pritam Ram Ambikapur – TS Singh Deo Sitapur – Amarjeet Bhagat Jashpur – Vinay Kumar Bhagat Kunkuri – UD Minj Pathalgaon – Rampukar Singh Thakur Lailunga – Vidyavati Sidar Raigarh – Prakash Shakrajeet Naik Sarangarh – Uttari Jangde Kharsia – Umesh Patel Dharamjaigarh – Laljeet Singh Rathia Rampur – Phool Singh Rathiya Korba – Jaisingh Agrawal Katghora – Purushottam Kanwar Pali-Tanakhar – Duleshwari Sidar Marwahi – Dr KK Dhruv Kota – Atal Srivastav Lormi – Thaneshwar Sahu Mungeli – Sanjit Banerjee Takhatpur – Rashmi Ashish Singh Bilha – Siyaram Kaushik Bilaspur – Shailesh Pandey Beltara – Vijay Kesarwani Masturi – Dilip Lahariya Akaltara – Raghvendra Singh Janjgir-Champa – Vyas Kashyap Sakti – Charan Das Chandrapur – Ram Kumar Yadav Jaijaipur – Baleshwar Sahu Pamgarh – Sheshraj Harbans Saraipali – Chaturi Nand Basna – Devender Bahadur Singh Khallari – Dwarikadhish Yadav Mahasamund – Dr Rashmi Chandrakar Bilaigarh – Kavita Pran Lahare Kasdol – Sandeep Sahu Baloda Bazar – Shailesh Trivedi Bhatapara – Inder Kumar Sao Dharsiwa – Chhaya Verma Raipur City – Gramin Pankaj Sharma Raipur City West – Vikas Upadhyay Raipur City North – Kuldeep Juneja Raipur City South – Mahant Ram Sundar Das Arang – Dr Shivkumar Dahariya Abhanpur – Dhanendra Sahu Rajim – Amitesh Shukla Bindranawagarh – Janak Lal Dhruv Sihawa – Ambika Markam Kurud – Tarini Chandrakar Dhamtari – Omkar Sahu Sanjari Balod – Sangeeta Sinha Dondi Lohara – Anila Bhendia Gunderdehi – Kunwer Singh Nishad Patan – Bhupesh Baghel Durg Gramin – Tamradhwaj Sahu Durg City – Arun Vora Bhilai Nagar – Devendra Yadav Vaishali Nagar – Mukesh Chandrakar Ahiwara – Nirmal Kosare Saja – Ravindra Chaube Bemetara – Ashish Kumar Chhabra Navagarh – Guru Rudra Kumar Pandariya – Neelkanth Chandravanshi Kawardha – Mohammad Akbar Khairagarh – Yashoda Verma Dongargarh – Harshita Swami Baghel Rajnandgaon – Girish Devangan Dongargaon – Daleshwar Sahu Khujji – Bhola Ram Sahu Mohala Manpur – Indrashah Mandavi Antagarh – Roop Singh Potai Bhanupratappur – Savitri Mandavi Kanker – Shankar Dhurve Keshkal – Sant Ram Netam Kondagaon – Mohan Markam Narayanpur – Chandan Kashyap Bastar – Lakheshwar Baghel Jagdalpur – Jitin Jaiswal Chitrakot – Deepak Kumar Baij Dantewada – Chavindra Mahendra Karma Bijapur – Vikram Mandavi Konta – Kawasi Lakhma

Aam Aadmi Party (AAP)

Bharatpur-Sonhat – Sukhwanti Singh Manendragarh- Mansoor Memon Baikunthpur– Sunil Singh Premnagar – Malti Rajwade Bhatgaon – Dinesh Soni Pratappur – Chhote Lal Tirki Ramanujganj – Sugriva Ram Samri – Dr Sohanlal Kanwar Lundra – Pradeep Bairwa Sitapur – Ashok Kumar Tirkey Jashpur – Rohit Lakra Pathalgaon – Meera Tirkey Raigarh – Rajesh Tripathi Sarangarh – Subhash Chauhan Kharsia – Amar Agarwal Dharamjaigarh – Prem Singh Rathiya Korba – Anoop Aggarwal Katghora – Milan Das Diwan Pali-Tanakhar -Sukhnandan Singh Lailunga – Kunti Sidar Kota – Harish Chandel Lormi -Mahendra Singh Thakur Mungeli – Ramkumar Gandharva Takhatpur – Anil Baghel Bilha – Jasbir Singh Bilaspur – Dr. Shailesh Ahuja Beltara – Arvind Pandey Masturi – Lakshmi Prasad Tandon Akaltara – Chandrahas Dewangan Janjgir-Champa – Sanjay Kumar Sharma Chandrapur – Bhanuprakash Chandra Jaijaipur – Daduram Manhar Pamgarh – Dr. Chaitram Dev Khatkar Saraipali – Prabhakar Gwal Basna – Sankalp Das Khallari – Santosh Chandrakar Mahasamund – Sanjay Yadav Bilaigarh – Jagannath Mahilaang Kasdol – Purshotam Sonwani Baloda Bazar – Manharanlal Verma Bhatapara – Katyayani Verma Dharsiwa – Santosh Dubey Raipur City Gramin – Dr. Sanket Thakur Raipur City West– Uttam Jaiswal Raipur City North – Yogendra Sen Raipur City South -Munna Bisen Arang – Dageshwar Bharti Abhanpur – Sanjay Rai Kurud – Tejendra Kumar Todekar Dhamtari -Shatrughan Sahu Sanjari – Madhusudan Sahu Dondi Lohara – Yugal Ratre Gunderdehi – Namrata Soni Patan – Durga Jha Durg City – Dr.S.K. Agarwal Bhilai Nagar – Raza Siddiqui Vaishali Nagar – Anjula Bhargava Saja – Veer Verma Navagarh – Anjor Das Khairagarh – Manoj Gupta Dongargarh – Ishu Chandne Rajnandgaon – Dr. Saurabh Nirvani Dongargaon – Chandramani Verma Khujji – Ramesh Kumar Yadav Antagarh – Santram Salaam Bhanupratappur – Komal Hupendi Jagdalpur – Rohit Singh Arya Konta – Ramdev Baghel Bastar – Jagmohan Baghel Dantewada – Ballu Ram Bhawani Chitrakot – Danti Poyam

Chhattisgarh Assembly Elections: Key dates

Date of nomination: 30 October 2023

Nomination ends: 31 October 2023

Last date of withdrawal: 02 November 2023

Date of polling: November 17, 2023

Date of counting/ declaration of results: December 3, 2023

