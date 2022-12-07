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Delhi MCD Election Result 2022: AAP Wins In Janakpuri South, Jawalpuri, Jama Masjid, Jharoda. BJP Wins In Janakpuri West
Delhi MCD Election Result 2022 Winners List For Jama Masjid, Janakpuri South, Janakpuri West, Jawalpuri, Jharoda
Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Dimple Ahuja has won from Janakpuri-South and BJP’s Urmila Chauhan has won from Janakpuri-West wards. AAP’s Sultana Abad has won from Jama Masjid ward. AAP’s Santosh Devi won from Jawalpuri and Gagan Choudhary won from Jharoda.
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PARTY-WISE CANDIDATE LIST
|PARTY
|JAMA MASJID
|JANAKPURI SOUTH
|JANAKPURI WEST
|JAWALPURI
|JHARODA
|Congress
|Shahin Parveen
|Geeta
|Anushree Khutel
|Veena Chauhan
|AAP
|Sultana Abad
|Dimple Ahuja
|Santosh Chilwal
|Santosh Devi
|Gagan Choudhary
|BJP
|Asha Verma
|Akriti Kaur Thapar
|Urmila Chawla
|Bimla
|Brijesh Kumar Rai
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