Delhi MCD Election Result 2022: AAP Wins In Janakpuri South, Jawalpuri, Jama Masjid, Jharoda. BJP Wins In Janakpuri West

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Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Dimple Ahuja has won from Janakpuri-South and BJP’s Urmila Chauhan has won from Janakpuri-West wards. AAP’s Sultana Abad has won from Jama Masjid ward. AAP’s Santosh Devi won from Jawalpuri and Gagan Choudhary won from Jharoda.

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