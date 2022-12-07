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Delhi MCD Election Result 2022: AAP Wins In Janakpuri South, Jawalpuri, Jama Masjid, Jharoda. BJP Wins In Janakpuri West

Delhi MCD Election Result 2022 Winners List For Jama Masjid, Janakpuri South, Janakpuri West, Jawalpuri, Jharoda

Updated: December 7, 2022 1:51 PM IST

By India.com News Desk | Edited by Sankunni K

LIVE Delhi MCD Election Result 2022: Jama Masjid, Janakpuri South, Janakpuri West, Jawalpuri, Jharoda Counting Updates
LIVE Delhi MCD Election Result 2022: Jama Masjid, Janakpuri South, Janakpuri West, Jawalpuri, Jharoda Counting Updates

Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Dimple Ahuja has won from Janakpuri-South and BJP’s Urmila Chauhan has won from Janakpuri-West wards. AAP’s Sultana Abad has won from Jama Masjid ward. AAP’s Santosh Devi won from Jawalpuri and Gagan Choudhary won from Jharoda.

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PARTY-WISE CANDIDATE LIST

PARTYJAMA MASJIDJANAKPURI SOUTHJANAKPURI WESTJAWALPURIJHARODA
CongressShahin ParveenGeetaAnushree KhutelVeena Chauhan
AAPSultana AbadDimple AhujaSantosh ChilwalSantosh DeviGagan Choudhary
BJPAsha VermaAkriti Kaur ThaparUrmila ChawlaBimlaBrijesh Kumar Rai

Live Updates

  • 1:47 PM IST

    Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Gagan Choudhary wins from Jharoda.

  • 12:50 PM IST

    Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Gagan Choudhary continues to lead in Jharoda.

  • 11:19 AM IST

    Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Sultana Abad has won from Jama Masjid ward.

  • 11:13 AM IST

    Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Dimple Ahuja has won from Janakpuri South ward.

  • 11:00 AM IST

    Delhi MCD Election Result 2022: BJP’s Urmila Chawla has won from Janakpuri West.

  • 9:39 AM IST

    Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Gagan Choudhary leads in Jharoda.

    • 9:35 AM IST

      Delhi MCD Election Result 2022: BJP’s Bimla leads in Jawalapuri.

    • 9:32 AM IST

      Delhi MCD Election Result 2022: BJP’s Urmila Chawla leads in Janakpuri West.

    • 9:31 AM IST

      Delhi MCD Election Result 2022: BJP’s Akriti Kaur Thapar leads in Janakpuri South.

    • 9:28 AM IST

      Delhi MCD Election Result 2022: AAP’s Sultana Abad leads in Jama Masjid.


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      Published Date: December 7, 2022 8:01 AM IST

      Updated Date: December 7, 2022 1:51 PM IST