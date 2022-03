New Delhi: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has alleged that a group of miscreants has attacked the residence of Chief Minister Arvind Kejriwal on Wednesday afternoon. Taking to Twitter, Sisodia wrote that even CCTV cameras and security barriers at Delhi Chief Minister’s residence were broken.Also Read - Sri Lanka Plunges Into 10-Hour Daily Power Cut As Fuel Crisis Worsens

दिल्ली में मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal जी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर CCTV कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए है. गेट पर लगे बूम बेरियर भी तोड़ दिए है. — Manish Sisodia (@msisodia) March 30, 2022

बीजेपी के गुंडे CM @ArvindKejriwal जी के घर पर तोड़फोड़ करते रहे. बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाज़े तक लेकर आई. https://t.co/oSFc2kWaDC — Manish Sisodia (@msisodia) March 30, 2022

