Johnson Charles (WK), Evin Lewis (C), Laurie Evans, Shamarh Brookes, Jonathan Carter, Fabian Allen, JP Duminy, Jason Holder (VC), Sheldon Cottrell, Alzarri Joseph, Hayden Walsh

The match starts at 5:30 AM IST on September 29.

SKN VS BAR Predicted 11

St Kitts and Nevis Patriots (Probable XI): Shamarh Brooks, Keron Cottoy, Rayad Emrit, Alzarri Joseph, Jeremiah Louis/ Sheldon Cottrell,Devon Thomas (wk), Evin Lewis, Laurie Evans, Mohammad Hafeez, Fabian Allen, Carlos Brathwaite (c)

Barbados Tridents (Probable XI): Ashley Nurse, Jason Holder (c), Raymon Reifer, Justin Greaves, Roshon Primus, Hayden Walsh, Harry Gurney, Johnson Charles (wk), Jonathan Carter, Jean-Paul Duminy, Shakib Al Hasan

SQUADS:

St Kitts and Nevis Patriots (From): Devon Thomas(w), Evin Lewis, Laurie Evans, Mohammad Hafeez, Fabian Allen, Carlos Brathwaite(c), Shamarh Brooks, Keron Cottoy, Rayad Emrit, Alzarri Joseph, Jeremiah Louis, Jason Mohammed, Sheldon Cottrell, Usama Mir, Dominic Drakes, Kjorn Ottley, Akeem Jordan

Barbados Tridents (From): Johnson Charles(w), Jonathan Carter, Jean-Paul Duminy, Alex Hales, Ashley Nurse, Jason Holder(c), Raymon Reifer, Justin Greaves, Roshon Primus, Hayden Walsh, Harry Gurney, Shakib Al Hasan, Josh Lalor, Shai Hope, Chemar Holder, Leniko Boucher, Joshua Bisho

