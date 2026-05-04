  • Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Winners List: Humayun Kabir trails from Rejinagar seat

Explore the status of candidates of Humayun Kabir's Aam Janata Unnayan Party (AJUP) in the 2026 West Bengal Bidhan Sabha Elections.

Published date india.com Published: May 4, 2026 10:34 AM IST
By Abhijeet Sen | Edited by Abhijeet Sen
Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Winners List LIVE Updates: The Aam Janata Unnayan Party (AJUP), under the leadership of Chairman Humayun Kabir, has officially fielded a diverse roster of candidates for the 2026 West Bengal Bidhan Sabha Elections. According to the party’s candidate announcement document, the party has nominated over 140 individuals across various districts, including Cooch Bihar, Darjeeling, Malda, Nadia and Murshidabad.

Humayun Kabir himself is a central figure in this campaign, appearing as a candidate for multiple constituencies in Murshidabad, specifically Rejinagar, Nawda, and Bhagwangola. While the document dated March 22, 2026, establishes the finalized list of nominees- including notable names like Syed Ahammed Kabir and Pirzada Khobaeb Amin-it serves as a pre-election declaration of intent. Consequently, official performance data and a “Winners List” will only be determined following the conclusion of polling and the formal counting of results for the 2026 assembly cycle.

Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Candidates – WB Bidhan Sabha Elections 2026

Constituency Name Candidate Name Status
MEKLIGANJ (SC) BISWAJIT ROY Candidate
COOCH BIHAR DAKSHIN FARAYES ALI AHMED Candidate
SITAI (SC) MANIK CHANDRA ROY Candidate
NATA BARI MUFTI RUHUL AMIN Candidate
TUFAN GANJ KHUSI KHATUN Candidate
KALIMPONG SUSHMA CHHETRI Candidate
DARJEELING SHIVA KUMAR PRADHAN Candidate
KURSEONG GUNJAY LAMA Candidate
SILI GURI BISWAJIT CHATERJEE Candidate
DHANSI DEWA MATLA SORAM Candidate
RAJ GANJ (SC) BISWAJIT SARKAR Candidate
DEBGRAN-FULBARI NASEER AHMED KHAN Candidate
NAGRAKATA (ST) SUDATTA BARUA Candidate
CHOPRA ADT. NAZIM SARIF Candidate
GOALPOKHAR TOHID AHMED KHAN Candidate
CHAKULIA MD NOOR ALAM Candidate
HEMTABAD (SC) DATTA BARMAN Candidate
KARANDIGHI SOHEL SK Candidate
KALIA GANG JAYANTA ROY Candidate
ITAHAR MD. FIROJ AKHTER Candidate
HARIRAM PUR AHIDUR RAHAMAN Candidate
BALURGHAT SHIB DAS BASAK Candidate
BAISHNAB NAGAR MUSKERA BIBI Candidate
SUJA PUR MD. NASIMUL HOSSAIN Candidate
MALATI PUR ABU MINNAT SEIKH Candidate
MANIK CHAK MD. TOHIDUL RAHAMAN Candidate
RATUA ROYAL ISLAM Candidate
CHANCHAL MASIUR RAHAMAN Candidate
HARISH CHANDRA PUR UMME HABIBA Candidate
HABIB PUR (ST) SUBATH HASDA Candidate
MALDAHA (SC) KALYAN RAJ BANSHI Candidate
GAZOL (SC) RATAN ROY Candidate
KALIGANJ KECHHABUDDIN SEKH Candidate
NAKASHI PARA JEBUNNESHA MUNSHI Candidate
CHAPRA SUKLA SAHA Candidate
SANTIPUR ABUHENA MOSTAFA KAMAL Candidate
KRISHNA NAGAR DAKSHIN SAMSUN NAHAR KHATUN SEKH Candidate
BARUI PUR PURBA (SC) JAYDEEP GAIN Candidate
BARUI PUR PASCHIM MD. SAIDUL LASKAR Candidate
MAGER HAT PASCHIM MD. ABU SIDDIK LASKAR Candidate
MAHESH TALA NIZAMUDDIN MONDAL Candidate
BUDGE BUDGE BISWAJIT BANERJE Candidate
METIA BURUZ AJAZ AHMED ANSARI (LAL) Candidate
SATGACHHIA SUBEH SADIQUE KHAN Candidate
PATHAR PRATIMA MD SAFI ALAM Candidate
JAYNAGAR (SC) SANJIB MONDAL Candidate
CANNING PURBA ISRAFIL MOLTA Candidate
ASOKNAGAR SHIKHA GHOSH Candidate
SWARUPNAGAR (SC) MAMONI MAJUMDER Candidate
BADURIA IBRAHIM MOLLA Candidate
RAJARHAT NEW TOWN FIRDAUS ALI MOLLA Candidate
RAJARHAT GOPALPUR ABU TALEB Candidate
BARASAT KABIR RANA Candidate
DEGANGA ABDUL ARIF Candidate
HAROA SK. MD SAHID Candidate
BASIRHAT DAKSHIN ASHIKUL ISLAM Candidate
BASIRHAT UTTAR SK SAHABUDDIN Candidate
KHARDAHA NASIM KHAN Candidate
PANIHATI KABITA SARDAR Candidate
BIJPUR MOHIT DUBEY Candidate
BHABANIPUR POONAM BEGAM Candidate
PORT (KOLKATA) SK RAFIKUL HASSAN Candidate
ENTALLY SAROOP CHATTYAPADHYA Candidate
BALLYGANGE SAHA ALAM Candidate
BEHALA PURBA SOUNAK BHATTACHARYA Candidate
BEHALA PASCHIM ANUPAM RADI ROHATGI Candidate
SREERAMPUR SAHARIAR MULLICK Candidate
CHANDANNAGAR SIMA PAL Candidate
SINGUR RAJESH PAL Candidate
HARIPAL MITHUN MALLICK Candidate
CHANDITALA MD ABUL HOSAN Candidate
SAPTAGRAM ANIMESH SANFRA Candidate
TARAKESWAR AHMED ALAMGIR MIDDHE Candidate
ARAMBAG (SC) SUKAMAL KANTI DAS Candidate
KHANAKUL MUJIBAR RAHAMAN / MOHIT DUBEY Candidate
MADHYA (HOWRAH) ASIF HOSSAIN Candidate
PACHLA SAMIM RAZA Candidate
HOWRAH DAKSHIN SAI IABUDDIN MONDAL Candidate
ULUBERIA DAKSHIN SK HABIB Candidate
UTTAR HOWRAH MD ARSHAD ALAM Candidate
DOMJUR HASANUR RAHAMAN MOLLA Candidate
TAMLUK SK ASHADUL RAHAMAN Candidate
PANSKURA PURBA SK AZAD ALI Candidate
PANSKURA PASCHIM SAIDA SABANA BANU KHATUN Candidate
NANDAKUMAR SK SAIFUL ISLAM Candidate
CHANDIPUR SK ARIJIT KALAM AZAD Candidate
KANTHI UTTAR MANSUK ALI KHAN Candidate
KANTHI DAKSHIN PRADIP GAYEN Candidate
KHEJURI (SC) SONJAY JANA Candidate
HALDIA (SC) KEYA RANI DAS Candidate
NANDIGRAM SOHIDUL HOQUE Candidate
NARAYANGARH SK NURUL HOSSAIN Candidate
PINGLA KAJI ABDUR RASHID Candidate
DANTAN SK MAIDUL HODA Candidate
KHARAG PUR SADAR SAHBAZ KHAN Candidate
KHARAG PUR SK IBRAR HOSSAIN Candidate
MANBAZAR (ST) RANJIT KUMAR Candidate
KASHI PUR SABRAN MARDI Candidate
BANDWAN (ST) SARKAR MURMU Candidate
CHHATNA DHANESAWR HASDA Candidate
RANI BANDH (ST) MAHESWAR BESRA Candidate
RAIPUR (ST) SUKLAL TUDU Candidate
AUSGRAM (SC) NIRANJAN RABI DAS Candidate
BARDHAMAN DAKSHIN JAHIR HOSSAIN KHAN Candidate
RAINA (SC) PORESH CHANDRA BAG Candidate
MEMORI BASIRUJJAMMAN KWAL Candidate
BARDHWMAN UTTAR (SC) SUCHAD DAS Candidate
PURBASTHALI DAKSHIN RAFIJUL SEKH Candidate
PURBASTHALI UTTAR BABAN GHOSH Candidate
KATWA SHILPI TIWARI Candidate
KETUGRAM SABINA YASMIN Candidate
MANGAL KOT ASRAF UDDIN / MAFUJUR RAHMAN MIR Candidate
BHATAR DR SEKH GOLAM MASUD Candidate
ASANSOL UTTAR MD NASIM ANSARI Candidate
ASANSOL DAKSHIN IMRAN KHAN Candidate
RANI GANJ RAHUL GHOSH Candidate
JAMURIA KAZI HASIKUL HOQUE Candidate
BARABANI ADWAITYA DAS Candidate
DURGAPUR PURBA RUBIYA BEGAM Candidate
DURGAPUR PASCHIM GULNAJ KHANAM Candidate
BOLPUR SAIYAD SAWARDDI Candidate
SURI KOHINUR KHATUN Candidate
NANOOR (SC) CHIRAN DAS Candidate
LABPUR SAMAD SEIKH Candidate
SAINTHIA (SC) ASHTAM MAL Candidate
MAYURESWAR SK KALIMUDDIN Candidate
HANSAN SAYED UJ JAMAN Candidate
NALHATI HASIBUL SAIKH Candidate
DUBRAJPU SHUBHASHISH DAS Candidate
DIAMOND HARBOUR KHAN Candidate
BHANGAR SIMA BHATTACHARIYA Candidate
SONARPUR UTTAR NURUL HASAN KHAN Candidate
REJINAGAR HUMAYUN KABIR Candidate
BELDANGA SYED AHAMMED KABIR Candidate
NAWDA HUMAYUN KABIR Candidate
BERHAMPORE SUKBAR MOLLA Candidate
BHARATPUR PIRZADA KHOBAEB AMIN Candidate
RANINAGAR YASIR HAIDAR Candidate
BHAGWANGOLA HUMAYUN KABIR Candidate
HARIHARPARA BIJOY SEKH Candidate
MURSHIDABAD MANISHA PATHAK PANDEY Candidate
FARAKKA IMTIAZ ALI MOLLA Candidate
BARRACKPORE MOHAMMAD SHARIFUDDIN Candidate

Aam Janata Unnayan Party (AJUP) founder makes big statement ahead of counting

Aam Janata Unnayan Party (AJUP) founder and Rejinagar Assembly constituency candidate Humayun Kabir on Sunday said that no party is expected to secure an absolute majority in the West Bengal Assembly elections, asserting that his party will play a key role in the post-poll scenario.

“Our party will play the role of a kingmaker.

Trinamool Congress or the BJP may come first or second, but my party will come third and remain in the kingmaker’s role. I am confident that most of the candidates of my party will win,” Kabir said.

“I believe that no party will secure an absolute majority tomorrow,”

Abhijeet Sen

Abhijeet Sen is a digital journalist with over five years of experience specializing in the intersection of Indian politics, global economics and business trends. Known for translating complex policy ... Read More

