Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Winners List: Humayun Kabir trails from Rejinagar seat

Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Winners List LIVE Updates: The Aam Janata Unnayan Party (AJUP), under the leadership of Chairman Humayun Kabir, has officially fielded a diverse roster of candidates for the 2026 West Bengal Bidhan Sabha Elections. According to the party’s candidate announcement document, the party has nominated over 140 individuals across various districts, including Cooch Bihar, Darjeeling, Malda, Nadia and Murshidabad.

Humayun Kabir himself is a central figure in this campaign, appearing as a candidate for multiple constituencies in Murshidabad, specifically Rejinagar, Nawda, and Bhagwangola. While the document dated March 22, 2026, establishes the finalized list of nominees- including notable names like Syed Ahammed Kabir and Pirzada Khobaeb Amin-it serves as a pre-election declaration of intent. Consequently, official performance data and a “Winners List” will only be determined following the conclusion of polling and the formal counting of results for the 2026 assembly cycle.

Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Candidates – WB Bidhan Sabha Elections 2026

Constituency Name Candidate Name Status MEKLIGANJ (SC) BISWAJIT ROY Candidate COOCH BIHAR DAKSHIN FARAYES ALI AHMED Candidate SITAI (SC) MANIK CHANDRA ROY Candidate NATA BARI MUFTI RUHUL AMIN Candidate TUFAN GANJ KHUSI KHATUN Candidate KALIMPONG SUSHMA CHHETRI Candidate DARJEELING SHIVA KUMAR PRADHAN Candidate KURSEONG GUNJAY LAMA Candidate SILI GURI BISWAJIT CHATERJEE Candidate DHANSI DEWA MATLA SORAM Candidate RAJ GANJ (SC) BISWAJIT SARKAR Candidate DEBGRAN-FULBARI NASEER AHMED KHAN Candidate NAGRAKATA (ST) SUDATTA BARUA Candidate CHOPRA ADT. NAZIM SARIF Candidate GOALPOKHAR TOHID AHMED KHAN Candidate CHAKULIA MD NOOR ALAM Candidate HEMTABAD (SC) DATTA BARMAN Candidate KARANDIGHI SOHEL SK Candidate KALIA GANG JAYANTA ROY Candidate ITAHAR MD. FIROJ AKHTER Candidate HARIRAM PUR AHIDUR RAHAMAN Candidate BALURGHAT SHIB DAS BASAK Candidate BAISHNAB NAGAR MUSKERA BIBI Candidate SUJA PUR MD. NASIMUL HOSSAIN Candidate MALATI PUR ABU MINNAT SEIKH Candidate MANIK CHAK MD. TOHIDUL RAHAMAN Candidate RATUA ROYAL ISLAM Candidate CHANCHAL MASIUR RAHAMAN Candidate HARISH CHANDRA PUR UMME HABIBA Candidate HABIB PUR (ST) SUBATH HASDA Candidate MALDAHA (SC) KALYAN RAJ BANSHI Candidate GAZOL (SC) RATAN ROY Candidate KALIGANJ KECHHABUDDIN SEKH Candidate NAKASHI PARA JEBUNNESHA MUNSHI Candidate CHAPRA SUKLA SAHA Candidate SANTIPUR ABUHENA MOSTAFA KAMAL Candidate KRISHNA NAGAR DAKSHIN SAMSUN NAHAR KHATUN SEKH Candidate BARUI PUR PURBA (SC) JAYDEEP GAIN Candidate BARUI PUR PASCHIM MD. SAIDUL LASKAR Candidate MAGER HAT PASCHIM MD. ABU SIDDIK LASKAR Candidate MAHESH TALA NIZAMUDDIN MONDAL Candidate BUDGE BUDGE BISWAJIT BANERJE Candidate METIA BURUZ AJAZ AHMED ANSARI (LAL) Candidate SATGACHHIA SUBEH SADIQUE KHAN Candidate PATHAR PRATIMA MD SAFI ALAM Candidate JAYNAGAR (SC) SANJIB MONDAL Candidate CANNING PURBA ISRAFIL MOLTA Candidate ASOKNAGAR SHIKHA GHOSH Candidate SWARUPNAGAR (SC) MAMONI MAJUMDER Candidate BADURIA IBRAHIM MOLLA Candidate RAJARHAT NEW TOWN FIRDAUS ALI MOLLA Candidate RAJARHAT GOPALPUR ABU TALEB Candidate BARASAT KABIR RANA Candidate DEGANGA ABDUL ARIF Candidate HAROA SK. MD SAHID Candidate BASIRHAT DAKSHIN ASHIKUL ISLAM Candidate BASIRHAT UTTAR SK SAHABUDDIN Candidate KHARDAHA NASIM KHAN Candidate PANIHATI KABITA SARDAR Candidate BIJPUR MOHIT DUBEY Candidate BHABANIPUR POONAM BEGAM Candidate PORT (KOLKATA) SK RAFIKUL HASSAN Candidate ENTALLY SAROOP CHATTYAPADHYA Candidate BALLYGANGE SAHA ALAM Candidate BEHALA PURBA SOUNAK BHATTACHARYA Candidate BEHALA PASCHIM ANUPAM RADI ROHATGI Candidate SREERAMPUR SAHARIAR MULLICK Candidate CHANDANNAGAR SIMA PAL Candidate SINGUR RAJESH PAL Candidate HARIPAL MITHUN MALLICK Candidate CHANDITALA MD ABUL HOSAN Candidate SAPTAGRAM ANIMESH SANFRA Candidate TARAKESWAR AHMED ALAMGIR MIDDHE Candidate ARAMBAG (SC) SUKAMAL KANTI DAS Candidate KHANAKUL MUJIBAR RAHAMAN / MOHIT DUBEY Candidate MADHYA (HOWRAH) ASIF HOSSAIN Candidate PACHLA SAMIM RAZA Candidate HOWRAH DAKSHIN SAI IABUDDIN MONDAL Candidate ULUBERIA DAKSHIN SK HABIB Candidate UTTAR HOWRAH MD ARSHAD ALAM Candidate DOMJUR HASANUR RAHAMAN MOLLA Candidate TAMLUK SK ASHADUL RAHAMAN Candidate PANSKURA PURBA SK AZAD ALI Candidate PANSKURA PASCHIM SAIDA SABANA BANU KHATUN Candidate NANDAKUMAR SK SAIFUL ISLAM Candidate CHANDIPUR SK ARIJIT KALAM AZAD Candidate KANTHI UTTAR MANSUK ALI KHAN Candidate KANTHI DAKSHIN PRADIP GAYEN Candidate KHEJURI (SC) SONJAY JANA Candidate HALDIA (SC) KEYA RANI DAS Candidate NANDIGRAM SOHIDUL HOQUE Candidate NARAYANGARH SK NURUL HOSSAIN Candidate PINGLA KAJI ABDUR RASHID Candidate DANTAN SK MAIDUL HODA Candidate KHARAG PUR SADAR SAHBAZ KHAN Candidate KHARAG PUR SK IBRAR HOSSAIN Candidate MANBAZAR (ST) RANJIT KUMAR Candidate KASHI PUR SABRAN MARDI Candidate BANDWAN (ST) SARKAR MURMU Candidate CHHATNA DHANESAWR HASDA Candidate RANI BANDH (ST) MAHESWAR BESRA Candidate RAIPUR (ST) SUKLAL TUDU Candidate AUSGRAM (SC) NIRANJAN RABI DAS Candidate BARDHAMAN DAKSHIN JAHIR HOSSAIN KHAN Candidate RAINA (SC) PORESH CHANDRA BAG Candidate MEMORI BASIRUJJAMMAN KWAL Candidate BARDHWMAN UTTAR (SC) SUCHAD DAS Candidate PURBASTHALI DAKSHIN RAFIJUL SEKH Candidate PURBASTHALI UTTAR BABAN GHOSH Candidate KATWA SHILPI TIWARI Candidate KETUGRAM SABINA YASMIN Candidate MANGAL KOT ASRAF UDDIN / MAFUJUR RAHMAN MIR Candidate BHATAR DR SEKH GOLAM MASUD Candidate ASANSOL UTTAR MD NASIM ANSARI Candidate ASANSOL DAKSHIN IMRAN KHAN Candidate RANI GANJ RAHUL GHOSH Candidate JAMURIA KAZI HASIKUL HOQUE Candidate BARABANI ADWAITYA DAS Candidate DURGAPUR PURBA RUBIYA BEGAM Candidate DURGAPUR PASCHIM GULNAJ KHANAM Candidate BOLPUR SAIYAD SAWARDDI Candidate SURI KOHINUR KHATUN Candidate NANOOR (SC) CHIRAN DAS Candidate LABPUR SAMAD SEIKH Candidate SAINTHIA (SC) ASHTAM MAL Candidate MAYURESWAR SK KALIMUDDIN Candidate HANSAN SAYED UJ JAMAN Candidate NALHATI HASIBUL SAIKH Candidate DUBRAJPU SHUBHASHISH DAS Candidate DIAMOND HARBOUR KHAN Candidate BHANGAR SIMA BHATTACHARIYA Candidate SONARPUR UTTAR NURUL HASAN KHAN Candidate REJINAGAR HUMAYUN KABIR Candidate BELDANGA SYED AHAMMED KABIR Candidate NAWDA HUMAYUN KABIR Candidate BERHAMPORE SUKBAR MOLLA Candidate BHARATPUR PIRZADA KHOBAEB AMIN Candidate RANINAGAR YASIR HAIDAR Candidate BHAGWANGOLA HUMAYUN KABIR Candidate HARIHARPARA BIJOY SEKH Candidate MURSHIDABAD MANISHA PATHAK PANDEY Candidate FARAKKA IMTIAZ ALI MOLLA Candidate BARRACKPORE MOHAMMAD SHARIFUDDIN Candidate

Aam Janata Unnayan Party (AJUP) founder makes big statement ahead of counting

Aam Janata Unnayan Party (AJUP) founder and Rejinagar Assembly constituency candidate Humayun Kabir on Sunday said that no party is expected to secure an absolute majority in the West Bengal Assembly elections, asserting that his party will play a key role in the post-poll scenario.

“Our party will play the role of a kingmaker.

Trinamool Congress or the BJP may come first or second, but my party will come third and remain in the kingmaker’s role. I am confident that most of the candidates of my party will win,” Kabir said.

“I believe that no party will secure an absolute majority tomorrow,”

