By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Winners List: Humayun Kabir trails from Rejinagar seat
Explore the status of candidates of Humayun Kabir's Aam Janata Unnayan Party (AJUP) in the 2026 West Bengal Bidhan Sabha Elections.
Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Winners List LIVE Updates: The Aam Janata Unnayan Party (AJUP), under the leadership of Chairman Humayun Kabir, has officially fielded a diverse roster of candidates for the 2026 West Bengal Bidhan Sabha Elections. According to the party’s candidate announcement document, the party has nominated over 140 individuals across various districts, including Cooch Bihar, Darjeeling, Malda, Nadia and Murshidabad.
Humayun Kabir himself is a central figure in this campaign, appearing as a candidate for multiple constituencies in Murshidabad, specifically Rejinagar, Nawda, and Bhagwangola. While the document dated March 22, 2026, establishes the finalized list of nominees- including notable names like Syed Ahammed Kabir and Pirzada Khobaeb Amin-it serves as a pre-election declaration of intent. Consequently, official performance data and a “Winners List” will only be determined following the conclusion of polling and the formal counting of results for the 2026 assembly cycle.
Aam Janata Unnayan Party (AJUP) Candidates – WB Bidhan Sabha Elections 2026
|Constituency Name
|Candidate Name
|Status
|MEKLIGANJ (SC)
|BISWAJIT ROY
|Candidate
|COOCH BIHAR DAKSHIN
|FARAYES ALI AHMED
|Candidate
|SITAI (SC)
|MANIK CHANDRA ROY
|Candidate
|NATA BARI
|MUFTI RUHUL AMIN
|Candidate
|TUFAN GANJ
|KHUSI KHATUN
|Candidate
|KALIMPONG
|SUSHMA CHHETRI
|Candidate
|DARJEELING
|SHIVA KUMAR PRADHAN
|Candidate
|KURSEONG
|GUNJAY LAMA
|Candidate
|SILI GURI
|BISWAJIT CHATERJEE
|Candidate
|DHANSI DEWA
|MATLA SORAM
|Candidate
|RAJ GANJ (SC)
|BISWAJIT SARKAR
|Candidate
|DEBGRAN-FULBARI
|NASEER AHMED KHAN
|Candidate
|NAGRAKATA (ST)
|SUDATTA BARUA
|Candidate
|CHOPRA
|ADT. NAZIM SARIF
|Candidate
|GOALPOKHAR
|TOHID AHMED KHAN
|Candidate
|CHAKULIA
|MD NOOR ALAM
|Candidate
|HEMTABAD (SC)
|DATTA BARMAN
|Candidate
|KARANDIGHI
|SOHEL SK
|Candidate
|KALIA GANG
|JAYANTA ROY
|Candidate
|ITAHAR
|MD. FIROJ AKHTER
|Candidate
|HARIRAM PUR
|AHIDUR RAHAMAN
|Candidate
|BALURGHAT
|SHIB DAS BASAK
|Candidate
|BAISHNAB NAGAR
|MUSKERA BIBI
|Candidate
|SUJA PUR
|MD. NASIMUL HOSSAIN
|Candidate
|MALATI PUR
|ABU MINNAT SEIKH
|Candidate
|MANIK CHAK
|MD. TOHIDUL RAHAMAN
|Candidate
|RATUA
|ROYAL ISLAM
|Candidate
|CHANCHAL
|MASIUR RAHAMAN
|Candidate
|HARISH CHANDRA PUR
|UMME HABIBA
|Candidate
|HABIB PUR (ST)
|SUBATH HASDA
|Candidate
|MALDAHA (SC)
|KALYAN RAJ BANSHI
|Candidate
|GAZOL (SC)
|RATAN ROY
|Candidate
|KALIGANJ
|KECHHABUDDIN SEKH
|Candidate
|NAKASHI PARA
|JEBUNNESHA MUNSHI
|Candidate
|CHAPRA
|SUKLA SAHA
|Candidate
|SANTIPUR
|ABUHENA MOSTAFA KAMAL
|Candidate
|KRISHNA NAGAR DAKSHIN
|SAMSUN NAHAR KHATUN SEKH
|Candidate
|BARUI PUR PURBA (SC)
|JAYDEEP GAIN
|Candidate
|BARUI PUR PASCHIM
|MD. SAIDUL LASKAR
|Candidate
|MAGER HAT PASCHIM
|MD. ABU SIDDIK LASKAR
|Candidate
|MAHESH TALA
|NIZAMUDDIN MONDAL
|Candidate
|BUDGE BUDGE
|BISWAJIT BANERJE
|Candidate
|METIA BURUZ
|AJAZ AHMED ANSARI (LAL)
|Candidate
|SATGACHHIA
|SUBEH SADIQUE KHAN
|Candidate
|PATHAR PRATIMA
|MD SAFI ALAM
|Candidate
|JAYNAGAR (SC)
|SANJIB MONDAL
|Candidate
|CANNING PURBA
|ISRAFIL MOLTA
|Candidate
|ASOKNAGAR
|SHIKHA GHOSH
|Candidate
|SWARUPNAGAR (SC)
|MAMONI MAJUMDER
|Candidate
|BADURIA
|IBRAHIM MOLLA
|Candidate
|RAJARHAT NEW TOWN
|FIRDAUS ALI MOLLA
|Candidate
|RAJARHAT GOPALPUR
|ABU TALEB
|Candidate
|BARASAT
|KABIR RANA
|Candidate
|DEGANGA
|ABDUL ARIF
|Candidate
|HAROA
|SK. MD SAHID
|Candidate
|BASIRHAT DAKSHIN
|ASHIKUL ISLAM
|Candidate
|BASIRHAT UTTAR
|SK SAHABUDDIN
|Candidate
|KHARDAHA
|NASIM KHAN
|Candidate
|PANIHATI
|KABITA SARDAR
|Candidate
|BIJPUR
|MOHIT DUBEY
|Candidate
|BHABANIPUR
|POONAM BEGAM
|Candidate
|PORT (KOLKATA)
|SK RAFIKUL HASSAN
|Candidate
|ENTALLY
|SAROOP CHATTYAPADHYA
|Candidate
|BALLYGANGE
|SAHA ALAM
|Candidate
|BEHALA PURBA
|SOUNAK BHATTACHARYA
|Candidate
|BEHALA PASCHIM
|ANUPAM RADI ROHATGI
|Candidate
|SREERAMPUR
|SAHARIAR MULLICK
|Candidate
|CHANDANNAGAR
|SIMA PAL
|Candidate
|SINGUR
|RAJESH PAL
|Candidate
|HARIPAL
|MITHUN MALLICK
|Candidate
|CHANDITALA
|MD ABUL HOSAN
|Candidate
|SAPTAGRAM
|ANIMESH SANFRA
|Candidate
|TARAKESWAR
|AHMED ALAMGIR MIDDHE
|Candidate
|ARAMBAG (SC)
|SUKAMAL KANTI DAS
|Candidate
|KHANAKUL
|MUJIBAR RAHAMAN / MOHIT DUBEY
|Candidate
|MADHYA (HOWRAH)
|ASIF HOSSAIN
|Candidate
|PACHLA
|SAMIM RAZA
|Candidate
|HOWRAH DAKSHIN
|SAI IABUDDIN MONDAL
|Candidate
|ULUBERIA DAKSHIN
|SK HABIB
|Candidate
|UTTAR HOWRAH
|MD ARSHAD ALAM
|Candidate
|DOMJUR
|HASANUR RAHAMAN MOLLA
|Candidate
|TAMLUK
|SK ASHADUL RAHAMAN
|Candidate
|PANSKURA PURBA
|SK AZAD ALI
|Candidate
|PANSKURA PASCHIM
|SAIDA SABANA BANU KHATUN
|Candidate
|NANDAKUMAR
|SK SAIFUL ISLAM
|Candidate
|CHANDIPUR
|SK ARIJIT KALAM AZAD
|Candidate
|KANTHI UTTAR
|MANSUK ALI KHAN
|Candidate
|KANTHI DAKSHIN
|PRADIP GAYEN
|Candidate
|KHEJURI (SC)
|SONJAY JANA
|Candidate
|HALDIA (SC)
|KEYA RANI DAS
|Candidate
|NANDIGRAM
|SOHIDUL HOQUE
|Candidate
|NARAYANGARH
|SK NURUL HOSSAIN
|Candidate
|PINGLA
|KAJI ABDUR RASHID
|Candidate
|DANTAN
|SK MAIDUL HODA
|Candidate
|KHARAG PUR SADAR
|SAHBAZ KHAN
|Candidate
|KHARAG PUR
|SK IBRAR HOSSAIN
|Candidate
|MANBAZAR (ST)
|RANJIT KUMAR
|Candidate
|KASHI PUR
|SABRAN MARDI
|Candidate
|BANDWAN (ST)
|SARKAR MURMU
|Candidate
|CHHATNA
|DHANESAWR HASDA
|Candidate
|RANI BANDH (ST)
|MAHESWAR BESRA
|Candidate
|RAIPUR (ST)
|SUKLAL TUDU
|Candidate
|AUSGRAM (SC)
|NIRANJAN RABI DAS
|Candidate
|BARDHAMAN DAKSHIN
|JAHIR HOSSAIN KHAN
|Candidate
|RAINA (SC)
|PORESH CHANDRA BAG
|Candidate
|MEMORI
|BASIRUJJAMMAN KWAL
|Candidate
|BARDHWMAN UTTAR (SC)
|SUCHAD DAS
|Candidate
|PURBASTHALI DAKSHIN
|RAFIJUL SEKH
|Candidate
|PURBASTHALI UTTAR
|BABAN GHOSH
|Candidate
|KATWA
|SHILPI TIWARI
|Candidate
|KETUGRAM
|SABINA YASMIN
|Candidate
|MANGAL KOT
|ASRAF UDDIN / MAFUJUR RAHMAN MIR
|Candidate
|BHATAR
|DR SEKH GOLAM MASUD
|Candidate
|ASANSOL UTTAR
|MD NASIM ANSARI
|Candidate
|ASANSOL DAKSHIN
|IMRAN KHAN
|Candidate
|RANI GANJ
|RAHUL GHOSH
|Candidate
|JAMURIA
|KAZI HASIKUL HOQUE
|Candidate
|BARABANI
|ADWAITYA DAS
|Candidate
|DURGAPUR PURBA
|RUBIYA BEGAM
|Candidate
|DURGAPUR PASCHIM
|GULNAJ KHANAM
|Candidate
|BOLPUR
|SAIYAD SAWARDDI
|Candidate
|SURI
|KOHINUR KHATUN
|Candidate
|NANOOR (SC)
|CHIRAN DAS
|Candidate
|LABPUR
|SAMAD SEIKH
|Candidate
|SAINTHIA (SC)
|ASHTAM MAL
|Candidate
|MAYURESWAR
|SK KALIMUDDIN
|Candidate
|HANSAN
|SAYED UJ JAMAN
|Candidate
|NALHATI
|HASIBUL SAIKH
|Candidate
|DUBRAJPU
|SHUBHASHISH DAS
|Candidate
|DIAMOND HARBOUR
|KHAN
|Candidate
|BHANGAR
|SIMA BHATTACHARIYA
|Candidate
|SONARPUR UTTAR
|NURUL HASAN KHAN
|Candidate
|REJINAGAR
|HUMAYUN KABIR
|Candidate
|BELDANGA
|SYED AHAMMED KABIR
|Candidate
|NAWDA
|HUMAYUN KABIR
|Candidate
|BERHAMPORE
|SUKBAR MOLLA
|Candidate
|BHARATPUR
|PIRZADA KHOBAEB AMIN
|Candidate
|RANINAGAR
|YASIR HAIDAR
|Candidate
|BHAGWANGOLA
|HUMAYUN KABIR
|Candidate
|HARIHARPARA
|BIJOY SEKH
|Candidate
|MURSHIDABAD
|MANISHA PATHAK PANDEY
|Candidate
|FARAKKA
|IMTIAZ ALI MOLLA
|Candidate
|BARRACKPORE
|MOHAMMAD SHARIFUDDIN
|Candidate
Aam Janata Unnayan Party (AJUP) founder makes big statement ahead of counting
Aam Janata Unnayan Party (AJUP) founder and Rejinagar Assembly constituency candidate Humayun Kabir on Sunday said that no party is expected to secure an absolute majority in the West Bengal Assembly elections, asserting that his party will play a key role in the post-poll scenario.
“Our party will play the role of a kingmaker.
Trinamool Congress or the BJP may come first or second, but my party will come third and remain in the kingmaker’s role. I am confident that most of the candidates of my party will win,” Kabir said.
“I believe that no party will secure an absolute majority tomorrow,”
For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India News on India.com.