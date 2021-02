New Delhi: The Election Commission of India on Friday announced the dates of Assam Assembly Elections 2021. Elections in Assam will be held in three phase. As per updates from the EC, the first phase of elections will be held on March 27, the second phase on April 1 and the third phase on April 6. Also Read - Assam Assembly Election 2021: RJD Will Contest in Alliance With Like- minded Parties, Says Tejashwi

Assam Assembly Election 2021: Check Voting Date in Your Constituency

First phase: March 27 (47 ACs , 12 districts)

71-Dhekiajuli Sonitpur

72-Barchalla

73-Tezpur

74-Rangapara

75-Sootea

76-Biswanath Biswanath

77-Behali

78-Gohpur

109-Bihpuria Lakhimpur

83-Dhing Nagaon

84-Batadroba

85-Rupohihat

88-Samaguri

89-Kaliabar

93-Bokakhat Golaghat

94-Sarupathar

95-Golaghat

96-Khumtai

97-Dergaon (SC) Jorhat

98-Jorhat Jorhat

102-Teok

100-Titabor

101-Mariani

103-Amguri Sivasagar

107-Thowra

108-Sibsagar

104-Nazira

105-Mahmara Charaideo

106-Sonari

115-Moran Dibrugarh

116-Dibrugarh

117-Lahowal

118-Duliajan

119-Tingkhong

120-Naharkatia

122-Tinsukia Tinsukia

123-Digboi

124-Margherita

99-Majuli (ST) Majuli

110-Naoboicha Lakhimpur

111-Lakhimpur

112-Dhakuakhana (ST)

113-Dhemaji (ST) Dhemaji

114-Jonai (ST)

121-Chabua Dibrugarh

125-Doom Dooma Tinsukia

126-Sadiya

Second Phase: April 1 (39 ACs , 13 districts)

1-Ratabari (SC) Karimganj

2-Patherkandi

3-Karimganj North

4-Karimganj South

5-Badarpur

6-Hailakandi Hailakandi

7-Katlicherra

8-Algapur

9-Silchar Cachar

10-Sonai

11-Dholai (SC)

12-Udharbond

13-Lakhipur

14-Barkhola

15-Katigorah

16-Haflong (ST) Dima Hasao

17-Bokajan (ST) Karbi Anglong

18-Howraghat (ST)

19-Diphu (ST)

20-Baithalangso (ST) West Karbi Anglong

56-Kamalpur Kamrup

57-Rangiya

59-Nalbari Nalbari

64-Panery (ST) Udalguri

69-Udalguri (ST)

70-Majbat

65-Kalaigaon Darrang

66-Sipajhar

67-Mangaldoi (SC)

68-Dalgaon

79-Jagiroad (SC) Jagiroad

80-Marigaon

81-Laharighat

82-Raha (SC) Nagaon

86-Nowgong

87-Barhampur

90-Jamunamukh Hojai

91-Hojai

92-Lumding

Third Phase: April 6 (40 ACs, 12 districts)

21-Mankachar South Salmara

22-Salmara South

23-Dhubri Dhubri

24-Gauripur

25-Golakganj

26-Bilasipara West

27-Bilasipara East

37-Goalpara East Goalpara

38-Goalpara West

39-Jaleswar

28-Gossaigaon Kokrajhar

29-Kokrajhar West (ST)

30-Kokrajhar East (ST)

31-Sidli (ST) Chirang

33-Bijni

40-Sorbhog Barpeta

41-Bhabanipur Bajali

58-Tamulpur Baksa

62-Barama (ST)

63-Chapaguri (ST)

32-Bongaigaon Bongaigaon

34-Abhayapuri North

35-Abhayapuri South (SC)

42-Patacharkuchi Bajali

43-Barpeta Barpeta

44-Jania

45-Baghbar

46-Sorukhetri

47-Chenga

61-Dharmapur Nalbari

36-Dudhnoi (ST) Goalpara

48-Boko (SC) Kamrup

49-Chaygaon

50-Palasbari

55-Hajo

51-Jalukbari Kamrup Metro

52-Dispur

53-Gauhati East

54-Gauhati West

60-Barkhetri Nalbari