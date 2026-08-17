BJP reshuffle 2026: From Smriti Irani to Piyush Goyal, who are the TOP names in Nitin Nabin’s new squad

New Delhi: BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearers. Vasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabhai Doshi, Bharti Pravin Pawar, Manpreet Singh Badal, Lal Singh Arya, M. Nagaraja, Tariq Mansoor and Madhuchandra Kar to be National Vice Presidents.
National Vice Presidents
Smt. Vasundhara Raje Scindia – Rajasthan
Shri Tirath Singh Rawat – Uttarakhand
Shri Ram Madhav – Delhi
Shri Baijayant Jay Panda – Odisha
Smt. D Purandeshwari – Andhra Pradesh
Smt. Rekha Verma – Uttar Pradesh
Smt. Varshaben Narendrabhai Doshi – Gujarat
Smt. (Dr.) Bharti Pravin Pawar – Maharashtra
Sardar Manpreet Singh Badal – Punjab
Shri Lal Singh Arya – Madhya Pradesh
Prof. M. Nagaraja – Karnataka
Prof. Tariq Mansoor – Uttar Pradesh
Smt. (Dr.) Madhuchandra Kar – West Bengal
National General Secretary (Org.)
Shri B.L. Santhosh – Delhi
National Joint General Secretaries (Org.)
Shri Shivprakash – Mumbai
Shri Saudan Singh – Chandigarh
National General Secretaries
Shri Vinod Tawde – Maharashtra
Shri Sunil Bansal – Delhi
Shri Biplab Kumar Deb – Tripura
Smt. Smriti Irani – Uttar Pradesh
Dr. Satish Poonia – Rajasthan
Shri Gajendra Patel – Madhya Pradesh
Shri Harish Dwivedi – Uttar Pradesh
Shri Sanjay Bhatia – Haryana
For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India News on India.com.