EngilshHindi
  • India News
  • News
  • India
  • BJP reshuffle 2026: From Smriti Irani to Piyush Goyal, who are the TOP names in Nitin Nabins new squad

BJP reshuffle 2026: From Smriti Irani to Piyush Goyal, who are the TOP names in Nitin Nabin’s new squad

BJP National President Nitin Nabin has unveiled his central office bearers squad, bringing heavyweights like Smriti Irani, Piyush Goyal, and Ram Madhav into central roles alongside retained strategists.

Written by: Abhijeet Sen Edited by: Abhijeet Sen
Updated: August 17, 2026, 4:10 PM IST
पटना से की दसवीं
Nitin Nabin- File image

New Delhi: BJP chief Nitin Nibin announces names of new office bearers. Vasundhara Raje Scindia, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijyant Jay Panda, D Purandeshwari, Rekha Verma, Varshaben Narendrabhai Doshi, Bharti Pravin Pawar, Manpreet Singh Badal, Lal Singh Arya, M. Nagaraja, Tariq Mansoor and Madhuchandra Kar to be National Vice Presidents.

National Vice Presidents

Read more: BJP Reshuffle: Party president Nitin Nabin announces Team 2029, Smriti Irani, Vasundhara Raje in list

  1. Smt. Vasundhara Raje Scindia – Rajasthan

  2. Shri Tirath Singh Rawat – Uttarakhand

  3. Shri Ram Madhav – Delhi

  4. Shri Baijayant Jay Panda – Odisha

  5. Smt. D Purandeshwari – Andhra Pradesh

  6. Smt. Rekha Verma – Uttar Pradesh

  7. Smt. Varshaben Narendrabhai Doshi – Gujarat

  8. Smt. (Dr.) Bharti Pravin Pawar – Maharashtra

  9. Sardar Manpreet Singh Badal – Punjab

  10. Shri Lal Singh Arya – Madhya Pradesh

  11. Prof. M. Nagaraja – Karnataka

  12. Prof. Tariq Mansoor – Uttar Pradesh

  13. Smt. (Dr.) Madhuchandra Kar – West Bengal

National General Secretary (Org.)

  1. Shri B.L. Santhosh – Delhi

National Joint General Secretaries (Org.)

  1. Shri Shivprakash – Mumbai

  2. Shri Saudan Singh – Chandigarh

National General Secretaries

  1. Shri Vinod Tawde – Maharashtra

  2. Shri Sunil Bansal – Delhi

  3. Shri Biplab Kumar Deb – Tripura

  4. Smt. Smriti Irani – Uttar Pradesh

  5. Dr. Satish Poonia – Rajasthan

  6. Shri Gajendra Patel – Madhya Pradesh

  7. Shri Harish Dwivedi – Uttar Pradesh

  8. Shri Sanjay Bhatia – Haryana

Related News

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India News on India.com.

About the Author

Abhijeet Sen

Abhijeet Sen

Abhijeet Sen is a digital journalist with over five years of experience specializing in the intersection of Indian politics, global economics and business trends. Known for translating complex policy ... Read More

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.