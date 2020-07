New Delhi: The number of containment zones in national capital rose to 448 as 3 new areas were declared COVID-19 or coronavirus hotspots on Saturday. Of the total 448 containment zones, South West district of the national capital topped the list with 82 hotspots, followed by North (65) and South (61) Also Read - 'Issues Raised Are Welcome, But Our Professionalism Should Not be Second-guessed', ICMR Defends Fast-tracking COVID-19 Vaccine

1 Central Chandni Mahal 1 (H. No.89, Chatta Lal Miyan to H. No.90, Chatta Lal Miyan)

2 Central Chandni Mahal 2 (H. No.2221, Gali Dakotan, Turkman Gate to H. No.2229,

Gali Dakotan, Turkman Gate)

3 Central Sadar Bazar1(H.No.-4035 to H.No.-4039, Basti Mansha Ram Gali Barna,

Sadar Bazar )

4 Central Sadar Bazr2(H.No.-3862 to H.No.3865, Gali Barna, Sadar Bazar)

5 Central Sadar Bazar3(H.No.2585 to H.No. 2589, Baghichi Ragunath Sadar Bazar)

6 Central Sadar Bazar4(H.No.5255 to H.No. 5257, Sadar Thana road, Sadar Bazar)

7 Central Sadar Bazar5(H.No.7772 to H.No.7774, Nawab Road Sadar Bazar)

8 Central Sadar Bazar6(H.No.7283 to H.No.7284, Gali Gharayiya Quresh Nagar Sadar

Bazar)

9 Central Bara Hindu Rao 1( H.No. 6266 to H.No. 6170, Pakki Gali, Bara Main Market

10 Central Bara Hindu Rao 2(H.No.3357 to 3522, Gali Sangtrashan in front of Allah

Wali Masjid Pahari Dheeraj Road H.No. 3464 Gali Thele wali

11 Central Bapa Nagar 1 (291,I Block, BAPA NAGAR)

12 Central Bapa Nagar 2 (H-271&H 272 BAPA NAGAR)

13Central Bapa Nagar 3 (H-208 BAPA NAGAR)

14 Central Bapa Nagar 4 (183,I BLOCK BAPA NAGAR)

15 Central Bapa Nagar 5 (16/1504-E BAPA NAGAR)

16 Central Bapa Nagar 6 (16/1377E BAPA NAGAR)

17 Central Bapa Nagar 7 (16/1373,E BAPA NAGAR)

18 Central Bapa Nagar 8 (16/680,BAPA NAGAR)

19 Central Bapa Nagar 9 (16/1285 E BAPA NAGAR)

20 Central Bapa Nagar 10 (16/906 E BAPA NAGAR)

21 Central Bapa Nagar 11 ( 16/736 E BAPA NAGAR)

22 Central Nabi Karim 1 (Khalifa Bhola Niwas & House of Ajay Kumar to 6417-18

Ashwani Kumar & Sons)

23 Central Nabi Karim 2 (7072 House of Shakuntala Dabla to Community Toilet)

24 Central Nabi Karim 3 (Mazar to Pal Medicos)

25 Central Nabi Karim 4 (Gali Behind Kalka Property Dealer to Till end of Gali. )

26 Central Nabi Karim 5 (House of Vijay Electric Pole to Till to end of Gali.)

27 Central Nabi Karim 6 (Sangam Tailor to 278 Ashok Basti)

28 Central Nabi Karim 7 (Shop Raunak Silai Machine to House A 519

29 Central Dev Nagar, Karol Bagh(Area covering Dayanand Saraswathi Marg, Arya Samaj Road, Guru Nanak Marg, Pyare Lal Road.

30 Central UB Block, Jawahar Nagar, Delhi

31 Central Old Rajinder Nagar(Shankar Marg, Chela Ram Road, Uttam Singh Narula

Marg,Salwan Marg.)

32 Central Pratap Nagar, Delhi-110007(Gali No.9 to 19 Pratap Nagar)

33 Central Raigar Pura, Karol Bagh(Hardyan Singh Marg, Vishnu Mandir Marg, Tank

Road, Ganga Madir Marg)

34 Central Shakti Nagar, Delhi-110007(Bharat Nagar Road, Veer Banda Bairagi Marg,

Swami Vivekanand Marg)

35 Central Shastri Nagar, Delhi-110052(A, B and E2 Blocks)

36 Central H.No 882-883, Kedar Building, Ghanta Ghar (SM1)

37 Central 2249/9, 3rd Floor, Shora Kothi (SM2)

38 Central 2210, Shora Kothi & 2204, Shora Kothi (SM3)

39 Central 3488/1, Kala Bhawan, Malka Ganj(SM4)

40 Central 8649, Roshanara Road, Sabji Mandi, Delhi (SM5)

41 Central H.No 202 to H. No. 215, Vivekanand Puri 27.06.2020

42 Central Gali No-1, Pratap Nagar, Gulabi Bagh as Pratap Nagar containment Zone 2

43 Central 4696/4, Gali No 11, Darya Ganj, Delhi

44 Central House No. A- 456 to A-459. NEHRU VIHAR. DELHI.(Timarpur-I)

45 Central H.NO-C-11; H.NO-C40; H.NO.C.71; G ALI NO 3, SATYA VIHAR, BURARI, DELHI

(BURARI-I)

46 Central House No. B.381 to B-395. NEHRU VIHAR. DELHI.(Timarpur-II) 26.06.2020

47 Central House No. B-36, GALI NO. 20, KAMAL VIHAR, BURARI, DELHI-84 (BURARI-II) 27.06.2020

48 Central House No. C-19, GALI NO- 2, HARDEV NAGAR, JHARODA, BURARI, DELHI

(Wazirabad-I)

49 East H.No-D-51 to H. No-D100 Gali No-11, West Vinod Nagar, Delhi

50 East H.No-244/29 to H.No244/89, Gali No-5, School Block, Mandawali Delhi

51 East Entire Gali No. 8, Shashi Garden, Mayur Vihar, Delhi-110091

Entire Gali No. 9, Shashi Garden, Mayur Vihar, Delhi-110091

52 East H.NO. 515 TO 684, BUDDHA MARG, MANDAWALI, EAST DELHI

53 East H.NO. 104/3 TO 342/4, GALI NO. 3, SARPANCHA BADA, MANDAWALI, EAST

DELHI

54 East H.NO. C-3 TO C-16, GALI-1,2,3, UNCHE PAR, MANDAWALI, EAST DELHI

55 East H.NO. 173 A TO 188 G, POCKET A3, LIG FLATS, MAYUR PH-3, EAST DELHI 05.06.2020

56 East 246/40 TO 246/48 AND 246/53 TO 246/80, GALI NO. 3, ALLAH COLONY, SCHOOL BLOCK, MANDAWALI, EAST DELHI

57 East H.No. 123 to H.No. 205, Gali No. 7, Sarpanch Wada, Mandwali, Delhi

58 East H.No. 3/24B to 4/31, Gali No. 3 & 4 Saket Block, Mandawali, Delhi

59 East 1. H.No. 154 to H.No. 146 & H.No. 396, Gali No. 6, East Vinod Nagar,

Delhi

2. H.No. 257 to H.No. 223, Gali No. 7, East Vinod Nagar, Delhi

3. H.No. 260 to H.No. 280, Gali No. 8, East Vinod Nagar, Delhi

4. H.No. 150 to H.No. 227, Gali No. 9, East Vinod Nagar, Delhi

60 East F-87 TO F-127, F BLOCK, OLD KONDLI, HARIJAN BASTI, EAST DELHI.

61 East H.NO. B-17 TO B-83, GALI NO.4, B BLOCK, PANDAV NAGAR, EAST DELHI

62 East H.No. 4/13 to H.No.C-4/6 Acharya Niketan, Mayur Vihar, New Delhi

63 East H.No.A-9/2 to H.No. A-14 & H.No. A1/24 to H.No. A-21, Gali No.4, Shashi Garden, Delhi

64 East H.No. 177 to H.No. 191, Gali No.4, Block-18, Kalyanpuri, Delhi

65 East East End Apartment, Tower/Block No.5, opposite New Ashok Nagar Metro Station, Mayur Vihar Phase 1 Ext., Delhi.

66 East H.NO. 131 TO 186, E-BLOCK, GALI NO. 5, EAST VINOD NAGAR, EAST DELHI

67 East H.No. C-8 to H.No. C-17 and H.No. B-102 to H.No. B-109, Gali No. 3, Shashi Garden, Delhi

68 East H.No. B-845 to H.No. 259, B-Block, New Ashok Nagar, Delhi

69 East H.No. 220 to 260, Block 3, Trilokpuri, Delhi

70 East H.No. A-27 to H.No. A-44, Gali No. 9, A-Block, West Vinod Nagar, Delhi

71 East H.No. S-28 to H.No. S-63B, School Block, Shakarpur, Delhi

72 New Delhi Street of House no- WZ-429, Naraina Vill.,New Delhi 06.06.2020

73 New Delhi CB-Naraina, Delhi 1.06.2020

74 New Delhi Street of House no. E-537 to 542, H.No. E-336 to Adjoinig park, H.No. E-308, E- Block, Budhnagar, New Delhi

75 New Delhi Street of House No. 78A – 215A, H.No. 333A-321A -A Block, Budhnagar, New Delhi

76 New Delhi Street of House No. B-508,B710 to B 715, H.No. 219 to B-231,B- Block, Budhnagar, New Delhi

77 New Delhi Street of House No. C-391, H.No. C-462, H.No.605 to 620, H.No. 354 to 381, C- Block, Budhnagar, New Delhi

78 New Delhi H.No. 68 to 85 A, Mohammadpur, New Delhi

79 New Delhi Street of H.No. WZ-551, Naraina Village, New Delhi

80 New Delhi H.No. WZ-1519 to 1520, Nangal Rayal, New Delhi

81 New Delhi house no. 1841 to 1860 pocket B-1 vasant kunj, New Delhi

New Delhi H.No.-G-5, Jindal Guest House, Anand Niketan, Moti Bagh, New Delhi

New Delhi H.No. WZ-1610 to 1617, Nangal Raya, New Delhi

New Delhi H.No.-WZ-164 to WZ-169, Dasghara, Inderpuri, New Delhi

West A-59A, Hari Nagar, New Delhi In and around area of this house

West House No.9,4 Ashok Nagar, Delhi 05.06.2020

West 29/23 & 29/24 ?West patel Nagar, Delhi 09.06.2020

West V-258, V-263, V-279, RAJOURIGARDEN, DELHI 13.06.2020

West BE-354, Street No.1, Hari Nagar, New Delhi 26.06.2020

West E-158, Double Story, Ramesh Nagar, Delhi 26.06.2020

West CB-104A, Hari Nagar, New Delhi 26.06.2020

West WZ-8 SF, Block-WZ, Meenakshi Garden, New Delhi 26.06.2020

West C-90 and C-91, Hari Nagar, New Delhi 26.06.2020

West D-Block, Punjabi Basti, Peera Garhi, New Delhi 26.06.2020

West G-Block, Gulshan Park, Nangloi Delhi-110041 26.06.2020

West Gali No. 15, Extn. 2D, Nangloi, Delhi-110041 26.06.2020

West 37/6 to 37/26, East Patel Nagar, Delhi 26.06.2020

West B-50 Tilak Vihar to B-84 Tilak Vihar 26.06.2020

West C-12 Tilak Vihar to C-40 Tilak Vihar 26.06.2020

West C-57 Tilak Vihar to C-94 Tilak Vihar 26.06.2020

West 20B . 53A, Tilak Nagar, Delhi 27.06.2020

West B,C & E Block, Vatika Apartment, Hari Nagar, New Delhi 27.06.2020

West BA-285 SF, Tagore Garden, New Delhi 27.06.2020

West C-74, Kirti Nagar, New Delhi 27.06.2020

West D-400, 409, 797,273 D-Block, Punjabi Basti, Peera Garhi, New Delhi 27.06.2020

West E-4 & E-16 Mukhram Garden, Tilak Nagar, New Delhi 27.06.2020

West E-37 Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi 27.06.2020

West F-2 & F-10 Vishnu Garden , New Delhi 27.06.2020

West WZ-283 41 Vishnu Garden , New Delhi 27.06.2020

West G-42,41,30,34 Gali No-10, Shiv ram park, Nangloi, Delhi 27.06.2020

North East Hno 44, 45 & 46, D1 Blk, Old Mustafabad,Delhi 25.06.2020

North East Hno 151, 152 & 153, B4 Block , Yamuna Vihar Delhi 25.06.2020

North East H.No. 12 to 122,Gali No-A1 , H.No-5 to 56, Bhagat Singh Colony, Karawal

Nagar, Delhi

North East Hno E-373 to E-409, Gali No 16, Khajuri Khas, Delhi 25.06.2020

North East Hno H-32 by 5(Two house) & H-32 by 4, Gali no-22, Jai Prakash Nagar, Seelam pur,Delhi

North East H.No. C-76, Gali No-9, Gamri Extension, Delhi

North East House Nos. A/406, A406/5, A406/6 and the houses in the opposite line in Gali no. -5, Gamri Extension Delhi

Meanwhile, the national capital’s tally of coronavirus cases reached 97,200 after 2,505 fresh cases and 55 deaths. As many as 2,632 patients recovered in the last 24 hours, increasing the number of cured people to 68,256. At present, 25,940 cases are active.

Over 9,925 RT-PCR and 13,748 rapid antigen Covid-19 tests were conducted. In total, 6,20,368 tests have been conducted in the national capital. Over 16,004 people are under home isolation.