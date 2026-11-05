  • India News
  • News
  • India
  • Diwali, Chhath Special Trains: Indian Railways deploys over 100 trains, including Vande Bharat, for passengers – Check names, routes, dates and timings

Diwali, Chhath Special Trains: Indian Railways deploys over 100 trains, including Vande Bharat, for passengers – Check names, routes, dates and timings

Indian Railways has announced more than 100 special trains for Diwali and Chhath, including Vande Bharat Express. Check routes, schedules and security arrangements.

Edited by: Joy Pillai
Published: November 5, 2026, 2:53 PM IST
indian railways
Diwali, Chhath Special Trains: Indian Railways deploys over 100 trains, including Vande Bharat, for passengers – Check names, routes, dates and timings | image; X

Diwali, Chhath Special Trains: Ahead of Diwali and Chhath, the Indian Railways has announced the operation of 16 special trains, including Vande Bharat Express, to tackle the increased demand during the festive season. Most of these trains will connect several major cities and stations of Bihar, including Patna, Patliputra, Saharsa, Darbhanga, Bhagalpur, Raxaul, Madhubani, Danapur, Gaya, Sheikhpura, Muzaffarpur, Barauni and Purnia Court, etc. East Central Railway (ECR) Chief Public Relations Officer (CPRO) Saraswati Chandra stated that ECR had deployed as many as 103 special trains on November 3 with an additional 5 pairs running within the zone, while 51 special trains were passing through its stations.

Special Trains Operating From Several States

The Railways is operating special trains from various parts of the country for the convenience of the passengers during the festive month. These trans are covering major cities, including Delhi, Kolkata, Rani Kamlapati, Ludhiana, Amritsar, Anand Vihar, Shakurbasti, Dhanbad, Gwalior, Sealdah, Khurda Road, Yog Nagari Rishikesh and Chandigarh, among others.

Read more: Diwali Gift: Tamil Nadu residents to get 10 essential vegetables for Rs 100 under CM Vijay’s Vetri scheme – Details here

Special Trains Between Bihar, Delhi

Train No. Route
Operating days/dates
02253 / 02254 Patna–New Delhi / New Delhi–Patna
Multiple days up to Nov 28
02251 / 02252 Patna–New Delhi / New Delhi–Patna
Multiple days up to Nov 26
04088 / 04087 New Delhi–Patna / Patna–New Delhi
Daily up to Nov 30 / Dec 1
03257 / 03258 Danapur–Anand Vihar / Anand Vihar–Danapur
Sundays / Mondays up to Nov 29 / 30
03293 / 03294 Patna–Anand Vihar / Anand Vihar–Patna
Daily up to Nov 21 / 22
04096 / 04095 Anand Vihar–Patliputra / Patliputra–Anand Vihar
Daily up to Nov 29 / 30
04090 / 04089 New Delhi–Danapur / Danapur–New Delhi
Wednesdays & Fridays / Thursdays & Saturdays
04404 / 04403 Shakurbasti–Patna / Patna–Shakurbasti
Nov 5–7, 10–14 / Nov 6–8, 11–15

Special Trains Between Bihar, Chandigarh/Firozpur

Train No. Route
Operating days/dates
04510 / 04509 Chandigarh–Patna / Patna–Chandigarh Nov 6 / Nov 7
04512 / 04511 Chandigarh–Patna / Patna–Chandigarh
Thursdays / Fridays up to Nov 26 / 27
04616 / 04615 Firozpur–Patna / Patna–Firozpur
Tuesdays / Wednesdays up to Nov 24 / 25

Special Trains Between Dhanbad/Gaya, Delhi

Train No. Route
Operating days/dates
03309 / 03310 Dhanbad–Delhi / Delhi–Dhanbad
Saturdays / Sundays
03639 / 03640 Dhanbad–Shakurbasti / Shakurbasti–Dhanbad
Mondays & Fridays / Tuesdays & Saturdays
04064 / 04063 Delhi–Gaya / Gaya–Delhi Six days a week
03697 / 03698 Gaya–New Delhi / New Delhi–Gaya
Tuesdays & Saturdays / Wednesdays & Sundays
02397 / 02398 Sheikhpura–Anand Vihar / Anand Vihar–Sheikhpura
Sundays / Mondays

Special Trains Between North Bihar, Delhi

Train No. Route
Operating days/dates
02563 / 02564 Barauni–New Delhi / New Delhi–Barauni Daily
02569 / 02570 Darbhanga–New Delhi / New Delhi–Darbhanga Daily
05219 / 05220 Muzaffarpur–Anand Vihar / Anand Vihar–Muzaffarpur
Fridays / Saturdays
05579 / 05580 Purnia Court–Anand Vihar / Anand Vihar–Purnia Court
Fridays & Sundays / Sundays & Tuesdays
05575 / 05576 Saharsa–Anand Vihar / Anand Vihar–Saharsa
Tuesdays / Thursdays
05283 / 05284 Muzaffarpur–Anand Vihar / Anand Vihar–Muzaffarpur
Saturdays / Sundays
04028 / 04027 Anand Vihar–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Anand Vihar
Tuesdays & Fridays / Wednesdays & Saturdays
04010 / 04009 Delhi–Sitamarhi / Sitamarhi–Delhi
Thursdays / Saturdays
04014 / 04013 Anand Vihar–Laukaha Bazar / Laukaha Bazar–Anand Vihar Daily
04072 / 04071 New Delhi–Supaul / Supaul–New Delhi Daily
04098 / 04097 Shakurbasti–Darbhanga / Darbhanga–Shakurbasti Six days a week
04406 / 04405 Shakurbasti–Mansi / Mansi–Shakurbasti
Selected dates, Nov 5–16
04410 / 04409 Shakurbasti–Jhanjharpur / Jhanjharpur–Shakurbasti
Nov 5–7, 10–14 / Nov 6–8, 11–15
04078 / 04077 Delhi–Darbhanga / Darbhanga–Delhi Nov 10 / Nov 11

Special Trains Between North Bihar, Punjab

Train No. Route
Operating days/dates
04668 / 04667 Amritsar–Barauni / Barauni–Amritsar
Sundays / Tuesdays
04652 / 04651 Amritsar–Jaynagar / Jaynagar–Amritsar
Wednesdays, Fridays & Sundays / Fridays, Sundays & Tuesdays
04640 / 04639 Chheharta–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Chheharta
Mondays / Tuesdays
04536 / 04535 Chandigarh–Barauni / Barauni–Chandigarh
Fridays / Sundays
04656 / 04655 Ludhiana–Saharsa / Saharsa–Ludhiana
Nov 6, 9, 11 / Nov 8, 11, 13
04662 / 04661 Ludhiana–Darbhanga / Darbhanga–Ludhiana
Nov 7, 10, 11 / Nov 8, 11, 12
04528 / 04527 Sirhind–Saharsa / Saharsa–Ambala Cantt
Nov 5, 9, 12 / Nov 6, 10, 13
04664 / 04663 Ludhiana–Gaya / Gaya–Ludhiana Nov 12 / Nov 13
04314 / 04313
Rishikesh–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Rishikesh

Special Trains Between Patna, Howrah

Train No. Route
Operating days/dates
03135 / 03136 Sealdah–Patna / Patna–Sealdah Tuesdays
03511 / 03512 Asansol–Patna / Patna–Asansol Sundays
02024 / 02023 Patna–Howrah / Howrah–Patna Sundays
03029 / 03030 Howrah–Natesar / Natesar–Howrah
Mondays, Wednesdays & Saturdays / Tuesdays, Thursdays & Sundays
03033 / 03034 Howrah–Patna / Patna–Howrah
Nov 6, 11 / Nov 7, 12
03035 / 03036 Howrah–Patna / Patna–Howrah Nov 7 / Nov 8
03431 / 03432 Bhagalpur–Patna / Patna–Bhagalpur
Mondays, Nov 9–23
03230 / 03229 Patna–Khurda Road / Khurda Road–Patna
Thursdays / Fridays

Special trains between North Bihar, Howrah

Train No. Route
Operating days/dates
03041 / 03042 Howrah–Raxaul / Raxaul–Howrah
Thursdays / Fridays
03043 / 03044 Howrah–Raxaul / Raxaul–Howrah
Saturdays / Sundays
03133 / 03134 Sealdah–Sitamarhi / Sitamarhi–Sealdah
Fridays / Saturdays
03185 / 03186 Kolkata–Madhubani / Madhubani–Kolkata
Tuesdays / Wednesdays
03187 / 03188 Kolkata–Madhubani / Madhubani–Kolkata
Fridays / Saturdays
08109 / 08110 Shalimar–Darbhanga / Darbhanga–Shalimar
Tuesdays / Wednesdays
03031 / 03032 Howrah–Laukaha Bazar / Laukaha Bazar–Howrah Nov 10 / Nov 11
03143 / 03144 Sealdah–Sitamarhi / Sitamarhi–Sealdah
Nov 11, 18 / Nov 12, 19
03137 / 03138 Sealdah–Jaynagar / Jaynagar–Sealdah Nov 12 / Nov 13
03039 / 03040 Howrah–Bettiah / Bettiah–Howrah
Nov 12–14 / Nov 13–15

Special trains from Bhopal, Kota, Gwalior, other cities

Train No. Route
Operating days/dates
01661 / 01662 Rani Kamlapati–Danapur / Danapur–Rani Kamlapati Nov 11 / Nov 12
04137 / 04138 Gwalior–Barauni / Barauni–Gwalior
Saturdays & Tuesdays / Sundays & Wednesdays
01667 / 01668 Rani Kamlapati–Danapur / Danapur–Rani Kamlapati
Mondays & Fridays / Tuesdays & Saturdays
09343 / 09344 Dr Ambedkar Nagar–Danapur / Danapur–Dr Ambedkar Nagar
Thursdays / Fridays
09823 / 09824 Sogaria–Danapur / Danapur–Sogaria
Saturdays / Mondays
09821 / 09822 Sogaria–Dhanbad / Dhanbad–Sogaria
Thursdays / Saturdays
09601 / 09602 Madar Junction–Patna / Patna–Madar Junction
Thursdays / Fridays
04813 / 04814 Bhagat Ki Kothi–Danapur / Danapur–Bhagat Ki Kothi
Wednesdays / Thursdays
04731 / 04732 Sri Ganganagar–Samastipur / Samastipur–Sri Ganganagar
Sundays / Tuesdays
08895 / 08896 Gondia–Patna / Patna–Gondia
Fridays / Saturdays, Nov 6–21
08755 / 08756 Durg–Barauni / Barauni–Durg
Wednesdays / Thursdays, Nov 4–19

Special trains from Ahmedabad, Udhna, other cities

Train No. Route
Operating days/dates
09465 / 09466 Ahmedabad–Darbhanga / Darbhanga–Ahmedabad
Fridays / Mondays
09045 / 09046 Udhna–Madhubani / Madhubani–Udhna
Sundays / Mondays
09151 / 09152 Udhna–Madhubani / Madhubani–Udhna
Wednesdays & Fridays / Fridays & Sundays
09041 / 09042 Udhna–Hasanpur Road / Hasanpur Road–Nandurbar
Saturdays / Mondays
09073 / 09074 Udhna–Jaynagar / Jaynagar–Udhna
Nov 1, 8 / Nov 3, 10
09071 / 09072 Udhna–Jaynagar / Jaynagar–Udhna
Nov 1, 8 / Nov 3, 10
09047 / 09048 Udhna–Jaynagar / Jaynagar–Udhna
Sundays / Mondays

Special trains from South India

Train No. Route
Operating days/dates
06085 / 06086 Ernakulam–Patna / Patna–Ernakulam
Fridays / Tuesdays
06509 / 06510 Bengaluru–Danapur / Danapur–Bengaluru
Mondays / Wednesdays
06021 / 06022 Podanur–Barauni / Barauni–Podanur
Sundays / Wednesdays
03253 / 03254 Patna–Charlapalli / Charlapalli–Patna
Mondays & Wednesdays / Wednesdays & Fridays
07051 / 07052 Charlapalli–Danapur / Danapur–Charlapalli
Mondays / Tuesdays
07049 / 07050 Charlapalli–Danapur / Danapur–Charlapalli
Sundays / Mondays
07091 / 07092 Hyderabad–Danapur / Danapur–Hyderabad
Saturdays / Mondays
07041 / 07042 Charlapalli–Sasaram / Sasaram–Charlapalli
Thursdays / Fridays
07315 / 07316 Hubballi–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Hubballi
Tuesdays / Fridays
06581 / 06582 Yesvantpur–Saharsa / Saharsa–Yesvantpur
Sundays / Wednesdays
06211 / 06212 Mysuru–Darbhanga / Darbhanga–Mysuru
Tuesdays / Saturdays

Special trains from Pune, Mumbai, other cities

Bengaluru–Danapur / Danapur–Bengaluru
Mondays / Wednesdays
06021 / 06022 Podanur–Barauni / Barauni–Podanur
03253 / 03254 Patna–Charlapalli / Charlapalli–Patna
07051 / 07052 Charlapalli–Danapur / Danapur–Charlapalli
07049 / 07050 Charlapalli–Danapur / Danapur–Charlapalli
07091 / 07092 Hyderabad–Danapur / Danapur–Hyderabad
07041 / 07042 Charlapalli–Sasaram / Sasaram–Charlapalli
07315 / 07316 Hubballi–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Hubballi
06581 / 06582 Yesvantpur–Saharsa / Saharsa–Yesvantpur
06211 / 06212 Mysuru–Darbhanga / Darbhanga–Mysuru

Special trains from Tatanagar, Ranchi, Rourkela

Train No. Route
Operating days/dates
08183 / 08184 Tatanagar–Buxar / Buxar–Tatanagar
Tuesdays / Wednesdays
08625 / 08626 Ranchi–Purnia Court / Purnia Court–Ranchi
Fridays / Saturdays, Nov 6–21
08105 / 08106 Rourkela–Jhanjharpur / Jhanjharpur–Rourkela
Thursdays / Fridays, Nov 5–20
05080 / 05079 Ramnagar–Patliputra / Patliputra–Ramnagar
Saturdays / Sundays, Nov 7–22

Related News

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India News on India.com.

About the Author

Joy Pillai

Joy Pillai

Joy Pillai is a Senior Journalist at India.Com (Zee news), where he is dedicated to sculpting interesting financial stories and trending stories. With a keen eye on Indian politics and world affairs h ... Read More

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.