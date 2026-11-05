Diwali, Chhath Special Trains: Indian Railways deploys over 100 trains, including Vande Bharat, for passengers – Check names, routes, dates and timings

Diwali, Chhath Special Trains: Ahead of Diwali and Chhath, the Indian Railways has announced the operation of 16 special trains, including Vande Bharat Express, to tackle the increased demand during the festive season. Most of these trains will connect several major cities and stations of Bihar, including Patna, Patliputra, Saharsa, Darbhanga, Bhagalpur, Raxaul, Madhubani, Danapur, Gaya, Sheikhpura, Muzaffarpur, Barauni and Purnia Court, etc. East Central Railway (ECR) Chief Public Relations Officer (CPRO) Saraswati Chandra stated that ECR had deployed as many as 103 special trains on November 3 with an additional 5 pairs running within the zone, while 51 special trains were passing through its stations.
The Railways is operating special trains from various parts of the country for the convenience of the passengers during the festive month. These trans are covering major cities, including Delhi, Kolkata, Rani Kamlapati, Ludhiana, Amritsar, Anand Vihar, Shakurbasti, Dhanbad, Gwalior, Sealdah, Khurda Road, Yog Nagari Rishikesh and Chandigarh, among others.
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|02253 / 02254
|Patna–New Delhi / New Delhi–Patna
|
Multiple days up to Nov 28
|02251 / 02252
|Patna–New Delhi / New Delhi–Patna
|
Multiple days up to Nov 26
|04088 / 04087
|New Delhi–Patna / Patna–New Delhi
|
Daily up to Nov 30 / Dec 1
|03257 / 03258
|Danapur–Anand Vihar / Anand Vihar–Danapur
|
Sundays / Mondays up to Nov 29 / 30
|03293 / 03294
|Patna–Anand Vihar / Anand Vihar–Patna
|
Daily up to Nov 21 / 22
|04096 / 04095
|Anand Vihar–Patliputra / Patliputra–Anand Vihar
|
Daily up to Nov 29 / 30
|04090 / 04089
|New Delhi–Danapur / Danapur–New Delhi
|
Wednesdays & Fridays / Thursdays & Saturdays
|04404 / 04403
|Shakurbasti–Patna / Patna–Shakurbasti
|
Nov 5–7, 10–14 / Nov 6–8, 11–15
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|04510 / 04509
|Chandigarh–Patna / Patna–Chandigarh
|Nov 6 / Nov 7
|04512 / 04511
|Chandigarh–Patna / Patna–Chandigarh
|
Thursdays / Fridays up to Nov 26 / 27
|04616 / 04615
|Firozpur–Patna / Patna–Firozpur
|
Tuesdays / Wednesdays up to Nov 24 / 25
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|03309 / 03310
|Dhanbad–Delhi / Delhi–Dhanbad
|
Saturdays / Sundays
|03639 / 03640
|Dhanbad–Shakurbasti / Shakurbasti–Dhanbad
|
Mondays & Fridays / Tuesdays & Saturdays
|04064 / 04063
|Delhi–Gaya / Gaya–Delhi
|Six days a week
|03697 / 03698
|Gaya–New Delhi / New Delhi–Gaya
|
Tuesdays & Saturdays / Wednesdays & Sundays
|02397 / 02398
|Sheikhpura–Anand Vihar / Anand Vihar–Sheikhpura
|
Sundays / Mondays
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|02563 / 02564
|Barauni–New Delhi / New Delhi–Barauni
|Daily
|02569 / 02570
|Darbhanga–New Delhi / New Delhi–Darbhanga
|Daily
|05219 / 05220
|Muzaffarpur–Anand Vihar / Anand Vihar–Muzaffarpur
|
Fridays / Saturdays
|05579 / 05580
|Purnia Court–Anand Vihar / Anand Vihar–Purnia Court
|
Fridays & Sundays / Sundays & Tuesdays
|05575 / 05576
|Saharsa–Anand Vihar / Anand Vihar–Saharsa
|
Tuesdays / Thursdays
|05283 / 05284
|Muzaffarpur–Anand Vihar / Anand Vihar–Muzaffarpur
|
Saturdays / Sundays
|04028 / 04027
|Anand Vihar–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Anand Vihar
|
Tuesdays & Fridays / Wednesdays & Saturdays
|04010 / 04009
|Delhi–Sitamarhi / Sitamarhi–Delhi
|
Thursdays / Saturdays
|04014 / 04013
|Anand Vihar–Laukaha Bazar / Laukaha Bazar–Anand Vihar
|Daily
|04072 / 04071
|New Delhi–Supaul / Supaul–New Delhi
|Daily
|04098 / 04097
|Shakurbasti–Darbhanga / Darbhanga–Shakurbasti
|Six days a week
|04406 / 04405
|Shakurbasti–Mansi / Mansi–Shakurbasti
|
Selected dates, Nov 5–16
|04410 / 04409
|Shakurbasti–Jhanjharpur / Jhanjharpur–Shakurbasti
|
Nov 5–7, 10–14 / Nov 6–8, 11–15
|04078 / 04077
|Delhi–Darbhanga / Darbhanga–Delhi
|Nov 10 / Nov 11
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|04668 / 04667
|Amritsar–Barauni / Barauni–Amritsar
|
Sundays / Tuesdays
|04652 / 04651
|Amritsar–Jaynagar / Jaynagar–Amritsar
|
Wednesdays, Fridays & Sundays / Fridays, Sundays & Tuesdays
|04640 / 04639
|Chheharta–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Chheharta
|
Mondays / Tuesdays
|04536 / 04535
|Chandigarh–Barauni / Barauni–Chandigarh
|
Fridays / Sundays
|04656 / 04655
|Ludhiana–Saharsa / Saharsa–Ludhiana
|
Nov 6, 9, 11 / Nov 8, 11, 13
|04662 / 04661
|Ludhiana–Darbhanga / Darbhanga–Ludhiana
|
Nov 7, 10, 11 / Nov 8, 11, 12
|04528 / 04527
|Sirhind–Saharsa / Saharsa–Ambala Cantt
|
Nov 5, 9, 12 / Nov 6, 10, 13
|04664 / 04663
|Ludhiana–Gaya / Gaya–Ludhiana
|Nov 12 / Nov 13
|04314 / 04313
|
Rishikesh–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Rishikesh
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|03135 / 03136
|Sealdah–Patna / Patna–Sealdah
|Tuesdays
|03511 / 03512
|Asansol–Patna / Patna–Asansol
|Sundays
|02024 / 02023
|Patna–Howrah / Howrah–Patna
|Sundays
|03029 / 03030
|Howrah–Natesar / Natesar–Howrah
|
Mondays, Wednesdays & Saturdays / Tuesdays, Thursdays & Sundays
|03033 / 03034
|Howrah–Patna / Patna–Howrah
|
Nov 6, 11 / Nov 7, 12
|03035 / 03036
|Howrah–Patna / Patna–Howrah
|Nov 7 / Nov 8
|03431 / 03432
|Bhagalpur–Patna / Patna–Bhagalpur
|
Mondays, Nov 9–23
|03230 / 03229
|Patna–Khurda Road / Khurda Road–Patna
|
Thursdays / Fridays
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|03041 / 03042
|Howrah–Raxaul / Raxaul–Howrah
|
Thursdays / Fridays
|03043 / 03044
|Howrah–Raxaul / Raxaul–Howrah
|
Saturdays / Sundays
|03133 / 03134
|Sealdah–Sitamarhi / Sitamarhi–Sealdah
|
Fridays / Saturdays
|03185 / 03186
|Kolkata–Madhubani / Madhubani–Kolkata
|
Tuesdays / Wednesdays
|03187 / 03188
|Kolkata–Madhubani / Madhubani–Kolkata
|
Fridays / Saturdays
|08109 / 08110
|Shalimar–Darbhanga / Darbhanga–Shalimar
|
Tuesdays / Wednesdays
|03031 / 03032
|Howrah–Laukaha Bazar / Laukaha Bazar–Howrah
|Nov 10 / Nov 11
|03143 / 03144
|Sealdah–Sitamarhi / Sitamarhi–Sealdah
|
Nov 11, 18 / Nov 12, 19
|03137 / 03138
|Sealdah–Jaynagar / Jaynagar–Sealdah
|Nov 12 / Nov 13
|03039 / 03040
|Howrah–Bettiah / Bettiah–Howrah
|
Nov 12–14 / Nov 13–15
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|01661 / 01662
|Rani Kamlapati–Danapur / Danapur–Rani Kamlapati
|Nov 11 / Nov 12
|04137 / 04138
|Gwalior–Barauni / Barauni–Gwalior
|
Saturdays & Tuesdays / Sundays & Wednesdays
|01667 / 01668
|Rani Kamlapati–Danapur / Danapur–Rani Kamlapati
|
Mondays & Fridays / Tuesdays & Saturdays
|09343 / 09344
|Dr Ambedkar Nagar–Danapur / Danapur–Dr Ambedkar Nagar
|
Thursdays / Fridays
|09823 / 09824
|Sogaria–Danapur / Danapur–Sogaria
|
Saturdays / Mondays
|09821 / 09822
|Sogaria–Dhanbad / Dhanbad–Sogaria
|
Thursdays / Saturdays
|09601 / 09602
|Madar Junction–Patna / Patna–Madar Junction
|
Thursdays / Fridays
|04813 / 04814
|Bhagat Ki Kothi–Danapur / Danapur–Bhagat Ki Kothi
|
Wednesdays / Thursdays
|04731 / 04732
|Sri Ganganagar–Samastipur / Samastipur–Sri Ganganagar
|
Sundays / Tuesdays
|08895 / 08896
|Gondia–Patna / Patna–Gondia
|
Fridays / Saturdays, Nov 6–21
|08755 / 08756
|Durg–Barauni / Barauni–Durg
|
Wednesdays / Thursdays, Nov 4–19
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|09465 / 09466
|Ahmedabad–Darbhanga / Darbhanga–Ahmedabad
|
Fridays / Mondays
|09045 / 09046
|Udhna–Madhubani / Madhubani–Udhna
|
Sundays / Mondays
|09151 / 09152
|Udhna–Madhubani / Madhubani–Udhna
|
Wednesdays & Fridays / Fridays & Sundays
|09041 / 09042
|Udhna–Hasanpur Road / Hasanpur Road–Nandurbar
|
Saturdays / Mondays
|09073 / 09074
|Udhna–Jaynagar / Jaynagar–Udhna
|
Nov 1, 8 / Nov 3, 10
|09071 / 09072
|Udhna–Jaynagar / Jaynagar–Udhna
|
Nov 1, 8 / Nov 3, 10
|09047 / 09048
|Udhna–Jaynagar / Jaynagar–Udhna
|
Sundays / Mondays
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|06085 / 06086
|Ernakulam–Patna / Patna–Ernakulam
|
Fridays / Tuesdays
|06509 / 06510
|Bengaluru–Danapur / Danapur–Bengaluru
|
Mondays / Wednesdays
|06021 / 06022
|Podanur–Barauni / Barauni–Podanur
|
Sundays / Wednesdays
|03253 / 03254
|Patna–Charlapalli / Charlapalli–Patna
|
Mondays & Wednesdays / Wednesdays & Fridays
|07051 / 07052
|Charlapalli–Danapur / Danapur–Charlapalli
|
Mondays / Tuesdays
|07049 / 07050
|Charlapalli–Danapur / Danapur–Charlapalli
|
Sundays / Mondays
|07091 / 07092
|Hyderabad–Danapur / Danapur–Hyderabad
|
Saturdays / Mondays
|07041 / 07042
|Charlapalli–Sasaram / Sasaram–Charlapalli
|
Thursdays / Fridays
|07315 / 07316
|Hubballi–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Hubballi
|
Tuesdays / Fridays
|06581 / 06582
|Yesvantpur–Saharsa / Saharsa–Yesvantpur
|
Sundays / Wednesdays
|06211 / 06212
|Mysuru–Darbhanga / Darbhanga–Mysuru
|
Tuesdays / Saturdays
|Bengaluru–Danapur / Danapur–Bengaluru
|
Mondays / Wednesdays
|06021 / 06022
|Podanur–Barauni / Barauni–Podanur
|03253 / 03254
|Patna–Charlapalli / Charlapalli–Patna
|07051 / 07052
|Charlapalli–Danapur / Danapur–Charlapalli
|07049 / 07050
|Charlapalli–Danapur / Danapur–Charlapalli
|07091 / 07092
|Hyderabad–Danapur / Danapur–Hyderabad
|07041 / 07042
|Charlapalli–Sasaram / Sasaram–Charlapalli
|07315 / 07316
|Hubballi–Muzaffarpur / Muzaffarpur–Hubballi
|06581 / 06582
|Yesvantpur–Saharsa / Saharsa–Yesvantpur
|06211 / 06212
|Mysuru–Darbhanga / Darbhanga–Mysuru
|Train No.
|Route
|
Operating days/dates
|08183 / 08184
|Tatanagar–Buxar / Buxar–Tatanagar
|
Tuesdays / Wednesdays
|08625 / 08626
|Ranchi–Purnia Court / Purnia Court–Ranchi
|
Fridays / Saturdays, Nov 6–21
|08105 / 08106
|Rourkela–Jhanjharpur / Jhanjharpur–Rourkela
|
Thursdays / Fridays, Nov 5–20
|05080 / 05079
|Ramnagar–Patliputra / Patliputra–Ramnagar
|
Saturdays / Sundays, Nov 7–22
For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India News on India.com.