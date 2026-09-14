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Diwali gift for commuters! Indian Railways announces 100 special trains from Bihar, West Bengal, Assam, Tamil Nadu and Uttar Pradesh; check route details

Indian Railways announces over 100 special festival trains and IRCTC platform upgrades for Durga Puja, Diwali, and Chhath travel.

Written by: Abhijeet Sen
Published: September 14, 2026, 6:13 PM IST
Diwali gift for commuters! Indian Railways announces 100 special trains from Bihar, West Bengal, Assam, Tamil Nadu and Uttar Pradesh; check route details
Indian Railways has launched new measures. Image Credit: File image/PTI

Indian Railways special trains: In a matter of good news for commuters who are planning to travel this festive season, the Indian Railways has announced more than 100 special train services for the Diwali season. In order to ease the heavy passenger rush during Durga Puja, Diwali and Chhath puja, Indian Railways has announced more than 100 special train services to manage festival travel. The special services target high-demand routes connecting major metro hubs to states including Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Here is the full list of special trains introduced by the Indian Railways for the festive season.

In addition to launching special trains, Indian Railways is augmenting regular services with extra coaches to expand capacity and reduce long waitlists. Simultaneously, IRCTC has upgraded its Next Generation e-Ticketing (NGeT) platform, deploying enhanced anti-bot measures and server infrastructure to ensure a smooth, fair booking experience for genuine travelers.

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S.No. Train Number Direction Route (From → To) Number of Turns From When to When How Many Times a Week
1 01905 UP Kanpur Central to Asarva 9 October 5 – November 30
2 01906 DOWN Asarva to Kanpur Central 9 October 6 – December 1
3 01907 UP Agra Cantt to Udhna 8 October 6 – November 24
4 01908 DOWN Udhna to Agra Cantt 8 October 7 – November 25
5 01909 UP Asarva to Agra Cantt 8 October 6 – November 24
6 01910 DOWN Agra Cantt to Asarva 8 October 5 – November 23
7 02199 UP VGL Jhansi to Bandra Terminus 9 October 1 – November 26
8 02200 DOWN Bandra Terminus to VGL Jhansi 9 October 3 – November 28
9 04105 UP Prayagraj to Udhna 18 October 1 – November 29 Twice a week
10 04106 DOWN Udhna to Prayagraj 18 October 2 – November 30 Twice a week
11 04179 UP Prayagraj to Sabarmati 17 October 3 – November 28 Twice a week
12 04180 DOWN Sabarmati to Prayagraj 17 October 4 – November 29 Twice a week
13 04119 UP Subedarganj to Valsad 9 October 3 – November 28
14 04120 DOWN Valsad to Subedarganj 9 October 4 – November 29
15 04139 UP Prayagraj to Dadar 9 October 2 – November 27
16 04140 DOWN Dadar to Prayagraj 9 October 4 – November 29
17 04155 UP Subedarganj to Udhna 12 October 19 – November 26 Twice a week
18 04156 DOWN Udhna to Subedarganj 12 October 20 – November 27 Twice a week
19 04175 UP Subedarganj to Dadar 8 October 4 – November 22
20 04176 DOWN Dadar to Subedarganj 8 October 6 – November 24
21 04177 UP Subedarganj to Valsad 8 October 6 – November 24
22 04178 DOWN Valsad to Subedarganj 8 October 7 – November 25
23 04169 UP Subedarganj to Indore 17 October 2 – November 27 Twice a week
24 04170 DOWN Indore to Subedarganj 17 October 3 – November 28 Twice a week
25 04173 UP Prayagraj to Veraval 9 October 1 – November 26
26 04174 DOWN Veraval to Prayagraj 9 October 2 – November 27
27 04103 UP Subedarganj to Panvel 5 (additional) October 21 – November 18
28 04104 DOWN Panvel to Subedarganj 5 (additional) October 22 – November 19
29 02877 UP Ranchi to Anand Vihar 9 (additional) October 3 – November 28
30 02878 DOWN Anand Vihar to Ranchi 9 (additional) October 4 – November 29
31 04157 UP Kanpur Central to Kolkata 8 October 6 – November 24
32 04158 DOWN Kolkata to Kanpur Central 8 October 7 – November 25
33 01911 UP Agra Cantt to Kolkata 9 October 1 – November 26
34 01912 DOWN Kolkata to Agra Cantt 9 October 2 – November 27
35 04185 UP Veerangana Lakshmibai Jhansi to Asansol 16 October 7 – November 29
36 04186 DOWN Asansol to Veerangana Lakshmibai Jhansi 16 October 8 – November 30
37 05183 UP Azamgarh to Bandra Terminus 9 (additional) October 3 – November 28
38 05184 DOWN Bandra Terminus to Azamgarh 9 (additional) October 5 – November 30
39 09601 UP Madar Junction to Patna Junction 9 (additional) October 1 – November 26
40 09602 DOWN Patna Junction to Madar Junction 9 (additional) October 2 – November 27
41 02417 UP Prayagraj to Shakur Basti 34 (Sep–Oct daily phase) Sep 11 – Oct 14 (daily) Daily till mid-Oct, then 4 days/week (Oct–Dec)
42 02418 DOWN Shakur Basti to Prayagraj 34 (Sep–Oct daily phase) Sep 12 – Oct 15 (daily) Daily till mid-Oct, then 4 days/week (Oct–Dec)
43 04163 UP Narayanpur Bazar to Shakur Basti 27 Oct–Dec 3 days a week
44 04164 DOWN Shakur Basti to Narayanpur Bazar 27 Oct–Dec 3 days a week
45 03041 UP Howrah to Raxaul 7 October 15 – November 26
46 03042 DOWN Raxaul to Howrah 7 October 16 – November 27
47 03043 UP Howrah to Raxaul 7 October 17 – November 28
48 03044 DOWN Raxaul to Howrah 7 October 18 – November 29
49 03135 UP Sealdah to Patna 7 October 13 – November 24
50 03136 DOWN Patna to Sealdah 7 October 13 – November 24
51 03133 UP Sealdah to Sitamarhi 7 October 16 – November 27
52 03134 DOWN Sitamarhi to Sealdah 7 October 17 – November 28
53 03131 UP Sealdah to Gorakhpur 14 October 13 – November 26
54 03132 DOWN Gorakhpur to Sealdah 14 October 14 – November 27
55 03185 UP Kolkata to Madhubani 7 October 13 – November 24
56 03186 DOWN Madhubani to Kolkata 7 October 14 – November 25
57 03187 UP Kolkata to Madhubani 7 October 16 – November 27
58 03188 DOWN Madhubani to Kolkata 7 October 17 – November 28
59 03511 UP Asansol to Patna 7 October 18 – November 29
60 03512 DOWN Patna to Asansol 7 October 18 – November 29
61 03527 UP Asansol to Gorakhpur 7 October 16 – November 27
62 03528 DOWN Gorakhpur to Asansol 7 October 17 – November 28
63 03465 UP Malda Town to Digha 7 October 17 – November 28
64 03466 DOWN Digha to Malda Town 7 October 18 – November 29
65 03005 UP Howrah to Lumding 7 October 16 – November 27
66 03006 DOWN Lumding to Howrah 7 October 17 – November 28
67 03129 UP Kolkata to New Jalpaiguri 14 October 17 – November 29 Weekends
68 03130 DOWN New Jalpaiguri to Kolkata 14 October 18 – November 30 Weekends
69 05060 UP Lalkuan to Kolkata 8 October 8 – November 26
70 05059 DOWN Kolkata to Lalkuan 8 October 10 – November 28
71 08581 UP Visakhapatnam to SMVT Bengaluru 9 (additional) October 2 – November 27
72 08582 DOWN SMVT Bengaluru to Visakhapatnam 9 (additional) October 3 – November 28
73 08045 UP Shalimar to Charlapalli 9 (additional) October 2 – November 27
74 08046 DOWN Charlapalli to Shalimar 9 (additional) October 3 – November 28
75 07035 UP Secunderabad to Sirpur Kaghaznagar Dep 12:10 pm, arr 5:30 pm Festival rush special
76 07036 DOWN Sirpur Kaghaznagar to Hyderabad Deccan Dep 6:00 pm, arr 11:15 pm Festival rush special
77 04008 UP Anand Vihar Terminal to Jogbani 5 October 10 – November 7
78 04007 DOWN Jogbani to Anand Vihar Terminal 5 October 11 – November 8
79 08047 UP Santragachi to Naharlagun 3 (additional) September 11, 18, 25, 2026 Weekly (3 trips)
80 08048 DOWN Naharlagun to Santragachi 3 (additional) September 12, 19, 26, 2026 Weekly (3 trips)
81 09189 UP Mumbai Central to Katihar 7 (additional) 5, 12 Sep; 17, 24, 31 Oct; 7, 14 Nov 2026
82 09190 DOWN Katihar to Mumbai Central 7 (additional) 8, 15 Sep; 20, 27 Oct; 3, 10, 17 Nov 2026
83 04127 UP Kanpur Central to Guwahati 14 (additional) September 10 – December 10, 2026
84 04128 DOWN Guwahati to Kanpur Central 14 (additional) September 11 – December 11, 2026
85 05736 UP Katihar to Amritsar 12 (additional) Sep 9 – Nov 25, 2026
86 05735 DOWN Amritsar to Katihar 12 (additional) Sep 11 – Nov 27, 2026
87 05932 UP Dibrugarh to Kolkata 13 (additional) Sep 5 – Nov 28, 2026
88 05931 DOWN Kolkata to Dibrugarh 13 (additional) Sep 7 – Nov 30, 2026
89 03407 UP Bhagalpur to Katihar 94 (extended) Aug 29 – Nov 30, 2026 (daily) Daily
90 03408 DOWN Katihar to Bhagalpur 94 (extended) Aug 29 – Nov 30, 2026 (daily) Daily
91 06028 UP Podanur to Dr MGR Chennai Central From Sep 11, 2026
92 06027 DOWN Dr MGR Chennai Central to Podanur From Sep 11, 2026
93 07097 UP Hyderabad to Mangaluru Central 12 (additional) Sep 9 – Nov 25, 2026
94 07098 DOWN Mangaluru Central to Hyderabad 12 (additional) Sep 10 – Nov 26, 2026
95 04131 UP Kanpur Central to SMVT Bengaluru 7 Every Sunday, Oct 4 – Nov 15, 2026 Weekly
96 04132 DOWN SMVT Bengaluru to Kanpur Central 7 Every Wednesday, Oct 7 – Nov 18, 2026 Weekly
97 08311 UP Sambalpur to Podanur 12 Every Wednesday, Sep 9 – Nov 25, 2026 Weekly
98 08312 DOWN Podanur to Sambalpur 12 Every Friday, Sep 11 – Nov 27, 2026 Weekly
99 01925 UP Kanpur Central to Madurai 13 Every Wednesday, Sep 2 – Nov 25, 2026 Weekly
100 01926 DOWN Madurai to Kanpur Central 13 Every Saturday, Sep 5 – Nov 28, 2026 Weekly
101 09424 UP Ahmedabad to Mangaluru Jn. 13 Every Friday, Sep 4 – Nov 27, 2026 Weekly
102 09423 DOWN Mangaluru Jn. to Ahmedabad 13 Every Saturday, Sep 5 – Nov 28, 2026 Weekly

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About the Author

Abhijeet Sen

Abhijeet Sen

Abhijeet Sen is a digital journalist with over five years of experience specializing in the intersection of Indian politics, global economics and business trends. Known for translating complex policy ... Read More

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