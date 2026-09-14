Diwali gift for commuters! Indian Railways announces 100 special trains from Bihar, West Bengal, Assam, Tamil Nadu and Uttar Pradesh; check route details

Indian Railways special trains: In a matter of good news for commuters who are planning to travel this festive season, the Indian Railways has announced more than 100 special train services for the Diwali season. In order to ease the heavy passenger rush during Durga Puja, Diwali and Chhath puja, Indian Railways has announced more than 100 special train services to manage festival travel. The special services target high-demand routes connecting major metro hubs to states including Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Here is the full list of special trains introduced by the Indian Railways for the festive season.
In addition to launching special trains, Indian Railways is augmenting regular services with extra coaches to expand capacity and reduce long waitlists. Simultaneously, IRCTC has upgraded its Next Generation e-Ticketing (NGeT) platform, deploying enhanced anti-bot measures and server infrastructure to ensure a smooth, fair booking experience for genuine travelers.
|S.No.
|Train Number
|Direction
|Route (From → To)
|Number of Turns
|From When to When
|How Many Times a Week
|1
|01905
|UP
|Kanpur Central to Asarva
|9
|October 5 – November 30
|–
|2
|01906
|DOWN
|Asarva to Kanpur Central
|9
|October 6 – December 1
|–
|3
|01907
|UP
|Agra Cantt to Udhna
|8
|October 6 – November 24
|–
|4
|01908
|DOWN
|Udhna to Agra Cantt
|8
|October 7 – November 25
|–
|5
|01909
|UP
|Asarva to Agra Cantt
|8
|October 6 – November 24
|–
|6
|01910
|DOWN
|Agra Cantt to Asarva
|8
|October 5 – November 23
|–
|7
|02199
|UP
|VGL Jhansi to Bandra Terminus
|9
|October 1 – November 26
|–
|8
|02200
|DOWN
|Bandra Terminus to VGL Jhansi
|9
|October 3 – November 28
|–
|9
|04105
|UP
|Prayagraj to Udhna
|18
|October 1 – November 29
|Twice a week
|10
|04106
|DOWN
|Udhna to Prayagraj
|18
|October 2 – November 30
|Twice a week
|11
|04179
|UP
|Prayagraj to Sabarmati
|17
|October 3 – November 28
|Twice a week
|12
|04180
|DOWN
|Sabarmati to Prayagraj
|17
|October 4 – November 29
|Twice a week
|13
|04119
|UP
|Subedarganj to Valsad
|9
|October 3 – November 28
|–
|14
|04120
|DOWN
|Valsad to Subedarganj
|9
|October 4 – November 29
|–
|15
|04139
|UP
|Prayagraj to Dadar
|9
|October 2 – November 27
|–
|16
|04140
|DOWN
|Dadar to Prayagraj
|9
|October 4 – November 29
|–
|17
|04155
|UP
|Subedarganj to Udhna
|12
|October 19 – November 26
|Twice a week
|18
|04156
|DOWN
|Udhna to Subedarganj
|12
|October 20 – November 27
|Twice a week
|19
|04175
|UP
|Subedarganj to Dadar
|8
|October 4 – November 22
|–
|20
|04176
|DOWN
|Dadar to Subedarganj
|8
|October 6 – November 24
|–
|21
|04177
|UP
|Subedarganj to Valsad
|8
|October 6 – November 24
|–
|22
|04178
|DOWN
|Valsad to Subedarganj
|8
|October 7 – November 25
|–
|23
|04169
|UP
|Subedarganj to Indore
|17
|October 2 – November 27
|Twice a week
|24
|04170
|DOWN
|Indore to Subedarganj
|17
|October 3 – November 28
|Twice a week
|25
|04173
|UP
|Prayagraj to Veraval
|9
|October 1 – November 26
|–
|26
|04174
|DOWN
|Veraval to Prayagraj
|9
|October 2 – November 27
|–
|27
|04103
|UP
|Subedarganj to Panvel
|5 (additional)
|October 21 – November 18
|–
|28
|04104
|DOWN
|Panvel to Subedarganj
|5 (additional)
|October 22 – November 19
|–
|29
|02877
|UP
|Ranchi to Anand Vihar
|9 (additional)
|October 3 – November 28
|–
|30
|02878
|DOWN
|Anand Vihar to Ranchi
|9 (additional)
|October 4 – November 29
|–
|31
|04157
|UP
|Kanpur Central to Kolkata
|8
|October 6 – November 24
|–
|32
|04158
|DOWN
|Kolkata to Kanpur Central
|8
|October 7 – November 25
|–
|33
|01911
|UP
|Agra Cantt to Kolkata
|9
|October 1 – November 26
|–
|34
|01912
|DOWN
|Kolkata to Agra Cantt
|9
|October 2 – November 27
|–
|35
|04185
|UP
|Veerangana Lakshmibai Jhansi to Asansol
|16
|October 7 – November 29
|–
|36
|04186
|DOWN
|Asansol to Veerangana Lakshmibai Jhansi
|16
|October 8 – November 30
|–
|37
|05183
|UP
|Azamgarh to Bandra Terminus
|9 (additional)
|October 3 – November 28
|–
|38
|05184
|DOWN
|Bandra Terminus to Azamgarh
|9 (additional)
|October 5 – November 30
|–
|39
|09601
|UP
|Madar Junction to Patna Junction
|9 (additional)
|October 1 – November 26
|–
|40
|09602
|DOWN
|Patna Junction to Madar Junction
|9 (additional)
|October 2 – November 27
|–
|41
|02417
|UP
|Prayagraj to Shakur Basti
|34 (Sep–Oct daily phase)
|Sep 11 – Oct 14 (daily)
|Daily till mid-Oct, then 4 days/week (Oct–Dec)
|42
|02418
|DOWN
|Shakur Basti to Prayagraj
|34 (Sep–Oct daily phase)
|Sep 12 – Oct 15 (daily)
|Daily till mid-Oct, then 4 days/week (Oct–Dec)
|43
|04163
|UP
|Narayanpur Bazar to Shakur Basti
|27
|Oct–Dec
|3 days a week
|44
|04164
|DOWN
|Shakur Basti to Narayanpur Bazar
|27
|Oct–Dec
|3 days a week
|45
|03041
|UP
|Howrah to Raxaul
|7
|October 15 – November 26
|–
|46
|03042
|DOWN
|Raxaul to Howrah
|7
|October 16 – November 27
|–
|47
|03043
|UP
|Howrah to Raxaul
|7
|October 17 – November 28
|–
|48
|03044
|DOWN
|Raxaul to Howrah
|7
|October 18 – November 29
|–
|49
|03135
|UP
|Sealdah to Patna
|7
|October 13 – November 24
|–
|50
|03136
|DOWN
|Patna to Sealdah
|7
|October 13 – November 24
|–
|51
|03133
|UP
|Sealdah to Sitamarhi
|7
|October 16 – November 27
|–
|52
|03134
|DOWN
|Sitamarhi to Sealdah
|7
|October 17 – November 28
|–
|53
|03131
|UP
|Sealdah to Gorakhpur
|14
|October 13 – November 26
|–
|54
|03132
|DOWN
|Gorakhpur to Sealdah
|14
|October 14 – November 27
|–
|55
|03185
|UP
|Kolkata to Madhubani
|7
|October 13 – November 24
|–
|56
|03186
|DOWN
|Madhubani to Kolkata
|7
|October 14 – November 25
|–
|57
|03187
|UP
|Kolkata to Madhubani
|7
|October 16 – November 27
|–
|58
|03188
|DOWN
|Madhubani to Kolkata
|7
|October 17 – November 28
|–
|59
|03511
|UP
|Asansol to Patna
|7
|October 18 – November 29
|–
|60
|03512
|DOWN
|Patna to Asansol
|7
|October 18 – November 29
|–
|61
|03527
|UP
|Asansol to Gorakhpur
|7
|October 16 – November 27
|–
|62
|03528
|DOWN
|Gorakhpur to Asansol
|7
|October 17 – November 28
|–
|63
|03465
|UP
|Malda Town to Digha
|7
|October 17 – November 28
|–
|64
|03466
|DOWN
|Digha to Malda Town
|7
|October 18 – November 29
|–
|65
|03005
|UP
|Howrah to Lumding
|7
|October 16 – November 27
|–
|66
|03006
|DOWN
|Lumding to Howrah
|7
|October 17 – November 28
|–
|67
|03129
|UP
|Kolkata to New Jalpaiguri
|14
|October 17 – November 29
|Weekends
|68
|03130
|DOWN
|New Jalpaiguri to Kolkata
|14
|October 18 – November 30
|Weekends
|69
|05060
|UP
|Lalkuan to Kolkata
|8
|October 8 – November 26
|–
|70
|05059
|DOWN
|Kolkata to Lalkuan
|8
|October 10 – November 28
|–
|71
|08581
|UP
|Visakhapatnam to SMVT Bengaluru
|9 (additional)
|October 2 – November 27
|–
|72
|08582
|DOWN
|SMVT Bengaluru to Visakhapatnam
|9 (additional)
|October 3 – November 28
|–
|73
|08045
|UP
|Shalimar to Charlapalli
|9 (additional)
|October 2 – November 27
|–
|74
|08046
|DOWN
|Charlapalli to Shalimar
|9 (additional)
|October 3 – November 28
|–
|75
|07035
|UP
|Secunderabad to Sirpur Kaghaznagar
|–
|Dep 12:10 pm, arr 5:30 pm
|Festival rush special
|76
|07036
|DOWN
|Sirpur Kaghaznagar to Hyderabad Deccan
|–
|Dep 6:00 pm, arr 11:15 pm
|Festival rush special
|77
|04008
|UP
|Anand Vihar Terminal to Jogbani
|5
|October 10 – November 7
|–
|78
|04007
|DOWN
|Jogbani to Anand Vihar Terminal
|5
|October 11 – November 8
|–
|79
|08047
|UP
|Santragachi to Naharlagun
|3 (additional)
|September 11, 18, 25, 2026
|Weekly (3 trips)
|80
|08048
|DOWN
|Naharlagun to Santragachi
|3 (additional)
|September 12, 19, 26, 2026
|Weekly (3 trips)
|81
|09189
|UP
|Mumbai Central to Katihar
|7 (additional)
|5, 12 Sep; 17, 24, 31 Oct; 7, 14 Nov 2026
|–
|82
|09190
|DOWN
|Katihar to Mumbai Central
|7 (additional)
|8, 15 Sep; 20, 27 Oct; 3, 10, 17 Nov 2026
|–
|83
|04127
|UP
|Kanpur Central to Guwahati
|14 (additional)
|September 10 – December 10, 2026
|–
|84
|04128
|DOWN
|Guwahati to Kanpur Central
|14 (additional)
|September 11 – December 11, 2026
|–
|85
|05736
|UP
|Katihar to Amritsar
|12 (additional)
|Sep 9 – Nov 25, 2026
|–
|86
|05735
|DOWN
|Amritsar to Katihar
|12 (additional)
|Sep 11 – Nov 27, 2026
|–
|87
|05932
|UP
|Dibrugarh to Kolkata
|13 (additional)
|Sep 5 – Nov 28, 2026
|–
|88
|05931
|DOWN
|Kolkata to Dibrugarh
|13 (additional)
|Sep 7 – Nov 30, 2026
|–
|89
|03407
|UP
|Bhagalpur to Katihar
|94 (extended)
|Aug 29 – Nov 30, 2026 (daily)
|Daily
|90
|03408
|DOWN
|Katihar to Bhagalpur
|94 (extended)
|Aug 29 – Nov 30, 2026 (daily)
|Daily
|91
|06028
|UP
|Podanur to Dr MGR Chennai Central
|–
|From Sep 11, 2026
|–
|92
|06027
|DOWN
|Dr MGR Chennai Central to Podanur
|–
|From Sep 11, 2026
|–
|93
|07097
|UP
|Hyderabad to Mangaluru Central
|12 (additional)
|Sep 9 – Nov 25, 2026
|–
|94
|07098
|DOWN
|Mangaluru Central to Hyderabad
|12 (additional)
|Sep 10 – Nov 26, 2026
|–
|95
|04131
|UP
|Kanpur Central to SMVT Bengaluru
|7
|Every Sunday, Oct 4 – Nov 15, 2026
|Weekly
|96
|04132
|DOWN
|SMVT Bengaluru to Kanpur Central
|7
|Every Wednesday, Oct 7 – Nov 18, 2026
|Weekly
|97
|08311
|UP
|Sambalpur to Podanur
|12
|Every Wednesday, Sep 9 – Nov 25, 2026
|Weekly
|98
|08312
|DOWN
|Podanur to Sambalpur
|12
|Every Friday, Sep 11 – Nov 27, 2026
|Weekly
|99
|01925
|UP
|Kanpur Central to Madurai
|13
|Every Wednesday, Sep 2 – Nov 25, 2026
|Weekly
|100
|01926
|DOWN
|Madurai to Kanpur Central
|13
|Every Saturday, Sep 5 – Nov 28, 2026
|Weekly
|101
|09424
|UP
|Ahmedabad to Mangaluru Jn.
|13
|Every Friday, Sep 4 – Nov 27, 2026
|Weekly
|102
|09423
|DOWN
|Mangaluru Jn. to Ahmedabad
|13
|Every Saturday, Sep 5 – Nov 28, 2026
|Weekly
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