Gujarat Assembly Election 2022: Date, Time and List of Constituencies to Vote in Phase 2 of Gujarat Polls

Gujarat Assembly Election 2022: The stage is all set for the second phase of Gujarat Assembly Election scheduled to be held on Monday, December 5. In this phase, voting will happen in 93 out of 182 assembly constituency spread across 14 districts of Gujarat. Polling will begin from 8 am and will continue till 5 pm. The first phase of polling covered 89 seats and it took place on 1 December. To win the polls and form a government in Gujarat political parties or alliance need to secure a minimum of 92 seats. At present, the BJP is in power in Gujarat for the past 27 years and it is looking to retain power in the western state for another 5 years. The counting of votes will be taken up on December 8 along with Himachal Pradesh election results.

For those citizens voting in the second phase of Gujarat elections, here’s a list of constituencies, districts that are scheduled to go to polls on Monday.

The 14 districts that are going to polls on December 5 are — Banaskantha, Patan, Mahesana, Sabarkantha, Arvalli, Gandhinagar, Ahmedabad, Anand, Kheda, Mahisagar, Panchmahals, Dahod, Vadodara and Chhota Udepur.

LIST OF CONSTITUENCIES TO VOTE ON DEC 5 ON SECOND PHASE OF GUJARAT POLLS

Vav (Banaskantha) Tharad (Banaskantha) Dhanera (Banaskantha) Danta (ST) (Banaskantha) Vadgam (SC) (Banaskantha) Palanpur (Banaskantha) Deesa (Banaskantha) Deodar (Banaskantha) Kankrej (Banaskantha) Radhanpur (Patan) Chanasma (Patan) Patan (Patan) Sidhpur (Patan) Kheralu (Mahesana) Unjha (Mahesana) Visnagar (Mahesana) Becharaji (Mahesana) Kadi (SC) (Mahesana) Mahesana (Mahesana) Vijapur (Mahesana) Himatnagar (Sabarkantha) Idar (SC) (Sabarkantha) Khedbrahma (ST) (Sabarkantha) Prantij (Sabarkantha) Bhiloda (ST) (Arvalli) Modasa Arvalli (Arvalli) Bayad (Arvalli) Dahegam (Gandhinagar) Gandhinagar South (Gandhinagar) Gandhinagar North (Gandhinagar) Mansa (Gandhinagar) Kalol (Gandhinagar) Viramgam (Ahmedabad) Sanand (Ahmedabad) Ghatlodia (Ahmedabad) Vejalpur (Ahmedabad) Vatva (Ahmedabad) Ellisbridge (Ahmedabad) Naranpura (Ahmedabad) Nikol (Ahmedabad) Naroda (Ahmedabad) Thakkarbapa Nagar (Ahmedabad) Bapunagar (Ahmedabad) Amraiwadi (Ahmedabad) Dariapur (Ahmedabad) Jamalpur-Khadia (Ahmedabad) Maninagar (Ahmedabad) Danilimda (SC) (Ahmedabad) Sabarmati (Ahmedabad) Asarwa (SC) (Ahmedabad) Daskroi (Ahmedabad) Dholka (Ahmedabad) Dhandhuka (Ahmedabad) Khambhat (Anand) Borsad (Anand) Anklav (Anand) Umreth (Anand) Anand (Anand) Petlad (Anand) Sojitra (Anand) Matar (Kheda) Nadiad (Kheda) Mehmedabad (Kheda) Mahudha (Kheda) Thasra (Kheda) Kapadvanj (Kheda) Balasinor (Mahisagar) Lunawada (Mahisagar) Santrampur (ST) (Mahisagar) Shehra (Panchmahals) Morva Hadaf (ST) (Panchmahals) Godhra (Panchmahals) Kalol (Panchmahals) Halol (Panchmahals) Fatepura (ST) (Dahod) Jhalod (ST) (Dahod) Limkheda (ST) (Dahod) Dahod (ST) (Dahod) Garbada (ST) (Dahod) Devgadhbaria (Dahod) Savli (Vadodara) Vaghodia (Vadodara) Dabhoi (Vadodara) Vadodara City (SC) (Vadodara) Sayajigunj (Vadodara) Akota (Vadodara) Raopura (Vadodara) Manjalpur (Vadodara) Padra (Vadodara) Karjan (Vadodara) Chhota Udaipur (ST) (Chhota Udepur) Jetpur (ST) (Chhota Udepur) Sankheda (ST) (Chhota Udepur)

CONSTITUENCY BJP AAP CONGRESS/NCP Ghatlodia Bhupendrabhai Patel Vijay Patel Ameeben Yagnik Abdasa Pradyumansinh Mahipatsinh Jadeja Vasant Valjibhai Khetani Mamadbhai Jung Jat Mandvi Anirudh Bhailal Dave Saynaben Gamit Rajendersingh Jadeja Bhuj Keshavlal Shivdasbhai Patel (Keshubhai) Rajesh Pandoriya Arjanbhai Bhudia Anjar Trikambhai Bijalbhai Chhanga Arjan Rabari Rameshbhai S. Dangar Gandhidham (SC) Maltiben Kishorbhai Maheshvari BT Maheshwari Bharat V. Solanki Rapar Virendrasinh Bahadur Singh Jadeja Ambabhai Patel Bacchubhai Arethiya Dasada (SC) Parshottambhai Khngarbhai Parmar Arvind Solanki Naushad Solanki Limbdi Kirtisinh Jitubha Rana Mayur Sakariya Kalpana Karamsibhai Makwana Wadhwan Jignaben Sanjaybhai Pandya Hitesh Patel Bajrang Tarun Gadhvi Chotila Shamjibhai Bhimjibhai Chauhan Raju Karpada Rutvikbhai Lavji Makwana Dhrangadhra Prakashbhai Purshottambhai Varmora Vagjibhai Patel Chhattarsinh Gunjariya Morbi Kantilal Shivlal Amrutiya Pankaj Ransariya Jayanti Jerajbhai Patel Tankara Durlabhjibhai Harkhjibhai Dethariya Sanjay Bhatasna Lalit Kagathara Wankaner Jitendrabhai Kantilal Somani (Jitu Somani) Vikram Sorani Mohammed aved Pirzada Rajkot East Udaykumar Prabhatbhai Kangad Rahul Bhuva Indranil Rajguru Rajkot West Dr. Darshita Paras Shah Dinesh Joshi Mansikhbhai Jadavbhai Kalariya Rajkot South Rameshbhai Virajibhai Tilara Shivlal Barasia Hiteshbhai M. Vora Rajkot Rural (SC) Bhanuben Manoharbhai Babaria Vashram Sagathiya Sureshbhai Karshanbhai Bathvar Jasdan Kunwarjibhai Mohanbhai Bavaliya Tejas Gajipara Bholabhai Bhikhabhai Gohil Gondal Gitaba Jayrajsinh Jadeja Nimisha Khunt Yatish Desai Jetpur Jayeshbhai Vithalbhai Radadiya Rohit Bhuva Deepakbhai Keshavlal Vekariya Kalavad (SC) Meghajibhai Amrabhai Chavda Dr. Jignesh Solanki Pravin Muchhadiya Jamnagar Rural Raghavjibhai Hansrajbhai Patel Prakash Donga Jivan Kumbharvadiya Jamnagar North Rivaba Ravindrasinh Jadeja Karsanbhai Karmur Bipendrasinh Chatursinh Jadeja Jamnagar South Divyesh Ranchhodbhai Akbari Vishal Tyagi Manoj Kathiria Jamjodhpur Chimanbhai Dharmshibhai Bokheria Hemant Khava Chirag Kalaria Dwarka Pabubha Viramabha Manek Nakum Lakhmanbhai Boghabhai Malubhai Kandoria Porbandar Babubhai Bhimabhai Bokheriya Jeevan Jungi Arjun Modhwadiya Manavadar Javaharbhai Pethajibhai Chavda Karsanbapu Bhadrak Arvindbhai Jinabhai Ladani Junagadh Sanjaybhai Krushnadas Koradia Chetan Gajera Bikhabhai Galabhai Joshi Visavadar Harshadbhai Krushnadas Koradia Bhupat Bhayani Karsanbhai Narainbhai Vaddoriay Keshod Devabhai Punjabhai Malam Ramjibhai Chudasma Hirabhai Arjanbhai Jotava Mangrol Bhagwanjibhai Kargathiya Snehal Vasava Babubhai Vaja Somnath Mansinh Meramanbhai Parmar Jagmal Vala Vimal Chudasma Talala Bhagwanbhai Dhanabhai Barad Devender Solanki Mansinh Dodiya Kodinar (SC) Pradyuman Vaja Valjibhai Makwana Mahesh Makwana Una Kalubhai Chanabhai Rathod (KC Rathod) Sejalben Khunt Vansh Punjabhai Bhimabhai Dhari Jaysukhbhai Vallabhbhai Kakadiya Kantibhai Satasiya Dr. Kirti Borisagar Amreli Kaushikbhai Kantibhai Vekariya Ravi Dhanani Paresh Dhanani Lathi Janakbhai Punabhai Talaviya Jaysukhbhai Detroja Virjibhai Thummar Savarkundla Mahesh Kashwala Bharat Nakrani Pratap Dudhat Rajula Hirabhai Odhavajibhai Solanki Bharatbhai Baldaniya Ambrish Der Mahuva Shivabhai Jerambhai Gohil Ashok Joliya Kanubhai Kalsaria Talaja Gautambhai Gopabhai Chauhan Laluben Narsibhai Chauhan Kanubhai Baraiya Gariadhar Keshubhai Hirjibhai Nakrani Sudhir Vaghani Divyesh Manubhai Chavda Palitana Bhikhabhai Rajivbhai Baraiya Dr ZP Kheni Rathod Pravinbhaiu Jinabhai Bhavnagar Rural Parshotambhai Odhavjibhai Solanki Khumansinh Gohil Revatsinh Gohil Bhavnagar West Jitendra Shavjibhai Vaghani Raju Solanki Kishorsinh Kumbhaji Gohil Gadhada (SC) Shambhuprasadji Baldevdas Tundiya Ramesh Parmar Jagdishbhai Motibhai Chavda Botad Ghanshyambhai Pragjibhai Virani Umesh Makwana Manhar Patel Nandod (ST) Darsnaben Deshmukh (Vasava) Praful Vasava Haresh Vasava Jambusar Devkishordas Sadhu (DK Swami) Sajid Rehan Sanjay Solanki Vagra Arunsinh Ajitsinh Rana Jayraj Singh Sulemanbhai Musabhai Patel Jhagadia (ST) Riteshbhai Ramanbhai Vasava Urmila Bhagat Fatesingh Amanbhai Vasava Bharuch Rameshbhai Narandas Mistri Manharbhai Parmar Jaykantbhai B Patel Ankleshwar Ishwarsinh Thakorbhai Patel Ankur Patel Vijaysinh Thakurbhai Patel Olpad Mukeshbhai Jinabhai Patel Darshankumar Amrutlal Nayak Darshankumar Amrutlal Nayak Mangrol (ST) Ganpatbhai Vestabhai Vasava Piyush Parmar Babubhai Vaja Mandvi (ST) Kuvarjibhai Narshibhai Halpati Kailash Gadhvi Anandbhai Chaudhari Kamrej Prafulbhai Panseria Ram Dhaduk Nileshkumar Mansukhbhai Kumbhani Surat East Arvindbhai Rana Kanchan Jariwala Aslam Cyclewala Surat North Kantibhai Himmatbhai Ballar Mahendra Navadiya Ashokbhai V Patel (Adhevada) Varachha Road Kishorbhai Kanani (Kumarbhai) Alpesh Kathiriya Prafulbhai Chhaganbhai Togadiya Karanj Pravinbhai Manjibhai Ghoghari Manoj Sorathiya Bharti Prakash Patel Limbayat Snagitaben Patil Pankaj Tayde Gopalbhai Devidas Patil Udhna Manubhai Mohanbhai Patel Mahendra Patil Dhansukh B Rajput Majura Harsh Rameshbhai Sanghvi P. V. S. Sarma Balwant Shantilal Jain Katargam Vinodbhai Amrishbhai Mordiya Gopal Italia Kalpesh Harjivanbhai Variya Surat West Purneshbhai Ishwarlal Modi Moxesh Sanghvi Sanjay Rameshchandra Patwa Bardoli (SC) Ishwarbhai Ramanbhai Parmar Rajendra Solanki Pannaben Anilbhai Patel Mahuva (ST) Mohanbhai Dhanjibhai Dhodiya Kunjan Patel Dhodiya Hemangini Dipakkumar Garasiya Vyara (ST) Mohanbhai Ghedabhai Kokni Bipin Choudhary Punabhai Dhedabhai Gamit Nizar (ST) Jayrambhai Chemabhai Gamit Arvind Gamit Sunilbhai Ratanjibhai Gamit Dangs (ST) Vijaybhai Rameshbhai Patel Sunil Gamit Mukeshbhai Chandarbhai Patel Jalalpore Rameshbhai Chhotubhai Patel Pradeepkumar Mishra Ranjitbhai Dahyabhai Panchal Navsari Rakesh Gunvantray Desai Upesh Patel Deepak Baroth Gandevi (ST) Nareshbhai Maganbhai Patel Pankaj L Patel Ashokbhai Lallubhai Patel Vansda (ST) Piyushkumar Kantilal Patel Pankaj Patel Anantkumar Hasmukhbhai Patel Dharampur (ST) Piyushkumar Kantilal Patel Kamlesh Patel Kishanbhai Vestabhai Patel Valsad Bharatbhai Kikubhai Patel Raju Marcha Kamlkumar Shantilal Patel Pardi Kanubhai Mohanlal Desai Ketan Patel Ms Jaishri Patel Kaprada (ST) Jitubhai Harjibhai Chaudhry Jayendrabhai Gavit Vasantbhai Barjulbhai Patel Umbergaon (ST) Ramanlal Nanubhai Patkar Ashok Mohnabhai Patel Nareshbhai Vajirbhai Valvi Vav Swarupji Thakor Dr Bhim Patel Ms Geniben Thakor Tharad Shankarbhai Chaudhary Virchandbhai Chelabhai Chavda Gulabsinh Pirabhai Rajput Dhanera Bhagwanjibhai Chaudhary Suresh Devda Nathabhai Hegolabhai Patel Danta (ST) Ladhubhai Chandabhai Parghi MK Bombadiya Kantibhai Kalabhai Kharadi Vadgam (SC) Manibhai Jethabhai Vaghela Dalpat Bhatiya Jignesh Mevani Palanpur Aniketbhai Girishbhai Thakar Ramesh Nabhani Mahesh Patel Deesa Praveen Gordhanji Mali Dr Ramesh Patel Sanjaybhai Govabhai Rabari Deodar Kehaji Shivaji Chauhan (Thakor) Bhemabhai Choudhary Shivaji Bhuriya Kankrej Kirtisinh Prabhatsinh Vaghela Mukesh Thakkar Amrut Motji Thakor Chanasma Dilipkumar Viraji Thakor Vishnubhai Patel Dineshbhai Ataji Thakor Sidhpur Balvantsinh Chandansinh Rajput Mahendra Rajput Chandanji Thakor Unjha Kirtibhai Keshavlal Patel (KK Patel) Urvish Patel Patel Arvind Amratlal Visnagar Rushikeshbhai Ganeshbhai Patel Jayantilal M. Patel Kiriti Bhai Patel Bechraji Sukhaji Somaji Thakor Sagar Rabari Bhopaji Thakor Kadi (SC) Ramanlal Dhulabhai Patel HK Dabhi Parmar Pravinbhai Ganpatbhai Mahesana Mukesh Dwarkaprasad Patel Bhagat Patel P K Patel Vijapur Ramanbhai Dhulabhai Patel Chiragbhai Patel Dr Chaursinh J Chavda Idar (SC) Ramanlal Ishwarlal Vora Jayantibhai Parnami Ramanbhai Virchandbhai Solanki Khedbrahma (ST) Ashwinbhai Kotawal Bipin Gameti Tushar Choudhary Bhiloda (ST) Punamchand Chanabhai Baranda (PC Baranda) Rupsinh Bhagoda Raju Parghi Modasa Bhikhubhai Chatursinh Parmar Rajendrasinh Parmar Rajendrasinh Thakor Bayad Bhikhiben Girvantsinh Parmar Chunnibhai Patel Mahendra Singh Shankar Singh Vaghela Prantij Gajendrasinh Udesinh Parmar Alpesh Patel Bahecharsinh Harsinh Rathod Dahegam Balrajsinh Kalyansinh Chauhan Yuvrajsinh Jadeja Vakhatsinh Amarsinh Chauhan Viramgam Balrajsinh Kalyansinh Chauhan Kuvarji Thakor Lakhabhai Bharwad Sanand Kanubhai Karamshibhai Patel Kuldeep Vaghela Ramesh Koli Vejalpur Amitbhai Dhirajlal Thakar Kalpesh Patel Bholabhai Rajendra Natvarlal Patel Ellisbridge Amitbhai Popatbhai Shah Paras Shah Bhikhu Dave Naranpura Jitendrabhai Ramanbhai Patel (Bhagat) Pankaj Patel Ms Sonal Ben Patel Nikol Jagdishbhai Vishvakarma Ashok Gajera Ranjit Barad Naroda Dr Payalben Manojkumar Kukrani Omprakash Tiwari Meghraj Dodwani (NCP) Thakkarbapa Nagar Kanchanben Vinubhai Radadiya Sanjay Mori Vijaykumar C Brahmabhatt Bapunagar Dinessinh Rajendrasinh Kushwah Rajeshbhai Dixit Himmatsinh Patel Amraiwadi Dr Hasmukhbhai Patel Vinay Gupta Dharmendra Shahntilal Patel Dariapur Kaushikbhai Jain Taj Qureshi Gyasuddin Shaikh Jamalpur-Khadia Bhushanbhai Bhatt Harun Nagori Imran Khedawala Maninagar Amulbhai Bhatt Vipulbhai Patel C M Rajput Danilimda (SC) Nareshkumar Shankarlal Vyas Dinesh Kapadia Shailesh Parmar Sabarmati Dr Harshadbhai Ranchodbhai Patel Jasvant Thakor Dinesh Mahida Asarwa (SC) Darshnaben Vaghela JJ Mevada Vipul Mukundlal Parmar Daskroi Babubhai Jamnadas Patel Kiran Patel Umedi budhaji Zala Dholka Kiritsinh Sardarsinh Dabhi Jattuba Gol Ashwin Rathod Dhandhuka Kalubhai Dabhi Captain Chandubhai Bamroliya Harpal Singh Chudasma Khambhat Maheshbhai Kanhaiyalal Raval Bharatsinh Chavda Chirag Arvindbhai Patel Borsad Ramanbhai Bhikhabhai Solanki Manish Patel Rajendrasinh Parmar Anklav Gulabsinh Padhiyar Gajendra Singh Amit Chavda Umreth Govindbhai Raijibhai Parmar Amrishbhai Patel Jayant Patel Boskey (NCP) Anand Yogeshbhai Ravjibhai Patel (Bapji) Girish Shandilya Kanti Sodhaparmar Sojitra Vipulbhai Vinubhai Patel Manubhai Thakor Punambhai M Parmar Matar Kalpeshbhai Ashabhai Parmar Lalji Parmar Sanjaybhai Patel Nadiad Pankajbhai Vinubhai Desai Harshad Vaghela Dhruval Sadhubhai Patel Mahudha Sanjaysinh Vijaysinh Mahida Ravjibhai Somabhai Vaghela Indersinh Natvarsinh Parmar Thasra Yogendrasinh Ramsinh Parmar Natwarsinh Rathod Kantibhai Parmar Kapadvanj Rajeshbhai Maganbhai Zala Manubhai Patel Kantibhai Raijibhai Dabhi Balasinor Manish Kohyabhai Chauhan Udeysinh Chauhan Ajitsinh Parvatsinh Chauhan Lunawada Jigneshkumar Ambalal Sevak Natwarsinh Solanki Gulab Singh Santrampur (ST) Kuberbhai Mansukhbhai Dindor Parvat Vagodia Fauji Gendalbhai Motibhai Damor Shehra Jethabhai Ghelabhai Ahir (Bharwad) Takhatsinh Solanki Khatubhai Gulabbhai Pagi Morva Hadaf (ST) Nimishaben Manharsingh Suthar Banabhai Damor Ms Snehalataben Govindbhai Khant Godhra Chandrasinh Kanaksinh Raulji Rajesh Patel Raju Rashmitaben Dushyantsinh Chauhan Kalol Fatesinh Chauhan Kantiji Thakor Baldevji Thakor Halol Jaydratsinhji Chandrasinh Parmar Bharat Rathva Anishbhai Bariya Fatepura (ST) Rameshbhai Bhurabhai Katara Govind Parmar Raghu Ditabhai Machar Limkheda (ST) Shaileshbhai Sumanbhai Bhabhor Naresh Punabhai Bariya Ramesh Kumar Gundiya Dahod (ST) Kanaiyalal Bachubhai Kishori Prof. Dinesh Muniya Harshadbhai Ninama Devgadbaria Bachubhai Maganbhai Khabad Bharat Vakhala Gopal Lavre (nomination withdrawn) Savli Ketanbhai Mahendrabhai Inamdar Vijay Chavda Kuldeep Singh Raulji Vaghodia Ashvinbhai Natvarbhai Patel Gautam Rajput Satyajitsinh Duleepsinh Gaekwad Chhota Udaipur (ST) Rajendrasinh Mohansinh Rathwa Arjun Rathva Sangramsinh Naranbhai Rathwa Sankheda (ST) Abhesinh Motibhai Tavdi Ranjan Tadvi Bhil Dhirubhai Chunilal Dabhoi Shaileshbhai Kanaiyalal Mehta (Sotta) Ajitbhai Parshotamdas Thakor Bal kishan Patel Vadodara City (SC) Manishaben Rajivbhai Vakil Chandrikaben Solanki Gunvantrai Parmar Akota Chaitanya Makrandbhai Desai Shashank Khare Rutvik Joshi Raopura Balkrishna Khanderao Shukla Hiren Shirke Sanjay Patel (SP) Padra Chaitanyasinh Pratapsinh Zala Jaydeepsinh Chauhan Jashpalsinh Padhiyar Karjan Akshaykumar Ishwarbhai Patel Paresh Patel Pritesh Patel Dhoraji Mahendrabhai Padaliya Vipul Sakhiya Lalit Vasoya Khambhalia Mulubhai Bera Isudan Gadhvi Vikram Arjanbhai Madam Kutiyana Dheliben Maldebhai Odedara Bhimabhai Danabhai Makvana Nathabhai Bhurabhai Odedara Bhavnagar East Sejal Rajiv Kumar Pandya Hamir Rathod Baldev Majibhai Solanki Dediapada (ST) Hitesh Devji Vasava Chaitar Vasava Jermaben Sukhlal Vasava Choryasi Sandeep Desai Prakashbhai Contractor Kantilalbhai Nanubhai Patel Radhanpur Lavingji Thakor Lalji Thakor Raghubhai Merajbhai Desai Patan Dr. Rajulben Desai Lalesh Thakkar Dr Kiritkumar Patel Himatnagar VD Jhala Nirmalsinh Parmar Kamleshkumar Jayantibhai Patel Gandhinagar South Alpesh Thakor Dolat Patel Dr Himanshu V Patel Gandhinagar North Ritaben Patel Mukesh Patel Virendrasinh Mafatsinh Vaghela Kalol Bakaji Thakor Dinesh Baria Prabhat Singh Vatva Babu Singh Jadhav Bipin Patel Balvant Bhai Gadhvi Petlad Kamlesh Patel Arjun Bharwad Dr Prakash Parmar Mehmedabad Arjunsinh Chauhan Pramodbhai Chauhan Juvansinh Gadabhai Jhalod (ST) Mahesh Bhuriya Anil Garasiya Dr. Mitesh K Gasariya Jetpur Jayantibhai Rathwa Radhika Amarsinh Rathva Sukhrambhai Rathva Sayajigunj Keyur Rokadiya Swejal Vyas Amee Ravat Kheralu Sadarsinh Chaudhary Dinesh Thakor Mukeshbhai M Desai Mansa Jayantibhai Patel Bhaskar Patel Thakor babusinh Mohansinh Garbada (ST) Mahendrabhai Bhabhor Shaileshbhai Kanubhai Bhabhor Chandrikaben Baraiya Manjalpur Yogesh Patel Vinay Chavan Dr. Tashvin Singh

The first phase of voting for 89 seats in Saurashtra, Kutch and south Gujarat was held on December 1, while elections for the second phase will be conducted on December 5. An average voter turnout of 63.31 per cent was recorded in the first phase.