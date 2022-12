Gujarat Election Result 2022: Constituency-Wise Full Winners List In Gujarat

Gujarat Election Result 2022 FULL List of Constituency-Wise Winners: The BJP won 99 seats in the 2017 assembly elections. The magic number to form a government in the 182-seat Gujarat Assembly is 92.

LIVE Gujarat Election Result 2022 FULL List Of Constituency-Wise Winners: Counting trends show that voters in Gujarat have rejected the election promises of AAP and Congress as the the battle in the state has become BJP vs BJP bettering in its own record. As per Election Commission data, BJP is leading in 151 seats and Congress is leading in 21 seats while AAP is leading in 6 seats. While traditionally, it is always a fight between the BJP and the Congress but this time a three-cornered political battle was witnessed with the Aam Aadmi Party (AAP) entering the poll arena. The BJP won 99 seats in the 2017 assembly elections. The magic number to form a government in the 182-seat Gujarat Assembly is 92.

Gujarat Election Result Full List Of Winners

S.No Constituency Name Winning Candidate’s Name and Party Name 1 Ghatlodia Patel Bhupendrabhai Rajnikant (BJP) 2 Abdasa Jadeja Pradhyumansinh Mahipatsinh (BJP) 3 Mandvi Aniruddha Bhailal Dave (BJP) 4 Bhuj Keshubhai Shivdas Patel (BJP) 5 Anjar Chhanga Trikam Bijal (BJP) 6 Gandhidham (SC) Malti Kishor Maheshwari (BJP) 7 Rapar Virendrasinh Bahadursinh Jadeja (BJP) 8 Dasada (SC) P.k.parmar (BJP) 9 Limbdi Kiritsinh Jitubha Rana (BJP) 10 Wadhwan Jagdishbhai Prabhubhai Makwana (BJP) 11 Chotila Chauhan Shamajibhai Bhimajibhai (BJP) 12 Dhrangadhra Prakashbhai Parsotambhai Varmora (BJP) 13 Morbi Amrutiya Kantilal Shivlal (BJP) 14 Tankara Durlabhjibhai Harakhjibhai Dethariya (BJP) 15 Wankaner Mahmadjavid Abdulmutlib Pirzada (Congress) 16 Rajkot East Uday Kangad (BJP) 17 Rajkot West Dr. Darshita Shah (BJP) 18 Rajkot South Rameshbhai Virjibhai Tilala (BJP) 19 Rajkot Rural (SC) Bhanuben Manoharbhai Babariya (BJP) 20 Jasdan Kunvarjibhai Mohanbhai Bavaliya (BJP) 21 Gondal Geetaba Jayrajsinh Jadeja (BJP) 22 Jetpur Jayeshbhai Vitthalbhai Radadiya (BJP) 23 Kalavad (SC) Chavda Meghjibhai Amarabhai (BJP) 24 Jamnagar Rural Patel Raghavjibhai Hansrajbhai (BJP) 25 Jamnagar North Karshanbhai Karmur (AAP) 26 Jamnagar South Akbari Divyeshbhai Ranchhodbhai (BJP) 27 Jamjodhpur Ahir Hemantbhai Hardasbhai (AAP) 28 Dwarka Arjunbhai Devabhai Ranmalbhai Kandoriya (Congress) 29 Porbandar Arjunbhai Devabhai Modhwadia (Congress) 30 Manavadar Arvindbhai Jinabhai Ladani (Congress) 31 Junagadh Sanjay Sukhabhai Koradia (BJP) 32 Visavadar Bhupendrabhai Gandubhai Bhayani (AAP) 33 Keshod Devabhai Punjabhai Malam (BJP) 34 Mangrol Babubhai Kalabhai Vaja (Congress) 35 Somnath Chudasama Vimalbhai Kanabhai (Congress) 36 Talala Bhagabhai Dhanabhai Barad (BJP) 37 Kodinar (SC) Pradyuman Ganubhai Vaja (BJP) 38 Una Kalubhai Chanabhai Rathod (BJP) 39 Dhari Kakadiya Jaysukhbhai Vallabhbhai (BJP) 40 Amreli Kaushik Kantibhai Vekariya (BJP) 41 Lathi Virjibhai Thummar (Congress) 42 Savarkundla Kaswala Mahesh (BJP) 43 Rajula Hirabhai Odhavjibhai Solanki (BJP) 44 Mahuva Gohil Shivabhai Jerambhai (BJP) 45 Talaja Gautambhai Gopabhai Chauhan (BJP) 46 Gariadhar Sudhirbhai Vaghani (AAP) 47 Palitana Bhikhabhai Ravajibhai Baraiya (BJP) 48 Bhavnagar Rural Parshottambhai O. Solanki (BJP) 49 Bhavnagar West Jitendrabhai Savajibhai Vaghani (BJP) 50 Gadhada (SC) Mahant Shambhunath Tundiya (BJP) 51 Botad Makwana Umeshbhai Naranbhai (AAP) 52 Nandod (ST) Dr. Darshna Chandubhai Deshmukh (BJP) 53 Jambusar Devkishordasji Bhaktisvarupdasji Swami (BJP) 54 Vagra Arunsinh Ajitsinh Rana (BJP) 55 Jhagadia (ST) Riteshkumar Ramanbhai Vasava (BJP) 56 Bharuch Rameshbhai Narandas Mistry (BJP) 57 Ankleshwar Ishwarsinh Thakorbhai Patel (BJP) 58 Olpad Mukeshbhai Zinabhai Patel (BJP) 59 Mangrol (ST) Kargatiya Bhagvanjibhai Lakhabhai (BJP) 60 Mandvi (ST) Aniruddha Bhailal Dave (BJP) 61 Kamrej Praful Pansheriya (BJP) 62 Surat East Aslam Firozbhai Cyclewala (Congress) 63 Surat North Kantibhai Himmatbhai Balar (BJP) 64 Varachha Road Kishorbhai Kanani (kumar) (BJP) 65 Karanj Pravinbhai Manjibhai Ghoghari (BJP) 66 Limbayat Sangitaben Rajendra Patil (BJP) 67 Udhna Manubhai M. Patel (fogwa) (BJP) 68 Majura Harsh Ramesh Sanghvi (BJP) 69 Katargam Vinodbhai Amarshibhai Moradiya (BJP) 70 Surat West Purnesh Modi (BJP) 71 Bardoli (SC) Ishvarbhai Alias Anilbhai Ramanbhai Parmar (BJP) 72 Mahuva (ST) Gohil Shivabhai Jerambhai (BJP) 73 Vyara (ST) Kokani Mohanbhai Dhedabhai (BJP) 74 Nizar (ST) Dr.jayrambhai Chemabhai Gamit (BJP) 75 Dangs (ST) Vijaybhai Rameshbhai Patel (BJP) 76 Jalalpore R.c.patel (BJP) 77 Navsari Desai Rakesh Gunvantbhai (BJP) 78 Gandevi (ST) Nareshbhai Maganbhai Patel (BJP) 79 Vansda (ST) Bharatbhai Kikubhai Patel (BJP) 80 Dharampur (ST) Arvind Chhotubhai Patel (BJP) 81 Valsad Bharatbhai Kikubhai Patel (BJP) 82 Pardi Kanubhai Mohanlal Desai (BJP) 83 Kaprada (ST) Jitubhai Harjibhai Chaudhari (BJP) 84 Umbergaon (ST) Patkar Ramanlal Nanubhai (BJP) 85 Vav Thakor Swarupji Sardarji (BJP) 86 Tharad Shankarbhai Lagdhirbhai Chaudhary (BJP) 87 Dhanera Mavjibhai Maganbhai Desai (IND) 88 Danta (ST) Parghi Latubhai Chandabhai (BJP) 89 Vadgam (SC) Jignesh Mevani (Congress) 90 Palanpur Aniket Girishbhai Thaker (BJP) 91 Deesa Sanjaykumar Govabhai Rabari (Congress) 92 Deodar Keshaji Shivaji Chauhan (BJP) 93 Kankrej Amrutji Motiji Thakor (Congress) 94 Chanasma Thakor Dineshbhai Ataji (Congress) 95 Sidhpur Chandanji Talaji Thakor (Congress) 96 Unjha Patel Kiritkumar Keshavlal (k K Patel) (BJP) 97 Visnagar Rushikesh Ganeshbhai Patel (BJP) 98 Bechraji Thakor Sukhaji Somaji (BJP) 99 Kadi (SC) Pravinbhai Ganpatbhai Parmar (Congress) 100 Mahesana Patel Mukeshkumar D. (BJP) 101 Vijapur Dr. C. J. Chavda (Congress) 102 Idar (SC) Ramanlal Ishwarlal Vora (BJP) 103 Khedbrahma (ST) Dr.tushar Amarsinh Chaudhary (Congress) 104 Bhiloda (ST) P.c.baranda (BJP) 105 Modasa Bhikhusinhji Chatursinhji Parmar (BJP) 106 Bayad Bhikhiben Girvatsinh Parmar (BJP) 107 Prantij Gajendrasinh Udesinh Parmar (BJP) 108 Dahegam Chauhan Balrajsinh Kalyansinh (BJP) 109 Viramgam Patel Hardik Bharatbhai (BJP) 110 Sanand Kanubhai Karamshibhai Patel (BJP) 111 Vejalpur Amit Thaker (BJP) 112 Ellisbridge Amit Shah (BJP) 113 Naranpura Jitendrakumar Ramanlal Patel (BJP) 114 Nikol Jagdish Vishwakarma (BJP) 115 Naroda Kukrani Payal Manojkumar (BJP) 116 Thakkarbapa Nagar Kanchanben Vinubhai Radadiya (BJP) 117 Bapunagar Dineshsinh Rajendrasinh Kushwaha (BJP) 118 Amraiwadi Dr. Hasmukh Patel (BJP) 119 Dariapur Kaushikbhai Sukhlal Jain (BJP) 120 Jamalpur-Khadia Imran Khedawala (Congress) 121 Maninagar Amul Bhatt (BJP) 122 Danilimda (SC) Shailesh Manubhai Parmar (Congress) 123 Sabarmati Patel Harshadbhai Ranchhodbhai (BJP) 124 Asarwa (SC) Darshna M. Vaghela (BJP) 125 Daskroi Babubhai Jamnadas Patel (BJP) 126 Dholka Kiritsinh Sardarsang Dabhi (BJP) 127 Dhandhuka Kalubhai Rupabhai Dabhi (BJP) 128 Khambhat Maheshkumar Kanaiyalal Raval (BJP) 129 Borsad Solanki Ramanbhai Bhikhabhai (BJP) 130 Anklav Amit Chavda (Congress) 131 Umreth Govindbhai Raijibhai Parmar (BJP) 132 Anand Kantibhai Sodha Parmar (bhagat) (Congress) 133 Sojitra Patel Vipulkumar Vinubhai (BJP) 134 Matar Kalpeshbhai Ashabhai Parmar (BJP) 135 Nadiad Desai Pankajbhai Vinubhai (BJP) 136 Mahudha Sanjaysinh Vijaysinh Mahida (BJP) 137 Thasra Yogendrasinh Parmar (BJP) 138 Kapadvanj Zala Rajeshkumar Maganbhai (BJP) 139 Balasinor Mansinh Kohyabhai Chauhan (BJP) 140 Lunawada Gulabsinh Somsinh Chauhan (Congress) 141 Santrampur (ST) Kuberbhai Mansukhbhai Dindor (BJP) 142 Shehra Ahir(bharvad) Jethabhai Ghelabhai (BJP) 143 Morva Hadaf (ST) Suthar Nimishaben Manharsinh (BJP) 144 Godhra C.k.raulji (BJP) 145 Kalol Thakor Laxmanji Punjaji (bakaji) (BJP) 146 Halol Jaydrathsinhji Parmar (BJP) 147 Fatepura (ST) Katara Rameshbhai Bhurabhai (BJP) 148 Limkheda (ST) Bhabhor Shaileshbhai Sumanbhai (BJP) 149 Dahod (ST) Kanaiyalal Bachubha Kishori (BJP) 150 Devgadbaria Khabad Bachubhai Maganbhai (BJP) 151 Savli Inamdar Ketanbhai Mahendrabhai (BJP) 152 Vaghodia Dharmendrasinh Ranubha Vaghela (bapu) (IND) 153 Chhota Udaipur (ST) Rajendrasinh Mohansinh Rathva (BJP) 154 Sankheda (ST) Abhesinh Motibhai Tadvi (BJP) 155 Dabhoi Shaileshbhai Kanaiyalal Mehta (BJP) 156 Vadodara City (SC) Manisha Vakil (BJP) 157 Akota Chaitanya Makarandbhai Desai (BJP) 158 Raopura Balkrushna Khanderao Shukla (balu Shukla) (BSP) 159 Padra Chaitanyasinh Pratapsinh Zala (BJP) 160 Karjan Akshaykumar Ishvarbhai Patel (BSP) 161 Dhoraji Dr. Mahendrabhai Padalia (BJP) 162 Khambhalia Ayar Mulubhai Hardasbhai Bera (BJP) 163 Kutiyana Kandhalbhai Sarmanbhai Jadeja (Oth) 164 Bhavnagar East Sejalben Rajivkumar Pandya (BJP) 165 Dediapada (ST) Chaitarbhai Damjibhai Vasava (AAP) 166 Choryasi Sandip Desai (BJP) 167 Radhanpur Lavingji Muljiji Solanki (BJP) 168 Patan Kiritkumar Chimanlal Patel (Congress) 169 Himatnagar Kamleshkumar Jayantibhai Patel (Congress) 170 Gandhinagar South Alpesh Khodaji Thakor (BJP) 171 Gandhinagar North Ritaben Ketankumar Patel (BJP) 172 Kalol Thakor Laxmanji Punjaji (bakaji) (BJP) 173 Vatva Babusinh Sarabhai Jadav (BJP) 174 Petlad Dr. Prakash Budhabhai Parmar (Congress) 175 Mehmedabad Arjunsinh Udesinh Chauhan (BJP) 176 Jhalod (ST) Maheshbhai Somjibhai Bhuriya (BJP) 177 Jetpur Jayeshbhai Vitthalbhai Radadiya (BJP) 178 Sayajigunj Jayeshbhai Vitthalbhai Radadiya (BJP) 179 Kheralu Sardarbhai Shamalbhai Chaudhary (BJP) 180 Mansa Jayantibhai Somabhai Patel (BJP) 181 Garbada (ST) Mahendrabhai Bhabhor (BJP) 182 Manjalpur Yogeshbhai Narandas Patel (BJP)