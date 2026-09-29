Hookah banned! Allahabad HC bars sale of hookah in Uttar Pradesh cities including Noida, Ghaziabad and Lucknow
Hookah banned! Allahabad HC bars sale of hookah in Uttar Pradesh cities including Noida, Ghaziabad and Lucknow
Published: September 29, 2026, 6:13 PM IST
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https://www.india.com/news/india/hookah-banned-allahabad-hc-bars-sale-of-hookah-in-uttar-pradesh-cities-including-noida-ghaziabad-and-lucknow-8531307/
Hookah banned! Allahabad HC bars sale of hookah in Uttar Pradesh cities including Noida, Ghaziabad and Lucknow