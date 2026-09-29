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  • Hookah banned! Allahabad HC bars sale of hookah in Uttar Pradesh cities including Noida, Ghaziabad and Lucknow

Hookah banned! Allahabad HC bars sale of hookah in Uttar Pradesh cities including Noida, Ghaziabad and Lucknow

Hookah banned! Allahabad HC bars sale of hookah in Uttar Pradesh cities including Noida, Ghaziabad and Lucknow

Written by: Abhijeet Sen
Published: September 29, 2026, 6:13 PM IST
Image for representational purposes
The court will hear the matter further on February 9, 2022.

Hookah banned! Allahabad HC bars sale of hookah in Uttar Pradesh cities including Noida, Ghaziabad and Lucknow

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About the Author

Abhijeet Sen

Abhijeet Sen

Abhijeet Sen is a digital journalist with over five years of experience specializing in the intersection of Indian politics, global economics and business trends. Known for translating complex policy ... Read More

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