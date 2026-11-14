Himachal Police register FIR against BJP MP Kangana Ranaut for ‘highly inflammatory’ posts on Gandhi family
Himachal Police register FIR against BJP MP Kangana Ranaut for ‘highly inflammatory’ posts on Gandhi family
Updated: November 14, 2026, 10:40 AM IST
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https://www.india.com/news/india/kangana-ranaut-in-big-trouble-fir-registered-against-bjp-mp-for-highly-inflammatory-posts-on-gandhi-family-rahul-gandhi-priyanaka-sonia-gandhi-8544769/
Himachal Police register FIR against BJP MP Kangana Ranaut for ‘highly inflammatory’ posts on Gandhi family