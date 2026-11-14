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Himachal Police register FIR against BJP MP Kangana Ranaut for ‘highly inflammatory’ posts on Gandhi family

Himachal Police register FIR against BJP MP Kangana Ranaut for ‘highly inflammatory’ posts on Gandhi family

Edited by: Joy Pillai
Updated: November 14, 2026, 10:40 AM IST
Himachal Police register FIR against BJP MP Kangana Ranaut for ‘highly inflammatory’ posts on Gandhi family
Himachal Police register FIR against BJP MP Kangana Ranaut for ‘highly inflammatory’ posts on Gandhi family

Himachal Police register FIR against BJP MP Kangana Ranaut for ‘highly inflammatory’ posts on Gandhi family

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About the Author

Joy Pillai

Joy Pillai

Joy Pillai is a Senior Journalist at India.Com (Zee news), where he is dedicated to sculpting interesting financial stories and trending stories. With a keen eye on Indian politics and world affairs h ... Read More

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