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  • Love marriage, gruesome killing of wife, children, minor girl: Terrifying tale of 35-year-old killer who was out on bail after being arrested under POCSO

Love marriage, gruesome killing of wife, children, minor girl: Terrifying tale of 35-year-old killer who was out on bail after being arrested under POCSO

Love marriage, gruesome killing of wife, children, minor girl: Terrifying tale of 35-year-old killer who was out on bail after being arrested under POCSO

Written by: Joy Pillai Edited by: Joy Pillai
Published: July 11, 2026, 11:08 AM IST
telangana murder
Love marriage, gruesome killing of wife, children, minor girl: Terrifying tale of 35-year-old killer who was out on bail after being arrested under POCSO

Love marriage, gruesome killing of wife, children, minor girl: Terrifying tale of 35-year-old killer who was out on bail after being arrested under POCSO

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About the Author

Joy Pillai

Joy Pillai

Joy Pillai is a Senior Journalist at India.Com (Zee news), where he is dedicated to sculpting interesting financial stories and trending stories. With a keen eye on Indian politics and world affairs h ... Read More

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