Home

News

India

Meghalaya Assembly Election 2023: Full List Of Party-Wise Candidates And Their Constituencies

Meghalaya Assembly Election 2023: Full List Of Party-Wise Candidates And Their Constituencies

Meghalaya Assembly Election 2023: The people of Meghalaya are all set to vote for the assembly elections sealing the political fate of 369 candidates on Monday after intense campaigning by all the political parties.

Meghalaya Assembly Polls 2023: Fates of the contesting parties will be decided by over 21 lakhs voters across 59 poll-bound constituencies.

Meghalaya Assembly Election 2023: The voting for the Meghalaya Assembly elections will begin from 7 am on Monday morning amid tight security measures. Polling will take place in 3,419 booths, of which 640 have been identified as vulnerable. The voting will continue till 4 pm and counting of votes will be held on March 2 along with Nagaland and Tripura. A total of 323 booths have been identified as critical while 84 booths are both critical and vulnerable. This assembly election will seal the political fate of 369 candidates on Monday after intense campaigning by all the political parties.

Chief Minister Conrad Sangma’s NPP is looking to get another term in the state, while the opposition TMC led by former CM Mukul Sangma went all guns blazing to wrestle power. The Meghalaya assembly has 60 seats, but polling for the Sohiong constituency in East Khasi Hills district was postponed due to the death of UDP candidate HDR Lyngdoh. The ruling NPP is fighting the elections on 57 seats, the Congress and BJP are contesting all the seats, while the TMC has fielded candidates in 58 seats. The United Democratic Party (UDP) is contesting the elections on 46 seats, the VPP on 18 seats, and the HSDP on 11 seats.

You may like to read

List of party-wise candidates and their constituencies for Meghalaya Assembly Election 2023

AITC First List of Candidates for Meghalaya Assembly Elections 2023

SR No. Name of Constituency Name of Candidate 1 Nartiang (ST) 2 Jowai (ST) A. Andrew Shullai 3 Raliang (ST) Robinus Syngkon 4 Mowkaiaw (ST) Lasting Suchiang 5 Sutnga Saipung(ST) 6 Khliehriat (ST) Sunida Bareh 7 Amlarem (ST) Alban K Gashnga 8 Mawhati (ST) Saralin Dorphang 9 Nongpoh (ST) Hensing Bey 10 Jirang (ST) Sunmoon D Marak 11 Umsning (ST) Gilbert Nongrum 12 Umroi (ST) George B Lyngdoh 13 Mawrengkneng(ST) Banshanlang Lawai 14 Pynthorumkhrah Samborlang Diengdoh 15 Mawlai (ST) 16 East Shillong(ST) 17 North Shillong(ST) Elgiva Gwyneth Rynjah 18 West Shillong Iwan Maria 19 South Shillong Ian A Lyngdoh Nongkynrih 20 Mylliem (ST) Gilbert Guidingstar Laloo 21 Nongthymmai(ST) Charles Pyngrope 22 Nongkrem (ST) Joannes Jefferson Tyler Lamphrang Lamare 23 Sohiong (ST) Stodingstar Thabah 24 Mawphlang (ST) Mawkordor Rynjah 25 Mawsynram(ST) Vincent T Sangma 26 Shella (ST) Playness Khiewtam 27 Pynursla (ST) Edmund Khongngai 28 Sohra (ST) Harold Firming Khongsit 29 Mawkynrew(ST) Dondor Marbaniang 30 Mairang (ST) 31 Mawthadraishan(ST) 32 Nongstoin (ST) Macmillan Kharbani 33 Rambrai-Jyrngam (ST) Fernandez S Dkhar 34 Mawshynrut(ST) Justine G Momin 35 Ranikor (ST) Savio Phrangsngi Dkhar 36 Mawkyrwat (ST) Sounder S Cajee 37 Kharkutta (ST) Cherak Watre Momin 38 Mendipathar(ST) Pardinand D Shira 39 Resubelpara(ST) Rinaldo K Sangma 40 Bajengdoba(ST) Tengrak R Marak 41 Songsak (ST) Mukul Sangma 42 Rongjeng (ST) Sengnam R Marak 43 Williamnagar(ST) Alphonsush R Marak 44 Raksamgre (ST) Prabir D Sangma 45 Tikrikilla (ST) Mukul Sangma 46 Phulbari S. G. Esmatur Mominin 47 Rajabala MD Miznur Rahamankazi 48 Selsella (ST) Agassi R Marak 49 Dadenggre (ST) Rupa M Marak 50 North Tura (ST) Rupert M Sangma 51 South Tura (ST) Richard Mrong Marak 52 Rangsakona(ST) Zenith Sangma 53 Ampati (ST) Miani D Shira 54 Mahendraganj(ST) Dikkanchi Dalbot Shira 55 Salmanpara(ST) Winnerson D Sangma 56 Gambegre (ST) Sadhiarani M Sangma 57 Dalu (ST) Sengkal A Sangma 58 Rongara Siju(ST) Rajesh M Marak 59 Chokpot (ST) Lazarus M Sangma 60 Baghmara (ST) Saljangringrang R Marak

BJP List of Candidates for Meghalaya Assembly Elections 2023

SR No. Constituency Name Candidate Name 1 Nartiang (ST) Rimiki Sari 2 Jowai (ST) Allan Keith Suchiang 3 Raliang (ST) Lakhon Biam 4 Mowkaiaw (ST) Currentis Rabon 5 Sutnga Saipung(ST) Krison Langstang 6 Khliehriat (ST) Bhayes Chyrmang 7 Amlarem (ST) Firstborn Manner 8 Mawhati (ST) Dr. Evarist Myrsing 9 Nongpoh (ST) Marian Maring 10 Jirang (ST) Riya Sangma 11 Umsning (ST) Duruth Majaw 12 Umroi (ST) Shanbor Ramde 13 Mawrengkneng(ST) Highlander Kharmalki 14 Pynthorumkhrah Alexander Laloo Hek 15 Mawlai (ST) Wandonbok Jyrwa 16 East Shillong(ST) Wankitbok Poshna 17 North Shillong(ST) Mariahom Kharkrang 18 West Shillong Ernest Mawrie 19 South Shillong Sanbor Shullai 20 Mylliem (ST) Samuel Hashah 21 Nongthymmai(ST) David Kharsati 22 Nongkrem (ST) David T. Kharkongor 23 Sohiong (ST) Seraph Eric Kharbuki 24 Mawphlang (ST) Wossaroi Rani 25 Mawsynram(ST) Himalaya Muktan Shangpliang 26 Shella (ST) Arena Hynnlewta 27 Pynursla (ST) Rowelly Khongsni 28 Sohra (ST) Micheal Ronnie Kshiar 29 Mawkynrew(ST) Counsellor Mukhim 30 Mairang (ST) Mark Rinaldy Sawkmie 31 Mawthadraishan(ST) Darikmen L. Marshillong 32 Nongstoin (ST) Diosstarness Jyndiang 33 Rambrai-Jyrngam (ST) Spasterlin Nongrem 34 Mawshynrut(ST) Bijoy Kynter 35 Ranikor (ST) Martin Danggo[22] 36 Mawkyrwat (ST) Bity Jyrwa 37 Kharkutta (ST) Elstone D. Marak 38 Mendipathar(ST) Sengnab Ch. Momin 39 Resubelpara(ST) Sukharan K. Sangma 40 Bajengdoba(ST) Herrendro A. Sangma 41 Songsak (ST) Thomas N. Marak 42 Rongjeng (ST) Rapiush Ch. Sangma 43 Williamnagar(ST) Raknang Ch. Momin 44 Raksamgre (ST) Benedic R. Marak 45 Tikrikilla (ST) Rahinath Barchung 46 Phulbari Edmond K. Sangma 47 Rajabala Bakul Ch. Hajong 48 Selsella (ST) Ferlin C.A. Sangma 49 Dadenggre (ST) Braining R. Marak 50 North Tura (ST) Adamkid M. Sangma 51 South Tura (ST) Bernard N. Marak 52 Rangsakona(ST) Dipul R. Marak 53 Ampati (ST) Premananda Koch 54 Mahendraganj(ST) Tingku N. Marak 55 Salmanpara(ST) Boston Marak 56 Gambegre (ST) Daniel M. Sangma 57 Dalu (ST) Akki A. Sangma 58 Rongara Siju(ST) Calis G. Momin 59 Chokpot (ST) Novembirth Ch. Marak 60 Baghmara (ST) Samuel M. Sangma

Congress List of Candidates for Meghalaya Assembly Elections 2023

constituency number Name of the Constituency Name of the Candidate 1 Nartiang (ST) Emlang Laloo 2 Jowai (ST) Daniel Den 3 Raliang (ST) Richard Singh lyngdoh 4 Mowkaiaw (ST) Nehemiah Tyngkan 5 Sutnga Saipung(ST) Vincent Pala 6 Khliehriat (ST) smt. Jhanika siangshai 7 Amlarem (ST) Arbiangkam khar sohmat 8 Mawhati (ST) Charles Marngar 9 Nongpoh (ST) Rona Khymdeit 10 Jirang (ST) Adrian Lambert 11 Umsning (ST) Dr Celestine Lyndoh 12 Umroi (ST) Stanliwis Rymbai 13 Mawrengkneng(ST) Erson Marwein 14 Pynthorumkhrah PN Syiem 15 Mawlai (ST) Marbud Dkhar 16 East Shillong(ST) Manuel Badwar 17 North Shillong(ST) JA Lyngdoh 18 West Shillong Smt. Bethleen Dhkhar 19 South Shillong Venetia Pearl Mawlong 20 Mylliem (ST) RV Lyngdoh 21 Nongthymmai(ST) Banidashisha Kharkongor 22 Nongkrem (ST) Sardonik Nongkhlaw 23 Sohiong (ST) S Osborne Kharjana 24 Mawphlang (ST) Dannyson Kurbah 25 Mawsynram(ST) Gopal Stone Hynniewta 26 Shella (ST) Wellborn Bynnud 27 Pynursla (ST) Nehru Suting 28 Sohra (ST) Lakumtiew Sohkhlet 29 Mawkynrew(ST) Pynhunlung Nongrum 30 Mairang (ST) Bat Skhem Ryntathaiang 31 Mawthadraishan(ST) Fourteen Lyngkhoi 32 Nongstoin (ST) Gabriel Wahlang 33 Rambrai-Jyrngam (ST) Goldenstar Nonglong 34 Mawshynrut(ST) A.Charles Care 35 Ranikor (ST) Victorealness Syiemlieh 36 Mawkyrwat (ST) Carnes Sohshang 37 Kharkutta (ST) Chireng Peter R. Mark 38 Mendipathar(ST) Timjim K Momin 39 Resubelpara(ST) Dr.Tweel K. Marak 40 Bajengdoba(ST) Brifady Napak Marak 41 Songsak (ST) Champion R Sangma 42 Rongjeng (ST) Jeebing G. Momin 43 Williamnagar(ST) Deborah C Marak 44 Raksamgre (ST) Frederick Sangma 45 Tikrikilla (ST) Dr. Kapin Ch Boro 46 Phulbari Sailendra R. Sangma 47 Rajabala Carla R. Sangma 48 Selsella (ST) Reynold M sangma 49 Dadenggre (ST) Augustine D Marak 50 North Tura (ST) Billykid A Sangma 51 South Tura (ST) Brenield ch. marak 52 Rangsakona(ST) Edmund S Sangma 53 Ampati (ST) Uttora G Sangma 54 Mahendraganj(ST) Sayeedullah Nongrum 55 Salmanpara(ST) Sinbath Ch. Marak 56 Gambegre (ST) Saleng A. Sangma 57 Dalu (ST) Roger Benny A Sangma 58 Rongara Siju(ST) Rophul S Marak 59 Chokpot (ST) Karak R Sangma 60 Baghmara (ST) Alphonse Ch sangma

UDP List of Candidates for Meghalaya Assembly Elections 2023

constituency number Name of the Constituency Name of the Candidate 1 Nartiang (ST) Dawan Lyngdoh 2 Jowai (ST) Moonlight Pariat 3 Raliang (ST) J Treilang Suchiang 4 Mowkaiaw (ST) Nujorki Sungoh 5 Sutnga Saipung(ST) Shitlang Pale 6 Khliehriat (ST) Kyrmen Shylla 7 Amlarem (ST) Lahkmen Rymbui 8 Mawhati (ST) Baiahunlang Makdoh 9 Nongpoh (ST) Mayralborn Syiem 10 Jirang (ST) Badhok Nongmalieh 11 Umsning (ST) Sunshine Makri 12 Umroi (ST) 13 Mawrengkneng(ST) Osaphi Smithson Jyrwa 14 Pynthorumkhrah 15 Mawlai (ST) Process Sawkmie 16 East Shillong(ST) 17 North Shillong(ST) Aman Warr 18 West Shillong Paul Lyngdoh 19 South Shillong 20 Mylliem (ST) Mitchel Wankhar 21 Nongthymmai(ST) Jemino Mawthoh 22 Nongkrem (ST) Lambor Malngiang 23 Sohiong (ST) HDR Lyngdoh 24 Mawphlang (ST) 25 Mawsynram(ST) Olan Singh Suin 26 Shella (ST) Balajied Kupar Synrem 27 Pynursla (ST) Anthony Khongwang 28 Sohra (ST) Titosstarwell Chyne 29 Mawkynrew(ST) Remington Pyngrope 30 Mairang (ST) Metbah Lyngdoh 31 Mawthadraishan(ST) Brolding Nongsiej 32 Nongstoin (ST) Polestar Nongsiej 33 Rambrai-Jyrngam (ST) 34 Mawshynrut(ST) 35 Ranikor (ST) Pius Marwein 36 Mawkyrwat (ST) 37 Kharkutta (ST) Luderberth Ch Momin 38 Mendipathar(ST) Subroto G Marak 39 Resubelpara(ST) Taposh D Marak 40 Bajengdoba(ST) Rakman Ch Marak 41 Songsak (ST) 42 Rongjeng (ST) Andreash G Momin 43 Williamnagar(ST) 44 Raksamgre (ST) 45 Tikrikilla (ST) 46 Phulbari 47 Rajabala Ashahel D Shira 48 Selsella (ST) 49 Dadenggre (ST) 50 North Tura (ST) Pilne A Sangma 51 South Tura (ST) John Leslee Sangma 52 Rangsakona(ST) 53 Ampati (ST) 54 Mahendraganj(ST) 55 Salmanpara(ST) Ronald Rikman Sangma 56 Gambegre (ST) 57 Dalu (ST) Kennethson R Sangma 58 Rongara Siju(ST) 59 Chokpot (ST) 60 Baghmara (ST)

NPP List of Candidates for Meghalaya Assembly Elections 2023

SR No. Name of Constituency Name of Candidate 1 Nartiang (ST) Sniawbhalang Dhar 2 Jowai (ST) Wailadmi Shylla 3 Raliang (ST) Comingone Ymbon 4 Mowkaiaw (ST) Habahun Dhar 5 Sutnga Saipung(ST) Santa Mary Shylla 6 Khliehriat (ST) Nehlang Lyngdoh 7 Amlarem (ST) Stephanson Mukhim 8 Mawhati (ST) Shemphang Lyngdoh 9 Nongpoh (ST) Magdalyne Mawlong 10 Jirang (ST) Sosthenes Sohtun 11 Umsning (ST) Jason L Mawlong 12 Umroi (ST) Damanbait Lamare 13 Mawrengkneng(ST) Pyniaid Sing Syiem 14 Pynthorumkhrah Rocky Hek 15 Mawlai (ST) Teibor Pathaw 16 East Shillong(ST) Ampareen Lyngdoh 17 North Shillong(ST) Ransom Sutnga 18 West Shillong Mohendro Rapsang 19 South Shillong 20 Mylliem (ST) Hamletson Dohling 21 Nongthymmai(ST) Jasmine Lyngdoh 22 Nongkrem (ST) Dasakhiat Lamare 23 Sohiong (ST) Samlin Malngiang 24 Mawphlang (ST) Kennedy Cornelius Khyriem 25 Mawsynram(ST) Alvin Khyriem Sawkmie 26 Shella (ST) Grace Kharpuri 27 Pynursla (ST) Prestone Tynsong 28 Sohra (ST) Alan West Kharkongor 29 Mawkynrew(ST) Kansing Lyngshiang 30 Mairang (ST) 31 Mawthadraishan(ST) Biolinda L Nonglait 32 Nongstoin (ST) Macmillian Byrsat 33 Rambrai-Jyrngam (ST) Kimfa S Marbaniang 34 Mawshynrut(ST) Gigur Myrthong 35 Ranikor (ST) 36 Mawkyrwat (ST) H. Stalyne Diengdoh 37 Kharkutta (ST) Rupert M. Momin 38 Mendipathar(ST) Marthon J. Sangma 39 Resubelpara(ST) Timothy D. Shira 40 Bajengdoba(ST) Pongseng R. Marak 41 Songsak (ST) Nihim D. Shira 42 Rongjeng (ST) Jim M. Sangma 43 Williamnagar(ST) Marcuise N. Marak 44 Raksamgre (ST) Limison D. Sangma 45 Tikrikilla (ST) Jimmy Sangma 46 Phulbari Abu Taher Mondal 47 Rajabala Abdus Saleh 48 Selsella (ST) Arbinstone Marak 49 Dadenggre (ST) James Sangma 50 North Tura (ST) Thomas A. Sangma 51 South Tura (ST) Conrad Sangma 52 Rangsakona(ST) Subir Marak 53 Ampati (ST) Stevie M Marak 54 Mahendraganj(ST) Sanjay A. Sangma 55 Salmanpara(ST) Ian Botham K Sangma 56 Gambegre (ST) Rakesh A. Sangma 57 Dalu (ST) Brening Sangma 58 Rongara Siju(ST) Rakkam A. Sangma 59 Chokpot (ST) Sengchim N. Sangma 60 Baghmara (ST) Satto R. Marak KEY CONSTITUENCIES OF MEGHALAYA

As the NPP looks to retain power and BJP and other parties hopes to play spoiler to their plans, here’s a look at the constitucies that are likely to pit the contesting players in a fierce battle in Monday’s polling.

South Tura

The first on the list is South Tura where the battle is between Chief Minister Conrad Sangma and BJP’s Bernard N Marak. The Congress has fielded Brenzield Ch Marak in this seat.

West Shillong

The second on the list is West Shillong where BJP has fielded its state chief Ernest Mawrie, who is among the most prominent faces of the party in the state. Mohendro Rapsang is the candidate of the ruling NPP and is pitted against TMC’s Iwan Maria.

Sutnga Saipung

The seat becomes significant as the Congress’ state chief Vincent Pala is contesting for the first time from the Sutnga Saipung constituency. Pala’s performance in the elections could have a significant impact on the political landscape of Meghalaya.

Currently serving as the Member of Parliament from Shillong, he will be competing against the incumbent Sutnga Saipung MLA Shitlang Pale of UDP and NPP candidate Santa Mary Shylla and BJP’s Krison Langstang.

Songsak and Tikrikilla

These two constituencies have become prominent as the former chief minister and current Leader of the Opposition in Meghalaya, Mukul Sangma, is contesting these two seats on a TMC ticket.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India News on India.com.