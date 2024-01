PM Modi Shares Bhajan Invoking Ayodhya And Ram Mandir: WATCH FULL VIDEO

Prime Minister Narendra Modi on Monday shared a devotional bhajan “Ayodhya Mein Jaykara Gunjay”.

(Image: YouTube/@BLiveBhakti)

Ayodhya Mein Jaykara: Prime Minister Narendra Modi on Monday shared a devotional bhajan “Ayodhya Mein Jaykara Gunjay” sung and composed by Vikas and created by Mahesh Kukreja.

In a post on X the Prime Minister said: “अयोध्या के साथ देशभर में आज हर ओर प्रभु श्री राम के स्वागत में मंगलगान हो रहा है। इस पुण्य अवसर पर राम लला की भक्ति से ओतप्रोत विकास जी और महेश कुकरेजा जी के राम भजन को आप भी जरूर सुनिए। #ShriRamBhajan” Today, along with Ayodhya, auspicious songs are being sung everywhere in the country to welcome Lord Shri Ram. On this auspicious occasion, you must also listen to the Ram Bhajan of Vikas ji and Mahesh Kukreja ji, filled with devotion to Ram Lala.) #ShriRamBhajan”.

Watch The Video Here

अयोध्या के साथ देशभर में आज हर ओर प्रभु श्री राम के स्वागत में मंगलगान हो रहा है। इस पुण्य अवसर पर राम लला की भक्ति से ओतप्रोत विकास जी और महेश कुकरेजा जी के राम भजन को आप भी जरूर सुनिए।#ShriRamBhajanhttps://t.co/yHYgEqiSt8 — Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2024

Earlier on Sunday, Prime Minister Narendra Modi shared a devotional bhajan “Shree Ram Ghar Aaye” sung by Geetaben Rabari, music composed by Maulik Mehta, and lyrics and composition by Sunita Joshi Pandya.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram.