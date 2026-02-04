Home

News

Power Water Cut Today, February 4: Disruption in Delhi, Kolkata, Noida, Bengaluru, Ghaziabad, Mumbai likely

Power Water Cut Today, February 4: Disruption in Delhi, Kolkata, Noida, Bengaluru, Ghaziabad, Mumbai likely

The Bhopal power distribution company has announced a power shutdown for maintenance in more than 59 areas of the city.

Power Water Cut Today, February 4

New Delhi: A major power and water crunch is likely to hit several parts of North and Central India today, February 4. According to the reports, power and water supply will remain disrupted in many cities because of maintenance work, faults, and technical issues.

Uttar Pradesh Power Cut Today: Power Outage in Kushinagar for 72 Hours

Kushinagar – Laxmipur Mahant (Fazilnagar Substation)

Power supply has been disrupted for 72 hours (3 days) due to a fault.

Affected: Over 2,000 villagers.

Problems: Water tanks have run dry, mobile charging is difficult, and daily life has been severely affected.

Department’s claim: JE Sartaj Ali said the fault has been fixed and supply will be restored soon.

ALSO READ: Delhi BJP minister Parvesh Verma makes big promise, says ‘Kirari will be free from waterlogging within a year’

Madhya Pradesh Power Cut Today: 6-Hour Power Outage in 59+ Areas of Bhopal

The Bhopal power distribution company has announced a power shutdown for maintenance in more than 59 areas of the city. According to the reports, in most locations, electricity supply will remain suspended from 10:00 AM to 4:00 PM (6 hours).

Main maintenance work includes:

Feeder bifurcation

Conductor stringing

Construction of additional bays at 33/11 KV substations

Major affected areas and timing

10:00 AM to 4:00 PM (6 hours)

Nizamuddin Colony, Sagar Estate, Sukh Sagar Colony, Sachchidanand Nagar

Palasi Village, Badwai Village, Alexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi

Alexer Garden, Sigma Green, Comfort Heights, New Kohefiza, Inox Colony

Pushpa Nagar, LIG Quarters, Kabristan, 80 Feet Road, Garam Gaddha Road, Kammu Ka Bagh, Mahamai Ka Bagh

Chandbad, Bajaria, Vijay Hotel area, BES Colony, Kishore Talkies, State Bank area

Rajiv Gandhi College, South Avenue, Green City Trilanga, Akash Ganga, Trilochan Nagar

Jhulelal Market, Tagore Ward, Shivaji Ward

Sagar Bungalow area, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail area

From 12 PM to 2 PM (2 hours)

Add India.com as a Preferred Source

• Shahpura A Sector, E-7 Ashoka Society, Vivek Apartment

From 12 PM to 4 PM

• MLA Residence, Malviya Nagar, IDBI Bank, MLA Quarters

From 10 AM to 5 PM

• Kushal Fabricators, Drishti Offset, Fitwell Fasteners and nearby Industrial Area

Rajasthan Ajmer–Kota Power Shutdown List

Rajasthan: Long power cuts in Ajmer and Kota

Ajmer (Tata Power)

• Power cut for 5–7 hours in several areas from 9 AM to 4:30 PM.

• Major affected areas: Hathikheda Village, Balaji Nagar, Fakirakheda, Taragarh, Bhajanganj, Mayo Link Road, Shastri Nagar, Aditya Palace, Pushkar Road, Isolex, Palra, etc.

Kota (Kota Power Cut)

• Power cut for 3–4 hours in many areas from around 10–11 AM to 2–3 PM.

• Major affected areas: Devli Arab Road, Mansarovar, Ganesh Nagar, Subhash Nagar, Akshar Dham, Moti Nagar, Ambedkar Nagar, Shagun Vatika, Gulab Vihar, etc.

Delhi Water Cut: Water supply affected due to maintenance at Sonia Vihar Plant

• Time: From 9 AM for the next 8 hours (affected till evening)

• Affected areas: Ankur Enclave, Karawal Nagar, Mustafabad, Shiv Vihar, Khajuri, Nanaksar, Yamuna Vihar, Ghonda Maujpur, Gokulpuri, Loni Water, Harsh Vihar, Mandoli, Seva Dham, Tahirpur, GTB Enclave, Dilshad Garden, Seemapuri, etc.

• Advisory: Water supply may not resume in the evening. Store water in advance.

Tanker helpline numbers: 1916 (Emergency), Mandawali – 22727812, Jagrati – 22374834, etc.

Delhi Power Cut: Double trouble in Delhi, electricity also affected

• In Rohini’s Jhung Society, power will be cut from 10:30 AM to 12:30 PM and again from 2 PM to 4 PM.

Bengaluru Power Cut: 5–8 hour power cuts in several areas

• Time: From 10 AM to 5–6 PM (in some areas till 10 PM)

• Affected areas: Sultanpalya, Kengeri, Kumbalgodu, Bidadi, Chikkabanavara, Kaval Bairasandra, L.R. Bande, Gandhinagar, Anwar Layout, Sultan Palya, Ranka Nagar, Kanak Nagar, Hegde Nagar, etc.

• Reason: Maintenance at 66/11 KV substation and line upgradation.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India News on India.com.