Tamil Nadu Assembly Election 2026: AIADMK releases second list of 127 candidates; check full list

Published date india.com Updated: March 27, 2026 3:43 PM IST
email india.com By Saanchi Gupta email india.com | Edited by Saanchi Gupta email india.com
S.No. Constituency Candidate
1 Kumbidipundi V. Sathan
2 Thuraiyur (SC) I. Saroja
3 Perambalur (SC) R. Tamilselvan
4 Neyveli Sorathur R. Rajendran
5 Panruti K. Mohan
6 Cuddalore M.C. Sampath
7 Kurinjipadi A. Bhuvanendran
8 Bhuvanagiri A. Arunmozhithevan
9 Chidambaram K.A. Pandiyan
10 Sirkazhi (SC) M. Sakthi
11 Poompuhar S. Pavunraj
12 Nagapattinam Thanga. Kathiravan
13 Thiruthuraipoondi (SC) U. Baladandayutham
14 Thiruvidaimarudur (SC) Ilamathi Subramanian
15 Papanasam D. Shanmugaprabu
16 Orathanadu M. Sekar
17 Pattukkottai C.V. Sekar
18 Peravurani Kovi. Ilango
19 Thirumayam P.K. Vairamuthu
20 Sivaganga PR. Senthilnathan
21 Melur P. Periyapullan (alias) Selvam
22 Madurai East Mangalam K. Mahendran
23 Sholavandan (SC) K. Manikkam
24 Madurai North P. Saravanan
25 Usilampatti I. Mahendran
26 Andipatti A. Logirajan
27 Bodinayakanur V.T. Narayanasamy
28 Cumbum S.T.K. Jakkaiyan
29 Srivilliputhur (SC) M. Chandhrapraba
30 Virudhunagar V.G. Ganesan
31 Aruppukkottai S. Sethupathi
32 Paramakudi (SC) S. Muthaiah
33 Tiruvadanai Keerthika Muniyasamy
34 Mudukulathur Malaysia S. Pandi
35 Vilathikulam R. Sathya
36 Thoothukudi Ci.Dha. Sellappandiyan
37 Srivaikuntam S.P. Shanmuganathan
38 Sankarankovil (SC) Thilipan Jaisankar
39 Kadayanallur C. Krishnamurali
40 Tenkasi S. Selvamogandhas-Pandiyan
41 Alangulam K.R.P. Prabakaran
42 Tirunelveli Thatchai N. Ganesharaja
43 Ambasamudram Esakki Subbaiah (alias) I. Subbaiah
44 Palayamkottai S. Syed Sulthan Samsudeen
45 Kanniyakumari N. Thalavaisundaram
46 Ponneri (SC) P. Balaraman
47 Tiruttani K. Thiruthani
48 Tiruvallur B.V. Ramana
49 Madhavaram V. Moorthy
50 Tiruvottiyur K. Kuppan
51 Srirampur (SC) K. Pazhani
52 Dharmapuri S. Ramachandran
53 Chengalpattu M. Raja (alias) K. Rajendran
54 Cheyyur (SC) E. Rajasekar
55 Maduranthakam (SC) Maragatham Kumaravel
56 Kancheepuram V. Somnath
57 Arakkonam (SC) S. Ravi
58 Katpadi V. Ramu
59 Arcot S.M. Sugumar
60 Pappireddippatti Maragatham Vetrivel
61 Harur (SC) V. Sampathkumar
62 Chengam (SC) T.S. Velu
63 Kilpennathur S. Ramachandran
64 Arani L. Jayasudha
65 Cheyyar Mukkur N. Subramanian
66 Vandavasi (SC) P. Rani
67 Tindivanam (SC) P. Arjunan
68 Vanur (SC) P. Murugan
69 Vellore S.R.K. Appu
70 Anaicut D. Velazhagan
71 Gudiyattam (SC) G. Parisa Purushothaman
72 Vaniyambadi G. Sendhil Kumar
73 Ambur R. Venkatesan
74 Uthangarai (SC) T.M. Tamilselvam
75 Bargur E.C. Govindarasu
76 Krishnagiri K. Ashok Kumar
77 Hosur P. Balakrishna Reddy
78 Coimbatore South Amman K. Arjunan
79 Singanallur K.R. Jayaram
80 Kinathukadavu Se. Damodaran
81 Pollachi Pollachi V. Jayaraman
82 Valparai (SC) D. Lakshmanan
83 Udumalaipettai Udumalai K. Radhakrishnan
84 Palani K. Ravi Manoharan
85 Oddanchatram A. Viswanathan
86 Nilakottai (SC) S. Thenmozhi
87 Vedasandur V.P.B. Paramasivam
88 Aravakurichi K. Selvakumar
89 Krishnarayapuram (SC) S. Divya
90 Kulithalai S. Kandhasamy
91 Manapparai P.L. Vijayakumar
92 Srirangam R. Manoharan
93 Tiruchirappalli (East) K. Rajasekaran
94 Tiruchirappalli (West) P. Kumar
95 Thiruverumbur M. Leela Rajesh
96 Musiri N. Yogalingam
97 Vikravandi K. Vijaya
98 Tirukkoyilur S. Pazhanisamy
99 Ulundurpettai R. Kumaraguru
100 Sankarapuram R. Madhavan
101 Kallakurichi (SC) S. Rajendran
102 Gangavalli (SC) A. Nallathambi
103 Attur (SC) A.P. Jayasankaran
104 Yercaud (ST) P. Usha Rani
105 Omalur R. Mani
106 Mettur G. Venkatachalam
107 Sankari S. Vetrivel
108 Salem (South) J. Robert
109 Veerapandi P. Senthil Kumar
110 Sendamangalam (ST) C. Chandrasekaran
111 Namakkal P.S. Madhavi
112 Paramathi Velur S. Sekar
113 Tiruchengodu R. Chandrasekar
114 Erode (East) R. Manoharan
115 Dharapuram (SC) P. Sathiyabama
116 Kangayam N.S.N. Nataraj
117 Perundurai S. Jayakumar
118 Anthiyur P. Haribhaskar
119 Gobichettipalayam V.B. Babu
120 Bhavanisagar (SC) A. Bannari
121 Gudalur (SC) Pon. Jayaseelan
122 Coonoor A. Ramu
123 Mettupalayam O.K. Chinnaraj
124 Tiruppur (North) M.S.M. Anandan
125 Palladam K.P. Paramasivam
126 Sulur V.P. Kandhasamy
127 Kavundampalayam P.R.G. Arunkumar

This is a developing story. Further details are awaited.

Saanchi Gupta

Saanchi Gupta is a trainee journalist at India.com English Desk. She has been overseeing all matters related to National, Entertainment & Viral for the website. With a diverse academic background, ... Read More

