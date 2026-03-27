Tamil Nadu Assembly Election 2026: AIADMK releases second list of 127 candidates; check full list
Tamil Nadu Assembly Election 2026: AIADMK releases second list of 127 candidates
Tamil Nadu Assembly Election 2026: AIADMK releases second list of 127 candidates
|S.No.
|Constituency
|Candidate
|1
|Kumbidipundi
|V. Sathan
|2
|Thuraiyur (SC)
|I. Saroja
|3
|Perambalur (SC)
|R. Tamilselvan
|4
|Neyveli
|Sorathur R. Rajendran
|5
|Panruti
|K. Mohan
|6
|Cuddalore
|M.C. Sampath
|7
|Kurinjipadi
|A. Bhuvanendran
|8
|Bhuvanagiri
|A. Arunmozhithevan
|9
|Chidambaram
|K.A. Pandiyan
|10
|Sirkazhi (SC)
|M. Sakthi
|11
|Poompuhar
|S. Pavunraj
|12
|Nagapattinam
|Thanga. Kathiravan
|13
|Thiruthuraipoondi (SC)
|U. Baladandayutham
|14
|Thiruvidaimarudur (SC)
|Ilamathi Subramanian
|15
|Papanasam
|D. Shanmugaprabu
|16
|Orathanadu
|M. Sekar
|17
|Pattukkottai
|C.V. Sekar
|18
|Peravurani
|Kovi. Ilango
|19
|Thirumayam
|P.K. Vairamuthu
|20
|Sivaganga
|PR. Senthilnathan
|21
|Melur
|P. Periyapullan (alias) Selvam
|22
|Madurai East
|Mangalam K. Mahendran
|23
|Sholavandan (SC)
|K. Manikkam
|24
|Madurai North
|P. Saravanan
|25
|Usilampatti
|I. Mahendran
|26
|Andipatti
|A. Logirajan
|27
|Bodinayakanur
|V.T. Narayanasamy
|28
|Cumbum
|S.T.K. Jakkaiyan
|29
|Srivilliputhur (SC)
|M. Chandhrapraba
|30
|Virudhunagar
|V.G. Ganesan
|31
|Aruppukkottai
|S. Sethupathi
|32
|Paramakudi (SC)
|S. Muthaiah
|33
|Tiruvadanai
|Keerthika Muniyasamy
|34
|Mudukulathur
|Malaysia S. Pandi
|35
|Vilathikulam
|R. Sathya
|36
|Thoothukudi
|Ci.Dha. Sellappandiyan
|37
|Srivaikuntam
|S.P. Shanmuganathan
|38
|Sankarankovil (SC)
|Thilipan Jaisankar
|39
|Kadayanallur
|C. Krishnamurali
|40
|Tenkasi
|S. Selvamogandhas-Pandiyan
|41
|Alangulam
|K.R.P. Prabakaran
|42
|Tirunelveli
|Thatchai N. Ganesharaja
|43
|Ambasamudram
|Esakki Subbaiah (alias) I. Subbaiah
|44
|Palayamkottai
|S. Syed Sulthan Samsudeen
|45
|Kanniyakumari
|N. Thalavaisundaram
|46
|Ponneri (SC)
|P. Balaraman
|47
|Tiruttani
|K. Thiruthani
|48
|Tiruvallur
|B.V. Ramana
|49
|Madhavaram
|V. Moorthy
|50
|Tiruvottiyur
|K. Kuppan
|51
|Srirampur (SC)
|K. Pazhani
|52
|Dharmapuri
|S. Ramachandran
|53
|Chengalpattu
|M. Raja (alias) K. Rajendran
|54
|Cheyyur (SC)
|E. Rajasekar
|55
|Maduranthakam (SC)
|Maragatham Kumaravel
|56
|Kancheepuram
|V. Somnath
|57
|Arakkonam (SC)
|S. Ravi
|58
|Katpadi
|V. Ramu
|59
|Arcot
|S.M. Sugumar
|60
|Pappireddippatti
|Maragatham Vetrivel
|61
|Harur (SC)
|V. Sampathkumar
|62
|Chengam (SC)
|T.S. Velu
|63
|Kilpennathur
|S. Ramachandran
|64
|Arani
|L. Jayasudha
|65
|Cheyyar
|Mukkur N. Subramanian
|66
|Vandavasi (SC)
|P. Rani
|67
|Tindivanam (SC)
|P. Arjunan
|68
|Vanur (SC)
|P. Murugan
|69
|Vellore
|S.R.K. Appu
|70
|Anaicut
|D. Velazhagan
|71
|Gudiyattam (SC)
|G. Parisa Purushothaman
|72
|Vaniyambadi
|G. Sendhil Kumar
|73
|Ambur
|R. Venkatesan
|74
|Uthangarai (SC)
|T.M. Tamilselvam
|75
|Bargur
|E.C. Govindarasu
|76
|Krishnagiri
|K. Ashok Kumar
|77
|Hosur
|P. Balakrishna Reddy
|78
|Coimbatore South
|Amman K. Arjunan
|79
|Singanallur
|K.R. Jayaram
|80
|Kinathukadavu
|Se. Damodaran
|81
|Pollachi
|Pollachi V. Jayaraman
|82
|Valparai (SC)
|D. Lakshmanan
|83
|Udumalaipettai
|Udumalai K. Radhakrishnan
|84
|Palani
|K. Ravi Manoharan
|85
|Oddanchatram
|A. Viswanathan
|86
|Nilakottai (SC)
|S. Thenmozhi
|87
|Vedasandur
|V.P.B. Paramasivam
|88
|Aravakurichi
|K. Selvakumar
|89
|Krishnarayapuram (SC)
|S. Divya
|90
|Kulithalai
|S. Kandhasamy
|91
|Manapparai
|P.L. Vijayakumar
|92
|Srirangam
|R. Manoharan
|93
|Tiruchirappalli (East)
|K. Rajasekaran
|94
|Tiruchirappalli (West)
|P. Kumar
|95
|Thiruverumbur
|M. Leela Rajesh
|96
|Musiri
|N. Yogalingam
|97
|Vikravandi
|K. Vijaya
|98
|Tirukkoyilur
|S. Pazhanisamy
|99
|Ulundurpettai
|R. Kumaraguru
|100
|Sankarapuram
|R. Madhavan
|101
|Kallakurichi (SC)
|S. Rajendran
|102
|Gangavalli (SC)
|A. Nallathambi
|103
|Attur (SC)
|A.P. Jayasankaran
|104
|Yercaud (ST)
|P. Usha Rani
|105
|Omalur
|R. Mani
|106
|Mettur
|G. Venkatachalam
|107
|Sankari
|S. Vetrivel
|108
|Salem (South)
|J. Robert
|109
|Veerapandi
|P. Senthil Kumar
|110
|Sendamangalam (ST)
|C. Chandrasekaran
|111
|Namakkal
|P.S. Madhavi
|112
|Paramathi Velur
|S. Sekar
|113
|Tiruchengodu
|R. Chandrasekar
|114
|Erode (East)
|R. Manoharan
|115
|Dharapuram (SC)
|P. Sathiyabama
|116
|Kangayam
|N.S.N. Nataraj
|117
|Perundurai
|S. Jayakumar
|118
|Anthiyur
|P. Haribhaskar
|119
|Gobichettipalayam
|V.B. Babu
|120
|Bhavanisagar (SC)
|A. Bannari
|121
|Gudalur (SC)
|Pon. Jayaseelan
|122
|Coonoor
|A. Ramu
|123
|Mettupalayam
|O.K. Chinnaraj
|124
|Tiruppur (North)
|M.S.M. Anandan
|125
|Palladam
|K.P. Paramasivam
|126
|Sulur
|V.P. Kandhasamy
|127
|Kavundampalayam
|P.R.G. Arunkumar
This is a developing story. Further details are awaited.
