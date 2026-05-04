AIADMK Winners List LIVE: Fate of 167 to be sealed as counting of votes for Tamil Nadu Assembly Election begins | Full list here
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: The counting of votes for the 234 seats in the Tamil Assembly Elections 2026 to begin shortly. This time, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) contested the Tamil Nadu assembly elections with majority seat share as part of the Bharatiya Janata party-led National Democratic Alliance.
AIADMK fought in 167 of the 234 total seats in Tamil Nadu’s state assembly. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami contested from his home ground Edappadi. In his official statement, Palaniswami stated that the decision was taken after due consideration by the Governing Council of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam. The elections in Tamil Nadu was held in a single phase on April 23.
Here’s the full list of AIADMK candidates for 2026 Tamil Nadu state polls
- K. Palaniswami: Edappadi
- K.P. Munusamy: Veppanahalli
- C. Srinivasan: Thindukkal
- Natham R. Viswanathan: Natham
- S.P. Velumani: Thondamuthur
- P. Thangamani: Kumarapalayam
- D. Jayakumar: Rayapuram
- C. Ve. Shanmugam: Mailam
- Sellur K. Raju: Madurai West
- K.P. Anbazhagan: Palacode
- R. Kamaraj: Nannilam
- O.S. Manian: Vedaranyam
- Dr. C. Vijayabaskar: Viralimalai
- K.P. Rajan: Kolathur
- R.B. Udhayakumar: Tirumangalam
- K.T. Rajenthra Bhalaji: Sivakasi
- P. Benjamin: Madhavaram
- V. Karunanithi: Kalasapakkam
- V.V. Rajan Chellappa: Thiruparankundram
- K.C. Karuppannan: Bhavani
- K.C. Veeramani: Jolarpet
- M.R. Vijayabhaskar: Karur
- S. Rajendran: Ariyalur
- V. Sathan: Kumbidipundi
- I. Saroja: Thuraiyur (SC)
- R. Tamilselvan: Perambalur (SC)
- Sorathur R. Rajendran: Neyveli
- K. Mohan: Panruti
- M.C. Sampath: Cuddalore
- A. Bhuvanendran: Kurinjipadi
- A. Arunmozhithevan: Bhuvanagiri
- K.A. Pandiyan: Chidambaram
- M. Sakthi: Sirkazhi (SC)
- S. Pavunraj: Poompuhar
- Thanga Kathiravan: Nagapattinam
- U. Baladandayutham: Thiruthuraipoondi (SC)
- Ilamathi Subramanian: Thiruvidaimarudur (SC)
- D. Shanmugaprabhu: Papanasam
- M. Sekar: Orathanadu
- C.V. Sekar: Pattukkottai
- Kovi. Ilango: Peravurani
- P.K. Vairamuthu: Thirumayam
- PR. Senthilnathan: Sivaganga
- P. Periyapullan (alias) Selvam: Melur
- Mangalam K. Mahendran: Madurai East
- K. Manikkam: Sholavandan (SC)
- P. Saravanan: Madurai North
- I. Mahendran: Usilampatti
- A. Logirajan: Andipatti
- V.T. Narayanasamy: Bodinayakanur
- S.T.K. Jakkaiyan: Cumbum
- M. Chandhrapraba: Srivilliputhur (SC)
- V.G. Ganesan: Virudhunagar
- S. Sethupathi: Aruppukkottai
- S. Muthaiah: Paramakudi (SC)
- Keerthika Muniyasamy: Tiruvadanai
- Malaysia S. Pandi: Mudukulathur
- R. Sathya: Vilathikulam
- Ci.Dha. Sellappandiyan: Thoothukudi
- S.P. Shanmuganathan: Srivaikuntam
- Thilipan Jaisankar: Sankarankovil (SC)
- C. Krishnamurali: Kadayanallur
- S. Selvamogandhas-Pandiyan: Tenkasi
- K.R.P. Prabakaran: Alangulam
- Thatchai N. Ganesharaja: Tirunelveli
- Esakki Subbaiah (alias) I. Subbaiah: Ambasamudram
- S. Syed Sulthan Samsudeen: Palayamkottai
- N. Thalavaisundaram: Kanniyakumari
- P. Balaraman: Ponneri (SC)
- K. Thiruthani: Tiruttani
- B.V. Ramana: Tiruvallur
- V. Moorthy: Madhavaram
- K. Kuppan: Tiruvottiyur
- K. Pazhani: Srirampur (SC)
- S. Ramachandran: Dharmapuri
- M. Raja (alias) K. Rajendran: Chengalpattu
- E. Rajasekar: Cheyyur (SC)
- Maragatham Kumaravel: Maduranthakam (SC)
- V. Somnath: Kancheepuram
- S. Ravi: Arakkonam (SC)
- V. Ramu: Katpadi
- S.M. Sugumar: Arcot
- Maragatham Vetrivel: Pappireddipatti
- V. Sampathkumar: Harur (SC)
- T.S. Velu: Chengam (SC)
- S. Ramachandran: Kilpennathur
- L. Jayasudha: Arani
- Mukkur N. Subramanian: Cheyyar
- P. Rani: Vandavasi (SC)
- P. Arjunan: Tindivanam (SC)
- P. Murugan: Vanur (SC)
- S.R.K. Appu: Vellore
- D. Velazhagan: Anaicut
- G. Parisa Purushothaman: Gudiyattam (SC)
- G. Sendhil Kumar: Vaniyambadi
- R. Venkatesan: Ambur
- T.M. Tamilselvam: Uthangarai (SC)
- E.C. Govindarasu: Bargur
- K. Ashok Kumar: Krishnagiri
- P. Balakrishna Reddy: Hosur
- Amman K. Arjunan: Coimbatore South
- K.R. Jayaram: Singanallur
- Se. Damodaran: Kinathukadavu
- Pollachi V. Jayaraman: Pollachi
- D. Lakshmanan: Valparai (SC)
- Udumalai K. Radhakrishnan: Udumalaipettai
- K. Ravi Manoharan: Palani
- A. Viswanathan: Oddanchatram
- S. Thenmozhi: Nilakottai (SC)
- V.P.B. Paramasivam: Vedasandur
- K. Selvakumar: Aravakurichi
- S. Divya: Krishnarayapuram (SC)
- S. Kandhasamy: Kulithalai
- P.L. Vijayakumar: Manapparai
- R. Manoharan: Srirangam
- K. Rajasekaran: Tiruchirappalli (East)
- P. Kumar: Tiruchirappalli (West)
- M. Leela Rajesh: Thiruverumbur
- N. Yogalingam: Musiri
- K. Vijaya: Vikravandi
- S. Pazhanisamy: Tirukkoyilur
- R. Kumaraguru: Ulundurpettai
- R. Madhavan: Sankarapuram
- S. Rajendran: Kallakurichi (SC)
- A. Nallathambi: Gangavalli (SC)
- A.P. Jayasankaran: Attur (SC)
- P. Usha Rani: Yercaud (ST)
- R. Mani: Omalur
- G. Venkatachalam: Mettur
- S. Vetrivel: Sankari
- J. Robert: Salem (South)
- P. Senthil Kumar: Veerapandi
- C. Chandrasekaran: Sendamangalam (ST)
- P.S. Madhavi: Namakkal
- S. Sekar: Paramathi Velur
- R. Chandrasekar: Tiruchengodu
- R. Manoharan: Erode (East)
- P. Sathiyabama: Dharapuram (SC)
- N.S.N. Nataraj: Kangayam
- S. Jayakumar: Perundurai
- P. Haribhaskar: Anthiyur
- V.B. Babu: Gobichettipalayam
- A. Bannari: Bhavanisagar (SC)
- Pon. Jayaseelan: Gudalur (SC)
- A. Ramu: Coonoor
- O.K. Chinnaraj: Mettupalayam
- M.S.M. Anandan: Tiruppur (North)
- K.P. Paramasivam: Palladam
- V.P. Kandhasamy: Sulur
- P.R.G. Arunkumar: Kavundampalayam
- Mrs. B. Valarmathi: Thousand Lights
- Mrs. S. Gokula Indira: Anna Nagar
- Mr. Adhirajaram: Chepauk-Thiruvallikeni
- Mr. N. Murugumaran: Tittakudi (SC)
- Mr. Royapuram R. Mano: Harbour
- Mr. Virugai V.N. Ravi: Virugambakkam
- Mr. B. Sathyanarayanan: Thyagarayanagar
- Mr. M.K. Ashok: Velachery
- Mr. K.P. Kandan: Sholinganallur
- Mr. R.S. Rajesh: Dr. Radhakrishnan Nagar
- Mr. S.R. Vijayakumar: Villivakkam
- Mr. M.S.R. Rajavarman: Thiruchuli
- Mr. S. Saravanan: Alandur
- Mr. P. Santhanakrishnan: Kolathur
- Mrs. A. Porkodi: Thiru.Vi.Ka Nagar (SC)
- Mr. Abhishek Rangasamy: Egmore (SC)
Axis My India projects a highly competitive contest, giving Vijay’s TVK an edge with 98 to 120 seats, potentially placing it in a strong position to form the government. The DMK+ alliance is estimated to secure between 92 and 110 seats, indicating a close fight, while the AIADMK is projected to lag behind with 22 to 32 seats.
