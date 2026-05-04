AIADMK Winners List LIVE: Fate of 167 to be sealed as counting of votes for Tamil Nadu Assembly Election begins | Full list here

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: The counting of votes for the 234 seats in the Tamil Assembly Elections 2026 to begin shortly. This time, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) contested the Tamil Nadu assembly elections with majority seat share as part of the Bharatiya Janata party-led National Democratic Alliance.

AIADMK fought in 167 of the 234 total seats in Tamil Nadu’s state assembly. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami contested from his home ground Edappadi. In his official statement, Palaniswami stated that the decision was taken after due consideration by the Governing Council of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam. The elections in Tamil Nadu was held in a single phase on April 23.

Here’s the full list of AIADMK candidates for 2026 Tamil Nadu state polls

  1. K. Palaniswami: Edappadi
  2. K.P. Munusamy: Veppanahalli
  3. C. Srinivasan: Thindukkal
  4. Natham R. Viswanathan: Natham
  5. S.P. Velumani: Thondamuthur
  6. P. Thangamani: Kumarapalayam
  7. D. Jayakumar: Rayapuram
  8. C. Ve. Shanmugam: Mailam
  9. Sellur K. Raju: Madurai West
  10. K.P. Anbazhagan: Palacode
  11. R. Kamaraj: Nannilam
  12. O.S. Manian: Vedaranyam
  13. Dr. C. Vijayabaskar: Viralimalai
  14. K.P. Rajan: Kolathur
  15. R.B. Udhayakumar: Tirumangalam
  16. K.T. Rajenthra Bhalaji: Sivakasi
  17. P. Benjamin: Madhavaram
  18. V. Karunanithi: Kalasapakkam
  19. V.V. Rajan Chellappa: Thiruparankundram
  20. K.C. Karuppannan: Bhavani
  21. K.C. Veeramani: Jolarpet
  22. M.R. Vijayabhaskar: Karur
  23. S. Rajendran: Ariyalur
  24. V. Sathan: Kumbidipundi
  25. I. Saroja: Thuraiyur (SC)
  26. R. Tamilselvan: Perambalur (SC)
  27. Sorathur R. Rajendran: Neyveli
  28. K. Mohan: Panruti
  29. M.C. Sampath: Cuddalore
  30. A. Bhuvanendran: Kurinjipadi
  31. A. Arunmozhithevan: Bhuvanagiri
  32. K.A. Pandiyan: Chidambaram
  33. M. Sakthi: Sirkazhi (SC)
  34. S. Pavunraj: Poompuhar
  35. Thanga Kathiravan: Nagapattinam
  36. U. Baladandayutham: Thiruthuraipoondi (SC)
  37. Ilamathi Subramanian: Thiruvidaimarudur (SC)
  38. D. Shanmugaprabhu: Papanasam
  39. M. Sekar: Orathanadu
  40. C.V. Sekar: Pattukkottai
  41. Kovi. Ilango: Peravurani
  42. P.K. Vairamuthu: Thirumayam
  43. PR. Senthilnathan: Sivaganga
  44. P. Periyapullan (alias) Selvam: Melur
  45. Mangalam K. Mahendran: Madurai East
  46. K. Manikkam: Sholavandan (SC)
  47. P. Saravanan: Madurai North
  48. I. Mahendran: Usilampatti
  49. A. Logirajan: Andipatti
  50. V.T. Narayanasamy: Bodinayakanur
  51. S.T.K. Jakkaiyan: Cumbum
  52. M. Chandhrapraba: Srivilliputhur (SC)
  53. V.G. Ganesan: Virudhunagar
  54. S. Sethupathi: Aruppukkottai
  55. S. Muthaiah: Paramakudi (SC)
  56. Keerthika Muniyasamy: Tiruvadanai
  57. Malaysia S. Pandi: Mudukulathur
  58. R. Sathya: Vilathikulam
  59. Ci.Dha. Sellappandiyan: Thoothukudi
  60. S.P. Shanmuganathan: Srivaikuntam
  61. Thilipan Jaisankar: Sankarankovil (SC)
  62. C. Krishnamurali: Kadayanallur
  63. S. Selvamogandhas-Pandiyan: Tenkasi
  64. K.R.P. Prabakaran: Alangulam
  65. Thatchai N. Ganesharaja: Tirunelveli
  66. Esakki Subbaiah (alias) I. Subbaiah: Ambasamudram
  67. S. Syed Sulthan Samsudeen: Palayamkottai
  68. N. Thalavaisundaram: Kanniyakumari
  69. P. Balaraman: Ponneri (SC)
  70. K. Thiruthani: Tiruttani
  71. B.V. Ramana: Tiruvallur
  72. V. Moorthy: Madhavaram
  73. K. Kuppan: Tiruvottiyur
  74. K. Pazhani: Srirampur (SC)
  75. S. Ramachandran: Dharmapuri
  76. M. Raja (alias) K. Rajendran: Chengalpattu
  77. E. Rajasekar: Cheyyur (SC)
  78. Maragatham Kumaravel: Maduranthakam (SC)
  79. V. Somnath: Kancheepuram
  80. S. Ravi: Arakkonam (SC)
  81. V. Ramu: Katpadi
  82. S.M. Sugumar: Arcot
  83. Maragatham Vetrivel: Pappireddipatti
  84. V. Sampathkumar: Harur (SC)
  85. T.S. Velu: Chengam (SC)
  86. S. Ramachandran: Kilpennathur
  87. L. Jayasudha: Arani
  88. Mukkur N. Subramanian: Cheyyar
  89. P. Rani: Vandavasi (SC)
  90. P. Arjunan: Tindivanam (SC)
  91. P. Murugan: Vanur (SC)
  92. S.R.K. Appu: Vellore
  93. D. Velazhagan: Anaicut
  94. G. Parisa Purushothaman: Gudiyattam (SC)
  95. G. Sendhil Kumar: Vaniyambadi
  96. R. Venkatesan: Ambur
  97. T.M. Tamilselvam: Uthangarai (SC)
  98. E.C. Govindarasu: Bargur
  99. K. Ashok Kumar: Krishnagiri
  100. P. Balakrishna Reddy: Hosur
  101. Amman K. Arjunan: Coimbatore South
  102. K.R. Jayaram: Singanallur
  103. Se. Damodaran: Kinathukadavu
  104. Pollachi V. Jayaraman: Pollachi
  105. D. Lakshmanan: Valparai (SC)
  106. Udumalai K. Radhakrishnan: Udumalaipettai
  107. K. Ravi Manoharan: Palani
  108. A. Viswanathan: Oddanchatram
  109. S. Thenmozhi: Nilakottai (SC)
  110. V.P.B. Paramasivam: Vedasandur
  111. K. Selvakumar: Aravakurichi
  112. S. Divya: Krishnarayapuram (SC)
  113. S. Kandhasamy: Kulithalai
  114. P.L. Vijayakumar: Manapparai
  115. R. Manoharan: Srirangam
  116. K. Rajasekaran: Tiruchirappalli (East)
  117. P. Kumar: Tiruchirappalli (West)
  118. M. Leela Rajesh: Thiruverumbur
  119. N. Yogalingam: Musiri
  120. K. Vijaya: Vikravandi
  121. S. Pazhanisamy: Tirukkoyilur
  122. R. Kumaraguru: Ulundurpettai
  123. R. Madhavan: Sankarapuram
  124. S. Rajendran: Kallakurichi (SC)
  125. A. Nallathambi: Gangavalli (SC)
  126. A.P. Jayasankaran: Attur (SC)
  127. P. Usha Rani: Yercaud (ST)
  128. R. Mani: Omalur
  129. G. Venkatachalam: Mettur
  130. S. Vetrivel: Sankari
  131. J. Robert: Salem (South)
  132. P. Senthil Kumar: Veerapandi
  133. C. Chandrasekaran: Sendamangalam (ST)
  134. P.S. Madhavi: Namakkal
  135. S. Sekar: Paramathi Velur
  136. R. Chandrasekar: Tiruchengodu
  137. R. Manoharan: Erode (East)
  138. P. Sathiyabama: Dharapuram (SC)
  139. N.S.N. Nataraj: Kangayam
  140. S. Jayakumar: Perundurai
  141. P. Haribhaskar: Anthiyur
  142. V.B. Babu: Gobichettipalayam
  143. A. Bannari: Bhavanisagar (SC)
  144. Pon. Jayaseelan: Gudalur (SC)
  145. A. Ramu: Coonoor
  146. O.K. Chinnaraj: Mettupalayam
  147. M.S.M. Anandan: Tiruppur (North)
  148. K.P. Paramasivam: Palladam
  149. V.P. Kandhasamy: Sulur
  150. P.R.G. Arunkumar: Kavundampalayam
  151. Mrs. B. Valarmathi: Thousand Lights
  152. Mrs. S. Gokula Indira: Anna Nagar
  153. Mr. Adhirajaram: Chepauk-Thiruvallikeni
  154. Mr. N. Murugumaran: Tittakudi (SC)
  155. Mr. Royapuram R. Mano: Harbour
  156. Mr. Virugai V.N. Ravi: Virugambakkam
  157. Mr. B. Sathyanarayanan: Thyagarayanagar
  158. Mr. M.K. Ashok: Velachery
  159. Mr. K.P. Kandan: Sholinganallur
  160. Mr. R.S. Rajesh: Dr. Radhakrishnan Nagar
  161. Mr. S.R. Vijayakumar: Villivakkam
  162. Mr. M.S.R. Rajavarman: Thiruchuli
  163. Mr. S. Saravanan: Alandur
  164. Mr. P. Santhanakrishnan: Kolathur
  165. Mrs. A. Porkodi: Thiru.Vi.Ka Nagar (SC)
  166. Mr. Abhishek Rangasamy: Egmore (SC)

Axis My India projects a highly competitive contest, giving Vijay’s TVK an edge with 98 to 120 seats, potentially placing it in a strong position to form the government. The DMK+ alliance is estimated to secure between 92 and 110 seats, indicating a close fight, while the AIADMK is projected to lag behind with 22 to 32 seats.

