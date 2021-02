Tamil Nadu Assembly Election 2021: The Election Commission of India today announced polling dates for Tamil Nadu Assembly elections 2021. While the voting to the 234-member Tamil Nadu Assembly will be held on April 6, the counting will take place on May 2, 2o21. The results of Tamil Nadu Assembly Election 2021 will also be announced on the same day i.e. May 2, 2021. It must be noted that Kanyakumari Parliamentary by-poll will also take place on April 6, 2021. The tenure of the Tamil Nadu legislative assembly ends on May 24, 2021. The Model Code of Conduct (MCC) has come into force in Tamil Nadu Nadu following the announcement of dates. Meanwhile, check voting date in your constituency in Tamil Nadu below: Also Read - Ahead of Election Dates, Tamil Nadu CM Announces Gold Loan Waiver For Farmers & Poor

No. Name of Constituency District Reservation for SC/ST Voting Day 1 Gummidipoondi Tiruvallur – April 6 2 Ponneri Tiruvallur SC April 6 3 Tiruttani Tiruvallur – April 6 5 Poonamallee Tiruvallur SC April 6 6 Avadi Tiruvallur – April 6 7 Maduravoyal Chennai – April 6 8 Ambattur Chennai – April 6 9 Madavaram Chennai – April 6 10 Thiruvottiyur Chennai – April 6 11 Radhakrishnan Nagar Chennai – April 6 12 Perambur Chennai – April 6 13 Kolathur Chennai – April 6 14 Villivakkam Chennai – April 6 15 Thiru. Vi. Ka. Nagar Chennai SC April 6 16 Egmore Chennai SC April 6 17 Royapuram Chennai – April 6 18 Harbour Chennai – April 6 19 Chepauk-Thiruvallikeni Chennai – April 6 20 Thousand Lights Chennai – April 6 21 Anna Nagar Chennai – April 6 22 Virugambakkam Chennai – April 6 23 Saidapet Chennai – April 6 24 T. Nagar Chennai – April 6 25 Mylapore Chennai – April 6 26 Velachery Chennai – April 6 27 Sholinganallur Chengalpattu – April 6 28 Alandur Kancheepuram – April 6 29 Sriperumbudur Kancheepuram SC April 6 30 Pallavaram Chengalpattu – April 6 31 Tambaram Chengalpattu – April 6 32 Chengalpattu Chengalpattu – April 6 33 Tirupporur Chengalpattu – April 6 34 Cheyyur Chengalpattu SC April 6 35 Maduranthakam Chengalpattu SC April 6 36 Uthiramerur Kancheepuram – April 6 37 Kancheepuram Kancheepuram – April 6 38 Arakkonam Ranipet SC April 6 39 Sholingur Ranipet – April 6 40 Katpadi Vellore – April 6 41 Ranipet Ranipet – April 6 42 Arcot Ranipet – April 6 43 Vellore (Vellore south) Vellore – April 6 44 Anaikattu Vellore – April 6 45 K. V. Kuppam Vellore SC April 6 46 Gudiyattam Vellore SC April 6 47 Vaniyambadi Tirupattur – April 6 48 Ambur Tirupattur – April 6 49 Jolarpet Tirupattur – April 6 50 Tirupattur, Vellore Tirupattur – April 6 51 Uthangarai Krishnagiri SC April 6 52 Bargur Krishnagiri – April 6 53 Krishnagiri Krishnagiri – April 6 54 Veppanahalli Krishnagiri – April 6 55 Hosur Krishnagiri – April 6 56 Thalli Krishnagiri – April 6 57 Palacode Dharmapuri – April 6 58 Pennagaram Dharmapuri – April 6 59 Dharmapuri Dharmapuri – April 6 60 Pappireddippatti Dharmapuri – April 6 61 Harur Dharmapuri SC April 6 62 Chengam Tiruvannamalai SC April 6 63 Tiruvannamalai Tiruvannamalai – April 6 64 Kilpennathur Tiruvannamalai – April 6 65 Kalasapakkam Tiruvannamalai – April 6 66 Polur Tiruvannamalai – April 6 67 Arani Tiruvannamalai – April 6 68 Cheyyar Tiruvannamalai – April 6 69 Vandavasi Tiruvannamalai SC April 6 70 Gingee Viluppuram – April 6 71 Mailam Viluppuram – April 6 72 Tindivanam Viluppuram SC April 6 73 Vanur Viluppuram SC April 6 74 Villupuram Viluppuram – April 6 75 Vikravandi Viluppuram – April 6 76 Tirukkoyilur Viluppuram – April 6 77 Ulundurpettai Kallakurichi – April 6 78 Rishivandiyam Kallakurichi – April 6 79 Sankarapuram Kallakurichi – April 6 80 Kallakurichi Kallakurichi SC April 6 81 Gangavalli Salem SC April 6 82 Attur Salem SC April 6 83 Yercaud Salem ST April 6 84 Omalur Salem – April 6 85 Mettur Salem – April 6 86 Edappadi Salem – April 6 87 Sankari Salem – April 6 88 Salem (West) Salem – April 6 89 Salem (North) Salem – April 6 90 Salem (South) Salem – April 6 91 Veerapandi Salem – April 6 92 Rasipuram Namakkal SC April 6 93 Senthamangalam Namakkal ST April 6 94 Namakkal Namakkal – April 6 95 Paramathi Velur Namakkal – April 6 96 Tiruchengodu Namakkal – April 6 97 Kumarapalayam Namakkal – April 6 98 Erode (East) Erode – April 6 99 Erode (West) Erode – April 6 100 Modakkurichi Erode – April 6 101 Dharapuram Tiruppur SC April 6 102 Kangayam Tiruppur – April 6 103 Perundurai Erode – April 6 104 Bhavani Erode – April 6 105 Anthiyur Erode – April 6 106 Gobichettipalayam Erode – April 6 107 Bhavanisagar Erode SC April 6 108 Udhagamandalam Nilgiris – April 6 109 Coonoor Nilgiris – April 6 110 Gudalur Nilgiris SC April 6 111 Mettupalayam Coimbatore – April 6 112 Avanashi Tiruppur SC April 6 113 Tiruppur North Tiruppur – April 6 114 Tiruppur South Tiruppur – April 6 115 Palladam Tiruppur – April 6 116 Sulur Coimbatore – April 6 117 Kavundampalayam Coimbatore – April 6 118 Coimbatore North Coimbatore – April 6 119 Thondamuthur Coimbatore – April 6 120 Coimbatore South Coimbatore – April 6 121 Singanallur Coimbatore – April 6 122 Kinathukadavu Coimbatore – April 6 123 Pollachi Coimbatore – April 6 124 Valparai Coimbatore SC April 6 125 Udumalaipettai Tiruppur – April 6 126 Madathukulam Tiruppur – April 6 127 Palani Dindigul – April 6 128 Oddanchatram Dindigul – April 6 129 Athoor Dindigul – April 6 130 Nilakottai Dindigul SC April 6 131 Natham Dindigul – April 6 132 Dindigul Dindigul – April 6 133 Vedasandur Dindigul – April 6 134 Aravakurichi Karur – April 6 135 Karur Karur – April 6 136 Krishnarayapuram Karur SC April 6 137 Kulithalai Karur – April 6 138 Manapaarai Tiruchirappalli – April 6 139 Srirangam Tiruchirappalli – April 6 140 Tiruchirappalli (West) Tiruchirappalli – April 6 141 Tiruchirappalli (East) Tiruchirappalli – April 6 142 Thiruverumbur Tiruchirappalli – April 6 143 Lalgudi Tiruchirappalli – April 6 144 Manachanallur Tiruchirappalli – April 6 145 Musiri Tiruchirappalli – April 6 146 Thuraiyur Tiruchirappalli SC April 6 147 Perambalur Perambalur SC April 6 148 Kunnam Perambalur – April 6 149 Ariyalur Ariyalur – April 6 150 Jayankondam Ariyalur – April 6 151 Tittakudi Cuddalore SC April 6 152 Virudhachalam Cuddalore – April 6 153 Neyveli Cuddalore – April 6 154 Panruti Cuddalore – April 6 155 Cuddalore Cuddalore – April 6 156 Kurinjipadi Cuddalore – April 6 157 Bhuvanagiri Cuddalore – April 6 158 Chidambaram Cuddalore – April 6 159 Kattumannarkoil Cuddalore SC April 6 160 Sirkazhi Nagapattinam SC April 6 161 Mayiladuthurai Nagapattinam – April 6 162 Poompuhar Nagapattinam – April 6 163 Nagapattinam Nagapattinam – April 6 164 Kilvelur Nagapattinam SC April 6 165 Vedaranyam Nagapattinam – April 6 166 Thiruthuraipoondi Thiruvarur SC April 6 167 Mannargudi Thiruvarur – April 6 168 Thiruvarur Thiruvarur – April 6 169 Nannilam Thiruvarur – April 6 170 Thiruvidaimarudur Thanjavur SC April 6 171 Kumbakonam Thanjavur – April 6 172 Papanasam Thanjavur – April 6 173 Thiruvaiyaru Thanjavur – April 6 174 Thanjavur Thanjavur – April 6 175 Orathanadu Thanjavur – April 6 176 Pattukkottai Thanjavur – April 6 177 Peravurani Thanjavur – April 6 178 Gandharvakottai Pudukkottai SC April 6 179 Viralimalai Pudukkottai – April 6 180 Pudukkottai Pudukkottai – April 6 181 Thirumayam Pudukkottai – April 6 182 Alangudi Pudukkottai – April 6 183 Aranthangi Pudukkottai – April 6 184 Karaikudi Sivaganga – April 6 185 Tiruppattur, Sivaganga Sivaganga – April 6 186 Sivaganga Sivaganga – April 6 187 Manamadurai, (Ilayangudi merged in 2007) Sivaganga SC April 6 188 Melur Madurai – April 6 189 Madurai East Madurai – April 6 190 Sholavandan Madurai SC April 6 191 Madurai North Madurai – April 6 192 Madurai South Madurai – April 6 193 Madurai Central Madurai – April 6 194 Madurai West Madurai – April 6 195 Thiruparankundram Madurai – April 6 196 Tirumangalam Madurai – April 6 197 Usilampatti, (Sedapatti merged in 2007) Madurai – April 6 198 Andipatti Theni – April 6 199 Periyakulam Theni SC April 6 200 Bodinayakanur Theni – April 6 201 Cumbum Theni – April 6 202 Rajapalayam Virudhunagar – April 6 203 Srivilliputhur Virudhunagar SC April 6 204 Sattur Virudhunagar – April 6 205 Sivakasi Virudhunagar – April 6 206 Virudhunagar Virudhunagar – April 6 207 Aruppukkottai Virudhunagar – April 6 208 Tiruchuli Virudhunagar – April 6 209 Paramakudi Ramanathapuram SC April 6 210 Tiruvadanai Ramanathapuram – April 6 211 Ramanathapuram Ramanathapuram – April 6 212 Mudhukulathur Ramanathapuram – April 6 213 Vilathikulam Thoothukudi – April 6 214 Thoothukudi Thoothukudi – April 6 215 Tiruchendur Thoothukudi – April 6 216 Thiruvaikundam Thoothukudi – April 6 217 Ottapidaram Thoothukudi SC April 6 218 Kovilpatti Thoothukudi – April 6 219 Sankarankovil Tenkasi SC April 6 220 Vasudevanallur Tenkasi SC April 6 221 Kadayanallur Tenkasi – April 6 222 Tenkasi Tenkasi – April 6 223 Alangulam Tenkasi – April 6 224 Tirunelveli Tirunelveli – April 6 225 Ambasamudram Tirunelveli – April 6 226 Palayamkottai Tirunelveli – April 6 227 Nanguneri Tirunelveli – April 6 228 Radhapuram Tirunelveli – April 6 229 Kanniyakumari Kanniyakumari – April 6 230 Nagercoil Kanniyakumari – April 6 231 Colachal Kanniyakumari – April 6 232 Padmanabhapuram Kanniyakumari – April 6 233 Vilavancode Kanniyakumari – April 6 234 Killiyoor Kanniyakumari – April 6 235 Nominated Any district Anglo-Indian April 6