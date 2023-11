Telangana Assembly Election 2023: Full List Of Party-Wise Candidates And Their Constituencies

The Telangana Assembly Election 2023 will be held on November 30, 2023. The ruling Bharat Rashtra Samithi (BRS), led by Chief Minister K Chandrasekhar Rao, is facing a three-cornered contest from the Congress and the BJP. The counting of votes will be held on December 3.

Telangana Assembly Election 2023: Telangana is gearing up for a single-phase election on November 30 to elect members of its 119-member Legislative Assembly. The ruling Bharat Rashtra Samithi (BRS), led by Chief Minister K Chandrasekhar Rao, is facing a three-cornered contest from the Congress and the BJP. The counting of votes will take place on December 3. Here is the full list of candidates with all details:

Full List Of Party-Wise Candidates And Their Constituencies

1. **Sirpur –**

– Koneru Konappa (BRS)

– Palvai Harish Babu (BJP)

– Raavi Srinivas (Congress)

2. **Chennur (SC) –**

– Balka Suman (BRS)

– Durgam Ashok (BJP)

– Dr. G. Vivekanand (Congress)

3. **Bellampalli (SC) –**

– Durgam Chinnaiah (BRS)

– A Sridevi (BJP)

– (Congress)

4. **Mancherial –**

– Nadipelli Divakar Rao (BRS)

– Verabelli Raghunath (BJP)

– Kokkirala Prem Sagar Rao (Congress)

5. **Asifabad (ST) –**

– Kova Lakshmi (BRS)

– Ajmeera Athmaram Naik (BJP)

– Ajmera Shyam (Congress)

6. **Khanapur (ST) –**

– Bhukya Johnson Rathod Naik (BRS)

– Ramesh Rathod (BJP)

– Khanapur (Congress)

7. **Adilabad –**

– Jogu Ramanna (BRS)

– Payal Shankar (BJP)

– Kandi Srinivas Reddy (Congress)

8. **Boath (ST) –**

– Anil Jadhav (BRS)

– Soyam Bapu Rao, MP (BJP)

– Ade Gajender (Congress)

9. **Nirmal –**

– Allola Indrakaran Reddy (BRS)

– Aleti Maheshwar Reddy (BJP)

– Kuchadi Srihari Rao (Congress)

10. **Mudhole –**

– Gaddigari Vittal Reddy (BRS)

– Ramarao Patel (BJP)

– Bhosle Narayan Rao Patil (Congress)

11. **Armur –**

– Ashannagari Jeevan Reddy (BRS)

– Paidi Rakesh Reddy (BJP)

– Prodduturi Vinay Kumar Reddy (Congress)

12. **Bodhan –**

– Mohammed Shakeel Aamir (BRS)

– Vaddi Mohan Reddy (BJP)

– P. Sudarshan Reddy (Congress)

13. **Jukkal (SC) –**

– Hanmanth Shinde (BRS)

– Kum. T Aruna Tara (BJP)

– Thota Laxmi Kantha Rao (Congress)

14. **Banswada –**

– Pocharam Srinivas Reddy (BRS)

– Endala Laxminaryan (BJP)

– Eanugu Ravinder Reddy (Congress)

15. **Yellareddy –**

– Jajala Surender (BRS)

– Veddapally Subhash Reddy (BJP)

– K. Madan Mohan Rao (Congress)

16. **Kamareddy –**

– K. Chandrasekhar Rao (KCR) (BRS)

– K Venkata Ramana Reddy (BJP)

– Revanth Reddy (Congress)

17. **Nizamabad Urban –**

– Bigala Ganesh Gupta (BRS)

– Dhanpal Suryanaryana Gupta (BJP)

– Mohd Shabbir Ali (Congress)

18. **Nizamabad Rural –**

– Govardhan Bajireddy (BRS)

– Dinesh Kulachari (BJP)

– Reculapally Bhoopathi Reddy (Congress)

19. **Balkonda –**

– Vemula Prashanth Reddy (BRS)

– Annapurna Aleti (BJP)

– Sunil Kumar Muthyala (Congress)

20. **Koratla –**

– Sanjay Kalvakuntla (BRS)

– Koratla (BJP)

– Juvvadi Narsinga Rao (Congress)

21. **Jagital –**

– Dr. M. Sanjay Kumar (BRS)

– Boga Sravani (BJP)

– T. Jeevan Reddy (Congress)

22. **Dharmapuri (SC) –**

– Koppula Eshwar (BRS)

– S Kumar (BJP)

– Adluri Laxman Kumar (Congress)

23. **Ramagundam –**

– Korukanti Chander (BRS)

– Kandula Sandhya Rani (BJP)

– M.S. Raj Thakoor (Congress)

24. **Manthani –**

– Putta Madhu (BRS)

– Chandupatla Sunil Reddy (BJP)

– Duddilla Sridhar Babu (Congress)

25. **Peddapalli –**

– Dasari Manohar Reddy (BRS)

– Dugyala Pradeep (BJP)

– Chintakunta Vijaya Ramana Rao (Congress)

26. **Karimnagar –**

– Gangula Kamalakar (BRS)

– Bandi Sanjay Kumar, MP (BJP)

– Purumalla Srinivas (Congress)

27. **Choppadani (SC) –**

– Sunke Ravishankar (BRS)

– Bodiga Shobha (BJP)

– Medipally Satyam (Congress)

28. **Vemulawada –**

– Chalmeda Lakshmi Narasimha Rao (BRS)

– Tula Uma (BJP)

– Aadi Srinivas (Congress)

29. **Sircilla –**

– Kalvakuntla Taraka Rama Rao (KTR) (BRS)

– Rani Rudrama Reddy (BJP)

– Kondam Karuna Mahender Reddy (Congress)

30. **Manakondur (SC) –**

– Erupula Balakishan (Rasamai) (BRS)

– Arepalli Mohan (BJP)

– Kavvampally Satyanarayana (Congress)

31. **Huzurabad –**

– Padi Kaushik Reddy (BRS)

– Eatala Rajender (BJP)

– Vodithala Pranav (Congress)

32. **Husanabad –**

– Vodithela Sathish Kumar (BRS)

– Bomma Sriram Chakravarthy (BJP)

– Ponnam Prabhakar (Congress)

33. **Siddipet –**

– Thanneeru Harish Rao (BRS)

– Doodi Srikanth Reddy (BJP)

– Poojala Harikrishna (Congress)

34. **Medak –**

– M. Padma Devender Reddy (BRS)

– Panja Vijay Kumar (BJP)

– Mynampally Rohit Rao (Congress)

35. **Narayankhed –**

– Mahareddy Bhupal Reddy (BRS)

– Jenawade Sangappa (BJP)

– Dr Patlolla Sanjeev Reddy (Congress)

36. **Andhole (SC) –**

– Chanti Kranthi Kiran(BRS)

– Pally Babu Mohan (BJP)

– (Congress)

37. **Narsapur –**

– Sunitha Laxma Reddy (BRS)

– (BJP)

– Aavula Raji Reddy (Congress)

38. **Zaheerabad (SC) –**

– Koninty Manik Rao (BRS)

– Ramchandra Raja Narasimha (BJP)

– Agam Chandra Sekhar (Congress)

39. **Sangareddy –**

– Chinta Prabhakar (BRS)

– Deshpande Rajeshwar Rao (BJP)

– Thurupu Jagga Reddy (Congress)

40. **Patancheru –**

– Gudem Mahipal Reddy (BRS)

– T Nandhishwar Goud (BJP)

– Nilam Madhu Mudiraj (Congress)

41. **Dubbak –**

– Kotha Prabhakar Reddy (BRS)

– Madavaneni Raghunandan Rao (BJP)

– Cheruku Srinivas Reddy (Congress)

42. **Gajwel –**

– K. Chandrasekhar Rao (KCR) (BRS)

– Eatala Rajender (BJP)

– Thumkunta Narsa Reddy (Congress)

43. **Medchal –**

– Chamakura Malla Reddy (BRS)

– Yenugu Sudarshan Reddy (BJP)

– Thotakura Vajresh Yadav (Congress)

44. **Malkajgiri –**

– Mynampalli Hanumantha Rao (BRS)

– (BJP)

– Mynapally Hanumathrao (Velma) (Congress)

45. **Quthbullapur –**

– Kuna Pandu Vivekanand (BRS)

– Kuna Srisailam Goud (BJP)

– Quthbullapur (Congress)

46. **Kukatpalle –**

– Madhavaram Krishna Rao (BRS)

– (BJP)

– Bandi Ramesh (Congress)

47. **Uppal –**

– Bandaru Lakshma Reddy (BRS)

– NVSS Prabkhar (BJP)

– M. Parameshwar Reddy (Congress)

48. **Ibrahimpatnam –**

– Manchireddy Kishan Reddy (BRS)

– Nomula Dayanand Goud (BJP)

– Malreddy Ranga Reddy (Congress)

49. **L.B.Nagar –**

– Devireddy Sudheer Reddy (BRS)

– Sama Ranga Reddy (BJP)

– Madhu Goud Yaskhi (Congress)

50. **Maheshwaram –**

– Patlolla Sabitha Indra Reddy (BRS)

– Andela Sri Ramulu Yadav (BJP)

– Kichannagari Laxma Reddy (Congress)

51. **Rajendranagar –**

– Tolkanti Prakash Goud (BRS)

– Tokala Srinivas Reddy (BJP)

– Kasthuri Narendar (Congress)

52. **Sherilingampally –**

– Arekapudi Gandhi (BRS)

– Ravi Kumar Yadav (BJP)

– (Congress)

53. **Chevella (SC) –**

– Kale Yadaiah (BRS)

– KS Ratnam (BJP)

– Pamena Bheembharat (Congress)

54. **Pargi –**

– Koppula Mahesh Reddy (BRS)

– Booneti Maruthi Kiran (BJP)

– T. Ram Mohan Reddy (Congress)

55. **Vikarabad (SC) –**

– Dr. Methuku Anand (BRS)

– Peddinti Naveen Kumar (BJP)

– Gaddam Prasad Kumar (Congress)

56. **Tandur –**

– Pilot Rohith Reddy (BRS)

– Poosa Raju (BJP)

– Buyyani Manohar Reddy (Congress)

57. **Musheerabad –**

– Muta Gopal (BRS)

– (BJP)

– Anjan Kumar Yadav Mandadi (Congress)

58. **Malakpet –**

– Teegala Ajith Reddy (BRS)

– Samreddy Surender Reddy (BJP)

– Shaikh Akbar (Congress)

59. **Amberpet –**

– Kaleru Venkatesh (BRS)

– Krishna Yadav (BJP)

– Amberpet (Congress)

60. **Khairatabad –**

– Danam Nagender (BRS)

– Chinthala Ramachandra Reddy (BJP)

– P. Vijaya Reddy (Congress)

61. **Jubilee Hills –**

– Maganti Gopinath (BRS)

– Lankala Deepak Reddy (BJP)

– Mohammed Azharuddin (Congress)

62. **Sanathnagar –**

– Talasani Srinivas Yadav (BRS)

– Marri Shashidhar Reddy (BJP)

– Dr. Kota Neelima (Congress)

63. **Nampally –**

– Ch Anand Kumar Goud (BRS)

– Rahul Chandra (BJP)

– Mohammed Feroz Khan (Congress)

64. **Karwan –**

– Aindala Krishnaiah (BRS)

– Amar Singh (BJP)

– Osman Bin Mohammed Al Hajri (Congress)

65. **Goshamahal –**

– Nanda Kishore Vyas (BRS)

– T Raja Singh (BJP)

– Goshamahal (Congress)

66. **Charminar –**

– Ibrahim Lodi (BRS)

– Megha Rani (BJP)

– Mohd Mujeeb Ullah Shareef (Congress)

67. **Chandrayangutta –**

– M. Sitharam Reddy (BRS)

– K Mahender (BJP)

– Boya Nagesh (Naresh) (Congress)

68. **Yakutpura –**

– Sama Sunder Reddy (BRS)

– Veerander Yadav (BJP)

– K Ravi Raju (Congress)

69. **Bahadurpura –**

– Ali Baqri (BRS)

– Y Naresh Kumar (BJP)

– Rajesh Kumar Pulipati (Congress)

70. **Secunderabad –**

– T. Padma Rao (BRS)

– Mekala Sarangapani (BJP)

– Adam Santosh Kumar (Congress)

71. **Secunderabad Cantt (SC) –**

– G. Lasya Nanditha (BRS)

– Sri Ganesh Narayan (BJP)

– Dr. G.V. Venella (Congress)

72. **Kodangal –**

– Patnam Narender Reddy (BRS)

– Bantu Ramesh Kumar (BJP)

– Anumula Revanth Reddy (Congress)

73. **Narayanpet –**

– S. Rajender Reddy (BRS)

– K Rathang Pandu Reddy (BJP)

– Dr. Parnika Chittem Reddy (Congress)

74. **Mahabubnagar –**

– Srinivas Goud Virusanolla (BRS)

– (BJP)

– Dr. Murali Naik (Congress)

75. **Jadcherla –**

– Charlakola Laxma Rreddy (BRS)

– Chittaranjan Das (BJP)

– J.Anirudh Reddy (Congress)

76. **Devarakadra –**

– Alla Venkateswar Reddy (BRS)

– Konda Prashant Reddy (BJP)

– Gavinolla Madhusudhan Reddy (Congress)

77. **Makthal –**

– Chittem Ram Mohan Reddy (BRS)

– Jalandhar Reddy (BJP)

– Vakiti Srihari (Congress)

78. **Wanaparthy –**

– Singireddy Niranjan Reddy (BRS)

– Anugna Reddy (BJP)

– Tudi Megha Reddy (Congress)

79. **Gadwal –**

– Bandla Krishna Mohan Reddy (BRS)

– Boya Shiva (BJP)

– Saritha Thirupathaiah (Congress)

80. **Alampur (SC) –**

– V.M. Abraham (BRS)

– Rajagopal (BJP)

– Dr. S.A. Sampath Kumar (Congress)

81. **Nagarkurnool –**

– Marri Janardhan Reddy(BRS)

– (BJP)

– Dr. Kuchakulla Rajesh Reddy (Congress)

82. **Achampet (SC) –**

– Guvvala Balaraju (BRS)

– Devani Sathish Madiga (BJP)

– Dr. Chikkudu Vamshi Krishna (Congress)

83. **Kalwakurthy –**

– Gurka Jaipal Yadav (BRS)

– Thalloju Achary (BJP)

– Kasireddy Narayan Reddy (Congress)

84. **Shadnagar –**

– Anjaiah Yelganamoni (BRS)

– Ande Babaiah (BJP)

– K. Shankaraiah (Congress)

85. **Kollapur –**

– Beeram Harshavardhan Reddy(BRS)

– Aelleni Sudhakar Rao (BJP)

– Jupally Krishna Rao (Congress)

86. **Devarakonda (ST) –**

– Ravindra Kumar Ramavath (BRS)

– Kethavath Lalu Naik (BJP)

– Nenavath Balu Naik (Congress)

87. **Nagarjuna Sagar –**

– Nomula Bhagath (BRS)

– Kankanala Niveditha Reddy (BJP)

– Jayaveer Kunduru (Congress)

88. **Miryalaguda –**

– Nallamothu Bhaskar Rao (BRS)

– Sadineni Srinivas (BJP)

– Bathula Laxman Reddy (Congress)

89. **Huzurnagar –**

– Shanampudi Saidi Reddy (BRS)

– Challa Srilatha Reddy (BJP)

– Nalamada Uttam Kumar Reddy (Congress)

90. **Kodad –**

– Bollam Mallaiah Yadav (BRS)

– (BJP)

– Nalamada Padmavathi Reddy (Congress)

91. **Suryapet –**

– Guntakandla Jagadish Reddy (BRS)

– Sankineni Venkateshwar Rao (BJP)

– Ramreddy Damodar Reddy (Congress)

92. **Nalgonda –**

– Kancharla Bhupal Reddy (BRS)

– Madagani Srinivas Goud (BJP)

– Komatireddy Venkat Reddy (Congress)

93. **Munugode –**

– Kusukuntla Prabhakar Reddy (BRS)

– Chalamalla Krishna Reddy (BJP)

– K. Rajgopal Reddy (Congress)

94. **Bhongir –**

– Pailla Shekar Reddy (BRS

)

– Gudur Narayana Reddy (BJP)

– Kumbam Anil Kumar Reddy (Congress)

95. **Nakrekal (SC) –**

– Chirumarthi Lingaiah(BRS)

– Nakarakanti Mogulaiah (BJP)

– Vemula Veerasham (Congress)

96. **Thungathurthy (SC) –**

– Gadari Kishore Kumar (BRS)

– Kadiyam Ramchandraiah (BJP)

– Madula Samual (Congress)

97. **Alair –**

– Gongidi Sunitha (BRS)

– Padala Srinivas (BJP)

– Beerla llaiah (Congress)

98. **Jangaon –**

– Palla Rajeshwar Reddy (BRS)

– Artula Dashmanth Reddy (BJP)

– Kommuri Pratap Reddy (Congress)

99. **Ghanpur Station (SC) –**

– Kadiyam Srihari (BRS)

– Gunde Vijaya Ramarao (BJP)

– Singapuram Indira (Congress)

100. **Palakurthi –**

– Errabelli Dayakar Rao (BRS)

– Lega Ramohan Reddy (BJP)

– Yeshashwani Memidila (Congress)

101. **Dornakal –**

– D.S. Redya Naik (BRS)

– Bhukya Sangeetha (BJP)

– Dr.Jatoth Ramachandru Naik (Congress)

102. **Mahabubabad (ST) –**

– Banoth Shankar Naik (BRS)

– Jathoth Hussain Naik (BJP)

– Dr. Murali Naik (Congress)

103. **Narsampet –**

– Peddi Sudharshan Reddy (BRS)

– K Pulla Rao (BJP)

– Donthi Madhava Reddy (Congress)

104. **Parkal –**

– Challa Dharma Reddy (BRS)

– Dr. P Kali Prasad Rao (BJP)

– Revuri Prakash Reddy (Congress)

105. **Warangal West –**

– Dasyam Vinaya Bhaskar (BRS)

– Rao Padma (BJP)

– Naini Rajender Reddy (Congress)

106. **Warangal East –**

– Nannapuneni Narender (BRS)

– Errabelli Pradeep Rao (BJP)

– Konda Surekha (Congress)

107. **Wardhannapet (SC) –**

– Aroori Ramesh (BRS)

– Kondeti Sridhar (BJP)

– K.R. Naga Raju (Congress)

108. **Bhupalpalle–**

– Gandra Venkataramana Reddy (BRS)

– Chandupatla Keerthi Reddy (BJP)

– Gandra Satyanarayana Rao (Congress)

109. **Mulugu (ST) –**

– Bade Nagajyothi (BRS)

– Azmeera Prahlad Naik (BJP)

– Danasari Anasuya Seethakka (Congress)

110. **Pinapaka (ST) –**

– Rega Kantha Rao (BRS)

– Podiyam Balaraju (BJP)

– Payam Venkateswarlu (Congress)

111. **Yellandu (ST) –**

– Banoth Haripriya Naik (BRS)

– Ravindra Naik (BJP)

– Koram Kanakaiah (Congress)

112. **Khammam –**

– Puvvada Ajay Kumar (BRS)

– (BJP)

– Tumla Nageshwar Rao (Congress)

113. **Palair –**

– Kandala Upender Reddy (BRS)

– Nunna Ravikumar (BJP)

– Ponguleti Srinivas Reddy (Congress)

114. **Madhira (SC) –**

– Lingala Kamal Raju(BRS)

– N Ramachander Rao (BJP)

– Bhatti Vikramarka Mallu (Congress)

115. **Wyra (ST) –**

– Banoth Madanlal (BRS)

– (BJP)

– Ramdas Maloth (Congress)

116. **Sathupalli (SC) –**

– Sandra Venkata Veeraiah (BRS)

– Ramalingeshwar Rao (BJP)

– Dr. Matta Ragamayee Aswaraopeta (Congress)

117. **Kothagudem –**

– Vanama Venkateshwara Rao (BRS)

– (BJP)

– (Congress)

118. **Aswaraopeta (ST) –**

– Mecha Nageshwar Rao(BRS)

– (BJP)

– (Congress)

119. **Bhadrachalam (ST) –**

– Dr. Tellam Venkat Rao (BRS)

– Kunja Dharma Rao (BJP)

– Podem Veeraiah (Congress)

