New Delhi: The Union Cabinet has recently approved a proposal to grant ownership right to people living in the unauthorised colonies in Delhi. A Bill in this regard would be brought in the Winter session of Parliament. Apart from these 1,797 identified unauthorised colonies, there are 69 affluent colonies, including Sainik farms, Mahendru Enclave, Anantram Dairy etc. According to a Mint report, after the Assembly elections early next year, a decision will be taken on these 69 colonies. Here’s the list of these colonies.

Chhatarpur Area

1) Chhatarpur Mini Farms, Chattarpur main road, Mehrauli, New Delhi-62, South Chhatarpur (Registration No-866)

2) Gadai Pur Extension, 26-A, Club Drive, Gadai Pur Extension, Mehrauli, Gurgaon Road, Gadai Pur, Delhi-30 (Registration No-2-(ELD))

3) Green Meadows, Satbari Mehrauli, Delhi, South Chhatarpur (Registration No-591)

4) Club Drive Colony, M.G. Road, Gadaipur (Opposite Ghitorni), South Chhatarpur (Registration No-37)

5) Silver Oak Enclave, Village Jonapur Gadai Pur, Mandi Road, New Delhi-47 (Registration No-31-(ELD))

6) Sanskritik Aur Vikas Sanstha, OSHO Drive, Gadaipur, Extension of Village Gadaipur, Mehrauli, New Delhi (Registration No-68-(ELD))

7) Silver Oak Enclave, Village Jonapur Gadai Pur, Mandi Road, New Delhi-47 (Registration No-47-(LOP))

8) Chattarpur Extension, Mehrauli, New Delhi-74 (Registration No-916)

9) Chattarpur Extension, Mehrauli, New Delhi-74 (Registration No-735)

10) Chattarpur Enclave, Mehrauli Chattarpur Road, Delhi-68 (Registration No-480)

11) Chattarpur Enclave, Mehrauli Chattarpur Road, Delhi-68 (Registration No-480 B)

12) Chattarpur Enclave, Mehrauli Chattarpur Road, Delhi-68 (Registration No-480 C)

13) Chattarpur Extension, A-1, New Delhi (Registration No-375)

14) Chattarpur Enclave, Phase-I, Block-A, Maidan Garhi, Village Road (Registration No-56)

Sainik Farms Area

15) Sainik Farms

16) Mahendru Enclave

17) Anant Ram Dairy

18) Sainik Farms, Western Avenue, N. Delhi (Registration No-1295)

19) Defence Service Enclave (Sainik Farm) (Registration No-453)

20) Anupam Garden, Delhi-68, South Chhatarpur (Registration No-519)

21) Khirki Extension Colony, Cariappa Marg, M.B. Road, New Delhi-62 (Registration No-738)

22) Defence Service Enclave, Khanpur, NewDelhi-62, South Sangam Vihar (Registration No-12- (ELD))

23) Freedom Fighters Enclave, IGNOU Road, Neb Sarai, New Delhi-68, South Chhatarpur (Registration No-143)

24) Freedom Fighters Colony, Neb Sarai, South Chhatarpur (Registration No-165)

25) Freedom Fighters Community Development and Welfare Association, Neb Sarai, New Delhi-68 (Registration No-44- (LOP))

26) Freedom Fighters Enclave, Delhi-68 (Registration No-1389)

27) Freedom Fighters Enclave, Near Neb Sarai, Mehrauli, Delhi-68 (Registration No-1355)

28) Freedom Fighters Enclave, Near Neb Sarai, Mehrauli, Delhi-68 (Registration No-1355 B)

29) Freedom Fighters Enclave, Near Neb Sarai, Mehrauli, Delhi-68 (Registration No-1031)

30) Freedom Fighters Enclave, Neb Sarai, New Delhi (Registration No-294)

31) Freedom Fighters Enclave, Neb Sarai, Delhi-68 (Registration No-1120)

32) Freedom Fighters Enclave, Neb Sarai, New Delhi (Registration No-459)

33) FF CC Colony, Neb Sarai, New Delhi, South Chhatarpur (Registration No-1587)

34) Neb Sarai Extension Area, Delhi-68 (Registration No-978)

35) Neb Sarai Extension, Phase-II, IGNOU Road, Delhi (Registration No-1244 A)

36) Indira Enclave, Neb Sarai (Registration No-330)

37) Neb Valley, IGNOU Road, Neb Sarai, Delhi-68 (Registration No-1119)

38) Neb Sarai Extension, phase-II, IGNOU Road, Delhi (Registration No-1244)

39) Neb Sarai Extension Area, New Delhi-68, South Chhatarpur (Registration No-31-(LOP))

40) Neb Sarai, New Delhi-68 (Registration No-108-(ELD))

41) Neb Sarai, Saidulajab Market Association, New Delhi-68 (Registration No-128-(ELD))

42) Dang Complex, IGNOU Road, Saidulajab Extension, New Delhi-30, South Chhatarpur (Registration No-154)

43) Saidulajab Extension, Paryavaran Complex, Delhi-30, South Chhatarpur (Registration No-1054)

44) Saidulajab Extension, J-Block, Paryavaran Complex, Delhi-30 (Registration No-1415)

45) Saidulajab Extension, Kohinoor Enclave, M.B. Road, Opposite CISF Complex (Registration No-1446)

46) Saidulajab Extension, Mehrauli, New Delhi-68 (Registration No-126)

47) Saidulajaib Extension, New Delhi-30 (Registration No-1513A)

48) Saidulajaib Extension, New Delhi-30 (Registration No-1513B)

49) Saidulajaib Village Residence Welfare Association, New Delhi, (Registration No-114-(ELD))

50) Sultan Apartment, Gali No.2, Saidullaljaib, M.B. Road, Delhi-30 (Registration No-374)

Vasant Kunj Area

51) Harcharan Bagh, Andheria More, Vasant Kunj Road, Delhi-30, South Mehrauli (Registration No-129)

52) Shanti Kunj, Behind sector-D, Pocket III & IV, Vasant Kunj, South Mehrauli (Registration No-83)

53) Shanti Kunj (Main) Near Church, Vasant Kunj, Delhi-70, South Mehrauli (Registration No-1112)

54) Shanti Kunj, Behind Deep Public School, Vasant Kunj, Delhi-70, South Mehrauli (Registration No-1144)

55) Bhawani Kunj, near Vasant Kunj, New Delhi-70, South Mehrauli (Registration No-576)

56) Bhawani Kunj, behind sector D-II, Vasant Kunj, New Delhi-70, South Mehrauli (Registration No-5)

57) Shri Sai Kunj, Mehrauli, Delhi-70, South Mehrauli (Registration No-504)

58) Asha Kunj, Vasant Kunj, Delhi-70, South Mehrauli (Registration No-1343)

59) The Haven Athene Hospitality Services Pvt. Ltd., property no. 4-1-14, Ward-1, Kalka Das Marg, Mehrauli, New Delhi-30 (Registration No-110-(ELD))

60) The Sunridge, Sunridge India Heritage Pvt. Ltd., Haveli Sarai no-6, Kalka Das Marg, Mehrauli, New Delhi-30 (Registration No-111-(ELD))

61) The Qila, Sunridge Qila Resorts Pvt. Ltd. 4A, Ward-1, Kalka Das Marg, Mehrauli, New Delhi (Registration No-112-(ELD))

62) The Sunridge, Sunridge India Heritage Pvt. Ltd., Haveli Sarai no-8, Kalka Das Marg, Mehrauli, New Delhi-30 (Registration No-109-(ELD))

63) Amaltas Avenue (Samalka) Colony, Rajokri, Delhi (Registration No-556)

64) Vasant Kunj Enclave, Delhi-70, Bijwasan (Registration No-425)

65) Vasant Kunj Enclave, B-block, Milkapur Kohi, Village Rangpuri, New Delhi, Bijwasan (Registration No-62)

66) Ruchi Vihar, Rang Puri abutting Block-B, Delhi-37, South West Bijwasan (Registration No-143 (ELD))

67) Defence Enclave, Mahipalpur, Extension-II, New Delhi-37 (Registration No-321 A)

68) Defence Enclave, Mahipalpur, Extension-II, New Delhi-37 (Registration No-321 B)

69) Defence Enclave Development Association, Mahipalpur Extension, New Delhi-37 (Registration No-1593)