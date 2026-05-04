TMC Winners List LIVE: West Bengal Assembly Election 2026 counting begins for 293 seat, Complete list here

West Bengal Assembly Elections Result 2026: The counting for the recently concluded two-phase Assembly polls in West Bengal will start from 8 a.m. on Monday in 77 counting centers throughout the state. Check TMC Winners List.
West Bengal Assembly Elections 2026 TMC Winners List: The counting of votes for the 293 seats in the West Bengal Assembly Elections 2026 is set to begin today, May 4, 2026, at 8:00 am. All parties are waiting with bated breath for the results along with voters, analysts, and political operatives. In Bengal, the major political players include Trinamool Congress, Bharatiya Janata Party (BJP), Janata Unnayan Party, and CPI(M).
The results will serve to define the future of governance and the relationships between political parties over the next several years. The exercise will begin at 8 am, starting with the postal ballots, at the counting centres, which will have a three-tier security system. In a first, the Election Commission has introduced a QR code-based Photo Identity Card system through ECINET to prevent unauthorised entry into counting centres.
The two-phase polls in the state ended on April 29, with its highest-ever voter turnout of 92.47 per cent since Independence.
- Mekliganj
- Mathabhanga
- Cooch Behar Uttar
- Cooch Behar Dakshin
- Sitalkuchi
- Sitai
- Dinhata
- Natabari
- Tufanganj
- Kumargram
- Kalchini
- Alipurduars
- Falakata
- Madarihat
- Dhupguri
- Maynaguri
- Jalpaiguri
- Rajganj
- Dabgram-Phulbari
- Mal
- Nagrakata
- Kalimpong
- Darjeeling
- Kurseong
- Matigara-Naxalbari
- Siliguri
- Phansidewa
- Chopra
- Islampur
- Goalpokhar
- Chakulia
- Karandighi
- Hemtabad
- Kaliaganj
- Raiganj
- Itahar
- Kushmandi
- Kumarganj
- Balurghat
- Tapan
- Gangarampur
- Harirampur
- Habibpur
- Gazole
- Chanchal
- Harishchandrapur
- Malatipur
- Ratua
- Manikchak
- Maldaha
- English Bazar
- Mothabari
- Sujapur
- Baisnabnagar
- Farakka
Samserganj
Suti
Jangipur
Raghunathganj
Sagardighi
Lalgola
Bhagabangola
Raninagar
Murshidabad
Nabagram
Khargram
Burwan
Kandi
Bharatpur
Rejinagar
Beldanga
Baharampur
Hariharpara
Naoda
Domkal
Jalangi
Karimpur
Tehatta
Palashipara
Kaliganj
Nakashipara
Chapra
Krishnanagar Uttar
Nabadwip
Krishnanagar Dakshin
Santipur
Ranaghat Uttar Paschim
Krishnaganj
Ranaghat Uttar Purba
Ranaghat Dakshin
Chakdaha
Kalyani
Haringhata
Bagda
Bangaon Uttar
Bangaon Dakshin
Gaighata
Swarupnagar
Baduria
Habra
Ashoknagar
Amdanga
Bijpur
Naihati
Bhatpara
Jagatdal
Noapara
Barrackpur
Khardaha
Dum Dum Uttar
Panihati
Kamarhati
Baranagar
Dum Dum
Rajarhat New Town
Bidhannagar
Rajarhat Gopalpur
Madhyamgram
Barasat
Deganga
Haroa
Minakhan
Sandeshkhali
Basirhat Dakshin
Basirhat Uttar
Hingalganj
Gosaba
Basanti
Kultali
Patharpratima
Kakdwip
Sagar
Kulpi
Raidighi
Mandirbazar
Jaynagar
Baruipur Purba
Canning Paschim
Canning Purba
Baruipur Paschim
Magrahat Purba
Magrahat Paschim
Diamond Harbour
Falta
Satgachhia
Bishnupur (South 24 Parganas)
Sonarpur Dakshin
Bhangar
Kasba
Jadavpur
Sonarpur Uttar
Tollyganj
Behala Purba
Behala Paschim
Maheshtala
Budge Budge
Metiaburuz
Kolkata Port
Bhabanipur
Rashbehari
Ballygunge
Chowranghee
Entally
Beleghata
Jorasanko
Shyampukur
Maniktola
Kashipur Belgachhia
Bally
Howrah Uttar
Howrah Madhya
Shibpur
Howrah Dakshin
Sankrail
Panchla
Uluberia Purba
Uluberia Uttar
Uluberia Dakshin
Shyampur
Bagnan
Amta
Udaynarayanpur
Jagatballavpur
Domjur
Uttarpara
Sreerampur
Champdani
Singur
Chandannagar
Chunchura
Balagarh
Pandua
Saptagram
Chanditala
Jangipara
Haripal
Dhanekhali
Tarakeswar
Pursurah
Arambag
Goghat
Khanakul
Tamluk
Panskura Purba
Panskura Paschim
Moyna
Nandakumar
Mahisadal
Haldia
Nandigram
Chandipur
Patashpur
Kanthi Uttar
Bhagabanpur
Khejuri
Kanthi Dakshin
Ramnagar (Purba Medinipur)
Egra
Dantan
Nayagram
Gopiballavpur
Jhargram
Keshiary
Kharagpur Sadar
Narayangarh
Sabang
Pingla
Kharagpur
Debra
Daspur
Ghatal
Chandrakona
Garbeta
Salboni
Keshpur
Medinipur
Binpur
Bandwan
Balarampur (Purulia)
Baghmundi
Joypur (Purulia)
Purulia
Manbazar
Kashipur
Para
Raghunathpur (Purulia)
Saltora
Chhatna
Ranibandh
Raipur (Bankura)
Taldangra
Bankura
Barjora
Onda
Bishnupur (Bankura)
Katulpur
Indas
Sonamukhi
Khandaghosh
Burdwan Dakshin
Raina
Jamalpur
Manteswar
Kalna
Memari
Burdwan Uttar
Bhatar
Purbasthali Dakshin
Purbasthali Uttar
Katwa
Ketugram
Mangalkot
Ausgram
Galsi
Pandaveswar
Durgapur Purba
Durgapur Paschim
Raniganj
Jamuria
Asansol Dakshin
Asansol Uttar
Kulti
Barabani
Dubrajpur
Suri
Bolpur
Nanoor
Labhpur
Sainthia
Mayureswar
Rampurhat
Hansan
Nalhati
Murarai
