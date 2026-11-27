IPS Transfer in UP: A major reshuffle has taken place within the Uttar Pradesh Police, involving the transfer of four police commissioners and 28 IPS officers. This reshuffle has been made in view of the 2027 assembly elections. J. Ravindra Gaur has been appointed the police commissioner of Gautam Buddha Nagar. Mohit Agarwal has become the police commissioner of Prayagraj. Lakshmi Singh has become the police commissioner of Ghaziabad, and Kiran S. has become the police commissioner of Varanasi.
Piyush Mordia has been appointed ADG Establishment, Ramit Sharma ADG Lucknow Zone, Praveen Kumar ADG Bareilly Zone, Prabhakar Chaudhary DIG Lucknow Range, Abhishek Singh DIG Agra Range, Shailesh Kumar Pandey DIG Aligarh Range, Ashish Tiwari DIG Saharanpur Range, Dr Gaurav Grover SSP Moradabad, Suniti SP Police Headquarters Lucknow and Akash Tomar SP Dr BR Ambedkar Police Academy Moradabad.
Narendra Kumar Singh has been made SP PTC Sitapur, Dr Anil Kumar Pandey SP Prison Administration and Correctional Services Lucknow, Amit Kumar Pratham has been made SP EOW Lucknow, Tribhuvan Singh SP GRP Headquarters Lucknow, Rajesh Kumar Srivastava SP Intelligence Headquarters Lucknow, Sushil Kumar Shukla SP PTC Gorakhpur, Ajit Kumar Sinha SP UP Power Corporation Lucknow and Dinesh Tripathi DCP Prayagraj Police Commissionerate.
While Satpal Antil has been made SSP Ayodhya, Kuldeep Singh Gunawat has been made DCP Police Commissionerate Kanpur, Preeti Yadav has been made Commander 15th Battalion PAC Agra, Puneet Dwivedi has been made ADCP Ghaziabad Police Commissionerate, Neetu has been made ADCP Lucknow Police Commissionerate, Amit Kumawat has been made ADCP Agra Police Commissionerate.
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