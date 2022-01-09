|981 trains cancelled [ Start Date: 09-Jan ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00913 PBR-SHM PARCEL SPL TRAIN
PORBANDAR (PBR) – SANKRALL (SEL)
|PEXP
|04:35
|00971 KISAN SPECIAL
DAHANU ROAD (DRD) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|05:30
|01666 AGTL-RKMP FESTIVAL SPL
AGARTALA (AGTL) – RANI KAMALAPATI (RKMP)
|TOD
|15:00
|01747 BTT-BCY DAILY UNRESRVED
BHATNI JN (BTT) – VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|15:20
|01748 BSBS-BTT DAILY UN-RESVRD
BANARAS (BSBS) – BHATNI JN (BTT)
|PSPC
|06:40
|01910 MNQ-AGC DEMU
MAINPURI (MNQ) – AGRA CANTT (AGC)
|PSPC
|04:30
|03066 RPH – AZ PASSENGER SPL
RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|22:30
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03469 BWN – TPH PASSENGER
BARDDHAMAN (BWN) – TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|06:30
|03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) – ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|04:00
|03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) – BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|04:55
|03578 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) – ANDAL JN (UDL)
|PSPC
|04:10
|03589 BWN-RPH PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) – RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|17:35
|03590 RPH-BWN MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) – BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:25
|04129 FTP-CNB MEMU
FATEHPUR (FTP) – KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|07:20
|04130 CNB-FTP MEMU
KANPUR CENTRAL (CNB) – FATEHPUR (FTP)
|PSPC
|18:25
|04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) – KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|02:50
|04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) – RAE BARELI JN (RBL)
|PSPC
|16:32
|04181 SFG-CNB MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|06:10
|04182 CNB-SFG SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) – SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|14:50
|04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|16:30
|04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|07:05
|04453 DLI-ROK MEMU MEX SPL
NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|09:40
|04456 ROK-DLI MEMU MEX SPL
ROHTAK JN (ROK) – DELHI (DLI)
|PSPC
|16:05
|04475 BDGM-BRML EXP SPL
BADGAM (BDGM) – BARAMULA (BRML)
|PSPC
|07:55
|04483 BAHL-BRML EXP SPL
BANIHAL (BAHL) – BARAMULA (BRML)
|PSPC
|07:30
|04617 BAHL-BRML DMU MEX SPL
BANIHAL (BAHL) – BARAMULA (BRML)
|PSPC
|08:25
|05169 BUI-BCY UNRE MEMUEXP SPL
BALLIA (BUI) – VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|05:55
|05170 BCY-BUI MEMU SPL
VARANASI CITY (BCY) – BALLIA (BUI)
|PSPC
|18:05
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) – SONPUR JN (SEE)
|PSPC
|17:50
|05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
KATIHAR JN (KIR) – SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|08:35
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) – GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:35
|05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|18:05
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) – KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) – MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) – NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|12:45
|05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB)
|PSPC
|15:15
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) – JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) – ROURKELA (ROU)
|PSPC
|09:00
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08427 ANGL- PURI SPECIAL
ANGUL (ANGL) – PURI (PURI)
|PSPC
|05:45
|08428 PURI-ANGL SPECIAL
PURI (PURI) – ANGUL (ANGL)
|PSPC
|16:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08741 DURG-G MEMU SPL
DURG (DURG) – GONDIA JN (G)
|PSPC
|06:30
|08742 G-DURG MEMU SPL
GONDIA JN (G) – DURG (DURG)
|PSPC
|17:40
|08743 G-ITR MEMU SPL
GONDIA JN (G) – ITWARI (ITR)
|PSPC
|09:45
|08744 ITR-G MEMU SPL
ITWARI (ITR) – GONDIA JN (G)
|PSPC
|15:00
|09110 KDCY – PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) – PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRT – KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) – KEVADIYA (KDCY)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI – WKR SPECIAL
MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) – MORBI (MVI)
|PSPC
|07:10
|09444 MVI – WKR SPECIAL
MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON – RATNAGIRI
MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11007 DECCAN EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – PUNE JN (PUNE)
|MEX
|07:00
|11008 DECCAN EXPRESS
PUNE JN (PUNE) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|MEX
|15:15
|11139 CSMT-GADAG SF EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – GADAG JN (GDG)
|SUF
|21:20
|11140 GADAG-CSMT SF EXP
GADAG JN (GDG) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|SUF
|13:40
|11401 CSMT-ADB SPL
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – ADILABAD (ADB)
|MEX
|16:35
|11402 ADB-CSMT SPL
ADILABAD (ADB) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|MEX
|13:00
|11807 JHS-AGC EXP
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|06:30
|11808 AGC-JHS EXP
AGRA CANTT (AGC) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|MEX
|14:40
|11901 JHS-AGC EXP
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|16:05
|11902 AGC-JHS EXP
AGRA CANTT (AGC) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|MEX
|06:10
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) – AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) – HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12071 CSMT-J JANSHATABDI EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – JALNA (J)
|JSH
|12:10
|12072 JANSHATABDI EXPRESS
JALNA (J) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|JSH
|08:30
|12109 PANCHAVATI EXP.
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – MANMAD JN (MMR)
|SUF
|18:15
|12110 MMR-CSMT PANCHAVATI EXP
MANMAD JN (MMR) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|SUF
|06:02
|12111 CSMT-AMI SF EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – AMRAVATI (AMI)
|SUF
|19:55
|12123 CSMT-PUNE EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – PUNE JN (PUNE)
|SUF
|17:10
|12124 DECCAN QUEEN EXPRESS
PUNE JN (PUNE) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|SUF
|07:15
|12139 SEWAGRAM EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – NAGPUR (NGP)
|SUF
|14:55
|12179 LJN – AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) – AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) – LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12225 KAIFIAT EXP
AZAMGARH (AMH) – DELHI (DLI)
|SUF
|16:25
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) – HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA – MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) – MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) – KOLKATA (KOAA)
|SUF
|08:30
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|07:40
|12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|18:45
|12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP
BILASPUR JN (BSP) – ITWARI (ITR)
|SUF
|15:50
|12856 ITR BSP INTERCITY EXP
ITWARI (ITR) – BILASPUR JN (BSP)
|SUF
|06:15
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) – AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) – SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13033 HWH-KIR EXP
HOWRAH JN (HWH) – KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|21:25
|13034 KIR-HWH EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) – HOWRAH JN (HWH)
|MEX
|15:30
|13053 HWH RDP KULIK EXP
HOWRAH JN (HWH) – RADHIKAPUR (RDP)
|MEX
|08:35
|13054 RDP HWH KULIK EXPRESS
RADHIKAPUR (RDP) – HOWRAH JN (HWH)
|MEX
|11:00
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) – NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13287 DURG-RJPB SOUTH BIHAR EXP
DURG (DURG) – RAJENDRANAGAR T (RJPB)
|MEX
|07:00
|13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) – MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|21:40
|14004 NDLS-MLDT EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) – MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|18:00
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14111 JHS-PRYJ EXP
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – PRAYAGRAJ JUNCTION (PRYJ)
|MEX
|07:40
|14112 PRYJ-JHS EXP
PRAYAGRAJ JUNCTION (PRYJ) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|MEX
|06:05
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) – NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) – AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14229 PYGS-HW EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|23:35
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) – BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) – VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) – DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) – VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) – NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) – AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) – DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14606 JAT-HW EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) – YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|22:05
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) – JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) – CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) – LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) – KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) – KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) – LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) – CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) – CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) – BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) – DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) – KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) – DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) – AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) – GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:15
|15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) – DHUBRI (DBB)
|MEX
|21:45
|17612 CSMT-NED EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – NANDED (NED)
|MEX
|18:45
|18105 ROU-PURI EXPRESS
ROURKELA (ROU) – PURI (PURI)
|MEX
|08:05
|18106 PURI-ROU EXPRESS
PURI (PURI) – ROURKELA (ROU)
|MEX
|04:35
|18175 HTE-JSG MEMU EXP
HATIA (HTE) – JHARSUGUDA JN (JSG)
|MEX
|13:00
|18176 JSG-HTE MEMU EXP
JHARSUGUDA JN (JSG) – HATIA (HTE)
|MEX
|08:25
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA ROAD (GAD) – ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|18240 ITR BSP EXP
ITWARI (ITR) – BILASPUR JN (BSP)
|MEX
|23:55
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) – AJMER (AII)
|MEX
|17:45
|20471 BKN PURI EXP
BIKANER JN (BKN) – PURI (PURI)
|SUF
|19:35
|20936 INDB – GIMB SUF
INDORE JN. (INDB) – GANDHIDHAM BG (GIMB)
|SUF
|23:30
|20948 KDCY – ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) – AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI – KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) – KEVADIYA (KDCY)
|JSH
|15:20
|22197 PRATHAM S SS EXP
KOLKATA (KOAA) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|SUF
|07:25
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) – MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22839 ROU-BBS INTERCITY EXP
ROURKELA (ROU) – BHUBANESWAR (BBS)
|SUF
|05:20
|22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS
BHUBANESWAR (BBS) – ROURKELA (ROU)
|SUF
|13:40
|22937 RAJKOT – REWA EXPRESS
RAJKOT JN (RJT) – REWA (REWA)
|SUF
|13:45
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT – JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) – KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:10
|31192 KLYM – NH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:46
|31311 SDAH – KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:02
|31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:12
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:05
|31414 NH – SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31445 SDAH – NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)
|SUB
|22:22
|31447 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:15
|31450 NH – SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:15
|31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB)
|SUB
|04:35
|31512 STB – SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:22
|31514 STB – SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:46
|31541 SDAH- STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB)
|SUB
|22:40
|31542 STB – SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:45
|31612 RHA – SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA – SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31629 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|22:08
|31631 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|22:50
|31711 NH – RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|31725 RHA – KNJ
RANAGHAT JN (RHA) – KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|22:20
|31726 KNJ-RHA LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) – RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|23:25
|31741 RHA – GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – GEDE (GEDE)
|SUB
|04:42
|31811 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|03:20
|31812 KNJ – SDAJ LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31844 KNJ-SDAH LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:17
|31911 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) – GEDE (GEDE)
|SUB
|04:20
|31912 GEDE – SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:50
|32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:07
|32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:58
|32249 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE)
|SUB
|22:23
|33311 BT-HNB LOCAL
BARASAT (BT) – HASANABAD (HNB)
|SUB
|04:03
|33320 HNB BT LOCAL
HASANABAD (HNB) – BARASAT (BT)
|SUB
|22:24
|33325 BT HNB LOCAL
BARASAT (BT) – HASANABAD (HNB)
|SUB
|22:13
|33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|07:45
|33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – BARASAT (BT)
|SUB
|09:28
|33382 GBG-BT LOCAL
GOBARDANGA (GBG) – BARASAT (BT)
|SUB
|22:15
|33512 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:03
|33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:48
|33533 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – HASANABAD (HNB)
|SUB
|22:15
|33651 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB)
|SUB
|04:45
|33711 RHA – BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33712 BNJ – RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|04:18
|33738 BNJ-RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|23:09
|33739 RHA-BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:12
|33811 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|03:15
|33812 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|02:58
|33813 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33814 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:25
|33815 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:55
|33859 SDAH – BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|22:34
|33860 BNJ – SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:40
|33861 SDAH – BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:00
|33863 SDAH – BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) – BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|23:40
|34111 KBGB – SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:45
|34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|03:45
|34114 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|04:36
|34161 KBGB – SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:16
|34163 KBGB – SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:04
|34164 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|22:04
|34165 KBGB-SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|23:56
|34166 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|23:00
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP – LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34352 SPR – CG LOCAL
SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG)
|SUB
|04:50
|34411 SPR – SDAH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|04:15
|34436 SDAH-SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|22:27
|34511 CG – SDAH LOCAL
CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:45
|34513 CG – SDAH LOCAL
CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:32
|34552 SDAH – CG LOCAL
SEALDAH (SDAH) – CANNING (CG)
|SUB
|22:36
|34554 SDAH-CG LOCAL
SEALDAH (SDAH) – CANNING (CG)
|SUB
|23:19
|34557 CG-SDAH LOCAL
CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:20
|34711 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34712 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:00
|34713 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:35
|34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:30
|34715 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:15
|34717 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:44
|34752 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|22:20
|34754 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|23:06
|34757 LKPR – SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:20
|34791 NMKA – SDAH LOCAL
NAMKHANA (NMKA) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:07
|34811 DH – SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34812 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|03:54
|34813 DH – SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:00
|34814 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:45
|34815 DH – SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34858 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|22:45
|34859 DH SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:15
|34860 SDAH DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|23:42
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) – DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) – BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) – DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|04:08
|34935 NMKA – LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|03:05
|34936 LKPR – NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|23:47
|34937 NMKA KWDP LOCAL
NAMKHANA (NMKA) – KAKDWIP (KWDP)
|SUB
|04:37
|34938 KWDP NMKA LOCAL
KAKDWIP (KWDP) – NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|22:57
|34981 KWDP-LKPR LOCAL
KAKDWIP (KWDP) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:56
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:58
|36815 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|06:10
|36853 HWH – BWN (CHORD)LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|22:10
|36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:07
|36855 HWH – BWN (CHORD)LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|23:15
|36860 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:10
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37212 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:07
|37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|05:14
|37214 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37215 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:26
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37218 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:10
|37282 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:00
|37285 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:20
|37286 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:18
|37287 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:30
|37288 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:30
|37289 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:15
|37290 BDC LOCAL
BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:45
|37291 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:45
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37307 HWH – HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37310 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|17:50
|37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37314 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:50
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH – TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37333 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|16:10
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37349 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|22:05
|37351 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|23:00
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37371 HWH-GOGT LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – GOGHAT (GOGT)
|SUB
|04:22
|37385 TAK-AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – ARAMBAG (AMBG)
|SUB
|04:00
|37386 AMBG-TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:50
|37394 AMBG TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|23:15
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:10
|37555 NH – BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:15
|37557 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:58
|37558 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:26
|37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|03:05
|37742 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37743 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|04:30
|37758 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:00
|37781 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|03:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|37811 HWH- BWN M/LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:15
|37812 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:05
|37857 HWH – BWN NON -STOP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|22:10
|37912 KWAE-HWH LOCAL
KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:45
|38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38304 MCA HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:55
|38321 HWH-MCA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – MECHEDA (MCA)
|SUB
|22:45
|38402 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38404 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:25
|38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:35
|38453 HWH PKU LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – PANSKURA (PKU)
|SUB
|22:20
|38455 HWH-PKU LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – PANSKURA (PKU)
|SUB
|23:25
|38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|02:45
|38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) – HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:15
|38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|04:25
|38832 MDN KGP LOCAL
MIDNAPORE (MDN) – KHARAGPUR JN (KGP)
|SUB
|22:55
|40301 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)
|SUB
|04:15
|40302 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|03:55
|40303 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)
|SUB
|06:15
|40304 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:15
|40305 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)
|SUB
|06:55
|40306 TBM-MSB EMU LOCAL
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CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP)
|SUB
|07:07
|40852 TMLP-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:00
|40853 MSB-TMLP EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP)
|SUB
|15:00
|40854 TMLP-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:40
|40855 MSB-TMLP SEMI FAST
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP)
|SUB
|19:50
|40856 TMLP-CGL-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:40
|40951 MSB-CGL-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|12:50
|40952 AJJ-CGL-MSB-EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:45
|40953 MSB-CGL-AJJ EMU FAST
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|18:00
|40954 AJJ-CGL-MSB EMU FAST
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:25
|40955 MSB-CGL-AJJ EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|19:10
|40956 AJJ-CGL-MSB LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:40
|41501 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|06:00
|41502 VLCY – MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|06:50
|41503 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|06:20
|41504 VLCY-MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:10
|41505 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|06:40
|41506 VLCY – MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:30
|41507 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|07:00
|41508 VLCY – MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:50
|41509 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|07:20
|41510 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:10
|41511 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|07:40
|41512 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:30
|41513 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|08:00
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VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:50
|41515 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|08:20
|41516 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:10
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CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|08:40
|41518 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:30
|41519 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|09:00
|41520 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|09:50
|41521 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|09:20
|41522 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:10
|41523 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|09:40
|41524 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:30
|41525 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|10:00
|41526 VLCY-MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|10:50
|41527 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|10:20
|41528 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:10
|41529 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|10:40
|41530 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:30
|41531 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|11:00
|41532 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:50
|41533 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|11:20
|41534 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:10
|41535 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|11:40
|41536 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:30
|41537 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|12:00
|41538 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:50
|41539 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|12:20
|41540 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|13:10
|41541 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|12:40
|41542 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|13:30
|41543 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|13:00
|41544 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|13:50
|41545 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|13:20
|41546 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|14:10
|41547 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|13:40
|41548 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|14:30
|41549 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|14:00
|41550 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|14:50
|41551 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|14:20
|41552 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|15:10
|41553 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|14:40
|41554 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|15:30
|41555 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|15:00
|41556 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|15:50
|41557 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|15:20
|41558 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:10
|41559 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|15:40
|41560 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:30
|41561 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|16:00
|41562 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:50
|41563 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|16:20
|41564 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:10
|41565 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|16:40
|41566 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:30
|41567 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|17:00
|41568 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:50
|41569 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|17:20
|41570 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:10
|41571 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|17:40
|41572 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:30
|41573 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|18:00
|41574 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:50
|41575 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|18:20
|41576 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:10
|41577 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|18:40
|41578 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:30
|41579 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|19:00
|41580 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:50
|41581 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|19:20
|41582 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|20:10
|41583 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|19:40
|41584 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|20:30
|41585 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|20:00
|41586 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|20:50
|41587 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|20:20
|41588 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|21:10
|41589 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|20:40
|41590 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|21:30
|41591 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|21:00
|41592 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|21:50
|41593 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|21:30
|41594 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|22:20
|41595 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)
|SUB
|22:00
|41596 VLCY-MSB EMU
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|22:50
|42001 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|05:40
|42002 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|03:50
|42003 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|06:25
|42004 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|04:45
|42005 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|06:50
|42006 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|05:10
|42007 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|08:15
|42008 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|07:00
|42009 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|09:00
|42010 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|08:00
|42011 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|09:30
|42012 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|08:30
|42013 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|10:35
|42014 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|09:55
|42015 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|11:35
|42016 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|11:25
|42017 MASS-GPD EMU LOCAL
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|SUB
|12:10
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GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|12:30
|42019 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|13:15
|42020 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|13:30
|42021 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|15:05
|42022 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|14:30
|42023 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|16:10
|42024 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|15:15
|42025 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|17:00
|42026 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|15:45
|42027 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|17:30
|42028 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|17:00
|42029 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|18:35
|42030 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|17:30
|42031 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|19:35
|42032 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|18:10
|42033 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|20:55
|42034 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|18:40
|42035 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|21:45
|42036 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|20:15
|42037 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|23:20
|42038 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|21:20
|42301 MASS-PON EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PONNERI (PON)
|SUB
|14:00
|42302 PON-MASS EMU LOCAL
PONNERI (PON) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|07:50
|42401 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|04:20
|42402 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|05:00
|42403 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|05:00
|42404 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|05:40
|42406 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|06:40
|42407 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|07:30
|42408 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|10:00
|42410 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|11:35
|42411 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|08:35
|42413 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|10:10
|42414 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|13:20
|42416 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|15:10
|42417 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|14:30
|42418 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|18:15
|42419 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|15:30
|42421 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|18:00
|42422 SPE-MMC EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|20:30
|42423 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|19:05
|42425 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)
|SUB
|20:25
|42426 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|21:40
|42601 MSB-GPD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|09:40
|42602 GPD-MSB EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:50
|42603 MSB-GPD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|14:40
|42604 GPD-MSB EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:30
|42605 MSB-GPD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)
|SUB
|15:45
|42606 GPD-MSB EMU LOCAL
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PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)
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ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
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ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
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|19:45
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|20:00
|43440 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
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|20:25
|43441 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
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|21:05
|43442 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|21:10
|43443 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
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|43444 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
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|21:50
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
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|03:50
|43502 TRT-MASS EMU LOCAL
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|SUB
|04:30
|43503 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|06:00
|43504 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|05:35
|43505 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|07:40
|43506 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|06:30
|43507 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|10:00
|43509 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|11:45
|43510 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|10:15
|43511 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|14:15
|43512 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|12:35
|43513 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|15:15
|43514 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|14:20
|43515 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|17:40
|43516 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|15:45
|43517 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)
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|19:00
|43518 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|17:00
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|SUB
|20:20
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TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|18:05
|43522 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
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|20:30
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TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
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|43551 AJJ-TRT EMU LOCAL
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|SUB
|04:00
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TIRUTTANI (TRT) – ARAKKONAM (AJJ)
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|23:15
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AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
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CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)
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|08:10
|43604 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:35
|43605 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)
|SUB
|11:05
|43606 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|06:00
|43607 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)
|SUB
|19:35
|43608 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:05
|43609 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)
|SUB
|20:20
|43610 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:40
|43611 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)
|SUB
|21:00
|43612 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:55
|43613 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)
|SUB
|21:45
|43614 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:45
|43616 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:10
|43618 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|14:45
|43622 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:40
|43701 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|05:20
|43702 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|11:00
|43704 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|13:30
|43705 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|09:55
|43706 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|17:55
|43707 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|13:05
|43708 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|18:30
|43709 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|15:30
|43710 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|19:30
|43711 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|17:40
|43713 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|19:10
|43715 MSB-TRL LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|19:50
|43751 MSB-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)
|SUB
|09:10
|43752 PTMS-MSB EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:45
|43753 MSB-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)
|SUB
|10:05
|43754 PTMS-MSB EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|20:25
|43757 MSB-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)
|SUB
|17:20
|43759 MSB-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)
|SUB
|23:15
|43801 MSB-AJJ EMU FAST LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|01:20
|43802 AJJ-MSB EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:00
|43803 MSB-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|04:15
|43805 MSB-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|14:25
|43806 AJJ-MSB EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|16:15
|43820 TRT-MSB EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|08:50
|43821 MSB-TRT EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|12:10
|43823 MSB-TRT FAST EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|18:30
|43831 AVD-TRL EMU LOCAL
AVADI (AVD) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|07:15
|43832 TRL-AVD EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD)
|SUB
|12:00
|43838 TRL -AVD EMU
TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD)
|SUB
|22:10
|43841 AVD-AJJ EMU LOCAL
AVADI (AVD) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|06:25
|43851 PON-TRL EMU LOCAL
PONNERI (PON) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|15:40
|43852 TRL-PON EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – PONNERI (PON)
|SUB
|05:20
|43861 ENR-TRL EMU LOCAL
ENNORE (ENR) – TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|06:35
|43862 AVD-ENR EMU
AVADI (AVD) – ENNORE (ENR)
|SUB
|05:00
|43871 MASS-PAB EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTABIRAM (PAB)
|SUB
|07:30
|43872 PAB-MASS EMU LOCAL
PATTABIRAM (PAB) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|08:40
|43882 TI-MASS EMU LOCAL
TIRUNINRAVUR (TI) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|08:05
|43892 PTMS-AVD EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – AVADI (AVD)
|SUB
|23:55
|43901 MASS-KBT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – KADAMBATTUR (KBT)
|SUB
|10:30
|43902 KBT-MASS EMU LOCAL
KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|06:15
|43903 MASS-KBT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – KADAMBATTUR (KBT)
|SUB
|12:10
|43904 KBT-MASS EMU LOCAL
KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|SUB
|13:50
|43912 KBT-MSB
KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|12:05
|43921 TRL-KBT EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – KADAMBATTUR (KBT)
|SUB
|05:50
|44001 AJJ-CGL EMU
ARAKKONAM (AJJ) – CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|05:50
|44002 CGL -AJJ EMU
CHENGALPATTU (CGL) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|08:20
|44003 AJJ-CGL EMU
ARAKKONAM (AJJ) – CHENGALPATTU (CGL)
|SUB
|17:40
|44004 CGL-AJJ EMU
CHENGALPATTU (CGL) – ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|18:15
|47165 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|10:02
|47176 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|08:25
|47178 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|09:05
|52544 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)
|PAS
|16:10
|52590 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)
|PAS
|16:30
|66000 AVD-MASS
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|MEMU
|04:25
|66002 AVD-MASS MEMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|MEMU
|06:15
|66003 MASS-AVD MEMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)
|MEMU
|21:15
|66005 MASS-AVD PASSR
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)
|MEMU
|22:20
|66006 AVD-MASS PASSR
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|MEMU
|18:15
|66008 AJJ-MASS PASSR
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|MEMU
|10:00
|66009 MASS-AJJ PASSR
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
|MEMU
|22:45
|66010 AJJ-MASS PASSR
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|MEMU
|19:55
|66011 MASS-AJJ PASSR
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
|MEMU
|16:00
|66012 TRL-AVD PASSR
TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD)
|MEMU
|18:20
|66013 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
|MEMU
|17:45
|66014 AJJ-MASS MEMU
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|MEMU
|18:45
|66015 MASS-AJJ MEMU
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
|MEMU
|07:05
|66016 AJJ-MSB PASSR
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)
|MEMU
|06:20
|66021 MASS-AJJ MEMU
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
|MEMU
|19:10
|66022 TRT-MASS MEMU
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|MEMU
|07:00
|66047 MASS-AJJ MEMU
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)
|MEMU
|09:50
|66048 AJJ-MASS MEMU
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)
|MEMU
|15:15
|66049 AJJ-TRT MEMU
ARAKKONAM (AJJ) – TIRUTTANI (TRT)
|MEMU
|06:25
|66053 MSB-TRL EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)
|MEMU
|16:40