New Delhi:Also Read - Jasprit Bumrah One Of The Sharpest Bowlers I Have Come Across: Eric Simons

981 trains cancelled [ Start Date: 09-Jan ]
Train [Name]
[SRC-DSTN]		TypeStart Time
00913 PBR-SHM PARCEL SPL TRAIN
PORBANDAR (PBR) – SANKRALL (SEL)		PEXP04:35
00971 KISAN SPECIAL
DAHANU ROAD (DRD) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		PEXP05:30
01666 AGTL-RKMP FESTIVAL SPL
AGARTALA (AGTL) – RANI KAMALAPATI (RKMP)		TOD15:00
01747 BTT-BCY DAILY UNRESRVED
BHATNI JN (BTT) – VARANASI CITY (BCY)		PSPC15:20
01748 BSBS-BTT DAILY UN-RESVRD
BANARAS (BSBS) – BHATNI JN (BTT)		PSPC06:40
01910 MNQ-AGC DEMU
MAINPURI (MNQ) – AGRA CANTT (AGC)		PSPC04:30
03066 RPH – AZ PASSENGER SPL
RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC22:30
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL)		PSPC03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP)		PSPC05:15
03469 BWN – TPH PASSENGER
BARDDHAMAN (BWN) – TINPAHAR JN (TPH)		PSPC06:30
03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) – ASANSOL JN (ASN)		PSPC04:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) – BARDDHAMAN (BWN)		PSPC04:55
03578 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) – ANDAL JN (UDL)		PSPC04:10
03589 BWN-RPH PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) – RAMPUR HAT (RPH)		PSPC17:35
03590 RPH-BWN MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) – BARDDHAMAN (BWN)		PSPC14:25
04129 FTP-CNB MEMU
FATEHPUR (FTP) – KANPUR CENTRAL (CNB)		PSPC07:20
04130 CNB-FTP MEMU
KANPUR CENTRAL (CNB) – FATEHPUR (FTP)		PSPC18:25
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) – KANPUR CENTRAL (CNB)		PSPC02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) – RAE BARELI JN (RBL)		PSPC16:32
04181 SFG-CNB MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB)		PSPC06:10
04182 CNB-SFG SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) – SUBEDARGANJ (SFG)		PSPC14:50
04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – SUBEDARGANJ (SFG)		PSPC16:30
04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		PSPC07:05
04453 DLI-ROK MEMU MEX SPL
NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK)		PSPC09:40
04456 ROK-DLI MEMU MEX SPL
ROHTAK JN (ROK) – DELHI (DLI)		PSPC16:05
04475 BDGM-BRML EXP SPL
BADGAM (BDGM) – BARAMULA (BRML)		PSPC07:55
04483 BAHL-BRML EXP SPL
BANIHAL (BAHL) – BARAMULA (BRML)		PSPC07:30
04617 BAHL-BRML DMU MEX SPL
BANIHAL (BAHL) – BARAMULA (BRML)		PSPC08:25
05169 BUI-BCY UNRE MEMUEXP SPL
BALLIA (BUI) – VARANASI CITY (BCY)		PSPC05:55
05170 BCY-BUI MEMU SPL
VARANASI CITY (BCY) – BALLIA (BUI)		PSPC18:05
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG)		PSPC05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR)		PSPC15:30
05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) – SONPUR JN (SEE)		PSPC17:50
05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
KATIHAR JN (KIR) – SAMASTIPUR JN (SPJ)		PSPC08:35
05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)		PSPC14:45
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)		PSPC04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)		PSPC06:05
05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) – GAYA JN (GAYA)		PSPC08:35
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP)		PSPC05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC18:05
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) – KATIHAR JN (KIR)		PSPC14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) – MALDA COURT (MLFC)		PSPC08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) – NEW JALPAIGURI (NJP)		PSPC12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB)		PSPC15:15
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)		PSPC05:45
07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)		PSPC07:05
07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)		PSPC17:40
08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) – JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC14:20
08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) – ROURKELA (ROU)		PSPC09:00
08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI)		MSPC06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP)		MSPC15:45
08427 ANGL- PURI SPECIAL
ANGUL (ANGL) – PURI (PURI)		PSPC05:45
08428 PURI-ANGL SPECIAL
PURI (PURI) – ANGUL (ANGL)		PSPC16:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC)		PSPC15:30
08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC)		PSPC11:55
08741 DURG-G MEMU SPL
DURG (DURG) – GONDIA JN (G)		PSPC06:30
08742 G-DURG MEMU SPL
GONDIA JN (G) – DURG (DURG)		PSPC17:40
08743 G-ITR MEMU SPL
GONDIA JN (G) – ITWARI (ITR)		PSPC09:45
08744 ITR-G MEMU SPL
ITWARI (ITR) – GONDIA JN (G)		PSPC15:00
09110 KDCY – PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) – PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC13:55
09113 PRT – KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) – KEVADIYA (KDCY)		PSPC15:35
09440 MVI – WKR SPECIAL
MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)		PSPC20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) – MORBI (MVI)		PSPC07:10
09444 MVI – WKR SPECIAL
MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)		PSPC13:05
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)		MEX02:12
10102 MADGAON – RATNAGIRI
MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)		MEX19:25
11007 DECCAN EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – PUNE JN (PUNE)		MEX07:00
11008 DECCAN EXPRESS
PUNE JN (PUNE) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		MEX15:15
11139 CSMT-GADAG SF EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – GADAG JN (GDG)		SUF21:20
11140 GADAG-CSMT SF EXP
GADAG JN (GDG) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		SUF13:40
11401 CSMT-ADB SPL
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – ADILABAD (ADB)		MEX16:35
11402 ADB-CSMT SPL
ADILABAD (ADB) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		MEX13:00
11807 JHS-AGC EXP
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – AGRA CANTT (AGC)		MEX06:30
11808 AGC-JHS EXP
AGRA CANTT (AGC) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		MEX14:40
11901 JHS-AGC EXP
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – AGRA CANTT (AGC)		MEX16:05
11902 AGC-JHS EXP
AGRA CANTT (AGC) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		MEX06:10
12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) – AMRITSAR JN (ASR)		JSH14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) – HARIDWAR JN (HW)		JSH06:50
12071 CSMT-J JANSHATABDI EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – JALNA (J)		JSH12:10
12072 JANSHATABDI EXPRESS
JALNA (J) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		JSH08:30
12109 PANCHAVATI EXP.
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – MANMAD JN (MMR)		SUF18:15
12110 MMR-CSMT PANCHAVATI EXP
MANMAD JN (MMR) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		SUF06:02
12111 CSMT-AMI SF EXPRESS
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – AMRAVATI (AMI)		SUF19:55
12123 CSMT-PUNE EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – PUNE JN (PUNE)		SUF17:10
12124 DECCAN QUEEN EXPRESS
PUNE JN (PUNE) – C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		SUF07:15
12139 SEWAGRAM EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – NAGPUR (NGP)		SUF14:55
12179 LJN – AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) – AGRA FORT (AF)		SUF15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) – LUCKNOWJN (LJN)		SUF06:31
12225 KAIFIAT EXP
AZAMGARH (AMH) – DELHI (DLI)		SUF16:25
12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) – HAPA (HAPA)		DRNT23:10
12268 HAPA – MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) – MUMBAI CENTRAL (MMCT)		DRNT19:40
12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) – KOLKATA (KOAA)		SUF08:30
12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		SUF12:40
12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – KAMAKHYA (KYQ)		SUF07:40
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		SUF18:45
12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP
BILASPUR JN (BSP) – ITWARI (ITR)		SUF15:50
12856 ITR BSP INTERCITY EXP
ITWARI (ITR) – BILASPUR JN (BSP)		SUF06:15
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) – AJMER (AII)		SUF22:55
12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) – SEALDAH (SDAH)		SUF12:45
13033 HWH-KIR EXP
HOWRAH JN (HWH) – KATIHAR JN (KIR)		MEX21:25
13034 KIR-HWH EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) – HOWRAH JN (HWH)		MEX15:30
13053 HWH RDP KULIK EXP
HOWRAH JN (HWH) – RADHIKAPUR (RDP)		MEX08:35
13054 RDP HWH KULIK EXPRESS
RADHIKAPUR (RDP) – HOWRAH JN (HWH)		MEX11:00
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) – NEW ALIPURDUAR (NOQ)		MEX14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) – SEALDAH (SDAH)		MEX11:45
13287 DURG-RJPB SOUTH BIHAR EXP
DURG (DURG) – RAJENDRANAGAR T (RJPB)		MEX07:00
13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) – MALDA TOWN (MLDT)		MEX21:40
14004 NDLS-MLDT EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) – MALDA TOWN (MLDT)		MEX18:00
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		MEX02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI)		MEX18:00
14111 JHS-PRYJ EXP
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) – PRAYAGRAJ JUNCTION (PRYJ)		MEX07:40
14112 PRYJ-JHS EXP
PRAYAGRAJ JUNCTION (PRYJ) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		MEX06:05
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) – NEW DELHI (NDLS)		MEX06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) – AGRA CANTT (AGC)		MEX17:40
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – CHANDIGARH (CDG)		MEX13:35
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		MEX16:45
14229 PYGS-HW EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		MEX23:35
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) – BAREILLY (BE)		MEX23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) – VARANASI JN (BSB)		MEX16:35
14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) – DEHRADUN (DDN)		MEX08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) – VARANASI JN (BSB)		MEX18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY (BE)		MEX01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		MEX17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) – ROHTAK JN (ROK)		MEX10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) – NEW DELHI (NDLS)		MEX14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) – NANGAL DAM (NLDM)		MEX14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) – AMRITSAR JN (ASR)		MEX07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) – AMBALA CANT JN (UMB)		MEX13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) – DELHI (DLI)		MEX06:40
14606 JAT-HW EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) – YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		MEX22:05
14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) – JAYNAGAR (JYG)		MEX13:05
15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) – CHANDIGARH (CDG)		MEX23:55
15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) – LUCKNOWJN (LJN)		MEX17:15
15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) – KASGANJ (KSJ)		MEX15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) – KANPUR ANWRGANJ (CPA)		MEX09:00
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) – LUCKNOWJN (LJN)		MEX19:35
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) – CHHAPRA (CPR)		MEX21:00
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD)		MEX18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) – CHHAPRA (CPR)		MEX14:35
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY)		MEX03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR)		MEX18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) – BANARAS (BSBS)		MEX11:35
15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) – DURG (DURG)		MEX07:10
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) – KAMAKHYA (KYQ)		MEX23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) – DELHI (DLI)		MEX14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) – AMRITSAR JN (ASR)		MEX22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR)		MEX08:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) – GUWAHATI (GHY)		MEX07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) – DHUBRI (DBB)		MEX21:45
17612 CSMT-NED EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) – NANDED (NED)		MEX18:45
18105 ROU-PURI EXPRESS
ROURKELA (ROU) – PURI (PURI)		MEX08:05
18106 PURI-ROU EXPRESS
PURI (PURI) – ROURKELA (ROU)		MEX04:35
18175 HTE-JSG MEMU EXP
HATIA (HTE) – JHARSUGUDA JN (JSG)		MEX13:00
18176 JSG-HTE MEMU EXP
JHARSUGUDA JN (JSG) – HATIA (HTE)		MEX08:25
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA ROAD (GAD) – ITWARI (ITR)		MEX18:05
18240 ITR BSP EXP
ITWARI (ITR) – BILASPUR JN (BSP)		MEX23:55
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI)		MEX18:00
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP)		MEX06:15
19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) – AJMER (AII)		MEX17:45
20471 BKN PURI EXP
BIKANER JN (BKN) – PURI (PURI)		SUF19:35
20936 INDB – GIMB SUF
INDORE JN. (INDB) – GANDHIDHAM BG (GIMB)		SUF23:30
20948 KDCY – ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) – AHMEDABAD JN (ADI)		JSH11:15
20949 ADI – KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) – KEVADIYA (KDCY)		JSH15:20
22197 PRATHAM S SS EXP
KOLKATA (KOAA) – VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		SUF07:25
22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) – MEERUT CITY (MTC)		SUF14:25
22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOWJN (LJN)		SUF06:40
22839 ROU-BBS INTERCITY EXP
ROURKELA (ROU) – BHUBANESWAR (BBS)		SUF05:20
22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS
BHUBANESWAR (BBS) – ROURKELA (ROU)		SUF13:40
22937 RAJKOT – REWA EXPRESS
RAJKOT JN (RJT) – REWA (REWA)		SUF13:45
22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)		SUF15:50
22960 SURAT – JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC)		SUF04:45
31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) – KALYANI SIMANTA (KLYM)		SUB04:10
31192 KLYM – NH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – NAIHATI JN (NH)		SUB23:46
31311 SDAH – KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM)		SUB04:12
31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)		SUB05:02
31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)		SUB06:02
31338 KLYM-SDAH EMU LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)		SUB22:12
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)		SUB04:40
31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)		SUB04:05
31414 NH – SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)		SUB04:50
31445 SDAH – NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)		SUB22:22
31447 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)		SUB23:15
31450 NH – SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)		SUB23:15
31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB)		SUB04:35
31512 STB – SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH)		SUB03:22
31514 STB – SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH)		SUB04:46
31541 SDAH- STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB)		SUB22:40
31542 STB – SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH)		SUB22:45
31612 RHA – SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)		SUB04:20
31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)		SUB08:00
31622 RHA – SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)		SUB10:12
31629 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)		SUB22:08
31631 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)		SUB22:50
31711 NH – RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)		SUB05:00
31712 RHA-NH LOCAL
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KRISHNGR CTY JN (KNJ) – RANAGHAT JN (RHA)		SUB23:25
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RANAGHAT JN (RHA) – GEDE (GEDE)		SUB04:42
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KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH)		SUB04:20
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KRISHNGR CTY JN (KNJ) – SEALDAH (SDAH)		SUB22:17
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34166 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		SUB23:00
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37411 SHE-TAK LOCAL
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37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)		SUB07:25
37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC)		SUB04:40
37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) – NAIHATI JN (NH)		SUB04:10
37555 NH – BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) – BANDEL JN (BDC)		SUB22:15
37557 NH-BDC LOCAL
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37558 BDC-NH LOCAL
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37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE)		SUB03:05
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37743 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE)		SUB04:30
37758 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC)		SUB22:00
37781 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)		SUB03:45
37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)		SUB03:35
37811 HWH- BWN M/LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)		SUB04:15
37812 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)		SUB03:05
37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)		SUB04:05
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HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)		SUB22:10
37912 KWAE-HWH LOCAL
KATWA JN. (KWAE) – HOWRAH JN (HWH)		SUB03:45
38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) – HOWRAH JN (HWH)		SUB03:05
38304 MCA HWH LOCAL
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38321 HWH-MCA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – MECHEDA (MCA)		SUB22:45
38402 PKU HWH LOCAL
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38404 PKU HWH LOCAL
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38408 PKU HWH LOCAL
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38453 HWH PKU LOCAL
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38455 HWH-PKU LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – PANSKURA (PKU)		SUB23:25
38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH)		SUB03:05
38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) – HOWRAH JN (HWH)		SUB03:50
38801 HWH-MDN LOCAL
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38802 MDN HWH LOCAL
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38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) – MIDNAPORE (MDN)		SUB04:25
38832 MDN KGP LOCAL
MIDNAPORE (MDN) – KHARAGPUR JN (KGP)		SUB22:55
40301 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB04:15
40302 TBM-MSB EMU LOCAL
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40303 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB06:15
40304 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB04:15
40305 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB06:55
40306 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB04:35
40307 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB07:20
40308 TBM-MSB EMU LOCAL
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40309 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB07:45
40310 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB06:00
40311 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB07:57
40312 TBM-MSB EMU LOCAL
TAMBARAM (TBM) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB06:30
40313 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB08:10
40314 TBM-MSB EMU LOCAL
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40315 MSB-TBM EMU LOCAL
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40317 MSB-TBM EMU LOCAL
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40318 TBM-MSB EMU LOCAL
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40319 MSB-TBM EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB08:48
40320 TBM-MSB EMU LOCAL
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40321 MSB-TBM EMU LOCAL
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40322 TBM-MSB EMU LOCAL
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40324 TBM-MSB EMU LOCAL
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CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB09:50
40326 TBM-MSB EMU LOCAL
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CHENNAI BEACH (MSB) – TAMBARAM (TBM)		SUB10:00
40328 TBM-MSB EMU LOCAL
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40331 MSB-TBM EMU LOCAL
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40334 TBM-MSB EMU LOCAL
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40336 TBM-MSB EMU LOCAL
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40337 MSB-TBM EMU LOCAL
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40338 TBM-MSB EMU LOCAL
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40339 MSB-TBM EMU LOCAL
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40340 TBM-MSB EMU LOCAL
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40341 MSB-TBM EMU LOCAL
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40639 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB16:10
40640 CGL-MSB EMU LOCAL
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40641 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB16:50
40642 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB16:30
40643 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB17:20
40644 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB17:00
40645 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB17:40
40646 CGL-MSB EMU LOCAL
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40647 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB18:10
40648 CGL-MSB EMU LOCAL
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40649 MSB-CGL EMU LOCAL
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40650 CGL-MSB EMU LOCAL
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40651 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB19:30
40652 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB19:25
40653 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB20:00
40654 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB19:45
40655 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB20:50
40656 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB20:15
40657 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB21:20
40658 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB21:15
40659 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB21:40
40660 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB22:15
40661 MSB-CGL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB22:35
40662 CGL-MSB EMU LOCAL
CHENGALPATTU (CGL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB23:10
40751 MSB-CJ SEMI FAST
CHENNAI BEACH (MSB) – KANCHIPURAM (CJ)		SUB05:35
40752 CJ-MSB EMU LOCAL
KANCHIPURAM (CJ) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB06:10
40753 MSB-CJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – KANCHIPURAM (CJ)		SUB18:40
40754 CJ – MSB SEMI FAST
KANCHIPURAM (CJ) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB09:15
40851 MSB-TMLP EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP)		SUB07:07
40852 TMLP-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:00
40853 MSB-TMLP EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP)		SUB15:00
40854 TMLP-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB10:40
40855 MSB-TMLP SEMI FAST
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUMALPUR (TMLP)		SUB19:50
40856 TMLP-CGL-MSB EMU LOCAL
TIRUMALPUR (TMLP) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB18:40
40951 MSB-CGL-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB12:50
40952 AJJ-CGL-MSB-EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB04:45
40953 MSB-CGL-AJJ EMU FAST
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB18:00
40954 AJJ-CGL-MSB EMU FAST
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:25
40955 MSB-CGL-AJJ EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB19:10
40956 AJJ-CGL-MSB LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB16:40
41501 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB06:00
41502 VLCY – MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB06:50
41503 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB06:20
41504 VLCY-MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:10
41505 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB06:40
41506 VLCY – MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:30
41507 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB07:00
41508 VLCY – MSB EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:50
41509 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB07:20
41510 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB08:10
41511 MSB – VLCY EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB07:40
41512 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB08:30
41513 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB08:00
41514 MSB – VLCY EMU LOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB08:50
41515 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB08:20
41516 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB09:10
41517 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB08:40
41518 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB09:30
41519 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB09:00
41520 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB09:50
41521 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB09:20
41522 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB10:10
41523 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB09:40
41524 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB10:30
41525 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB10:00
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CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB10:20
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41529 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB10:40
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CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB11:00
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41535 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB11:40
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CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB12:20
41540 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB13:10
41541 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB12:40
41542 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB13:30
41543 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB13:00
41544 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB13:50
41545 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB13:20
41546 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB14:10
41547 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB13:40
41548 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB14:30
41549 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB14:00
41550 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB14:50
41551 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB14:20
41552 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB15:10
41553 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB14:40
41554 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB15:30
41555 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB15:00
41556 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB15:50
41557 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB15:20
41558 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB16:10
41559 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB15:40
41560 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB16:30
41561 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB16:00
41562 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB16:50
41563 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB16:20
41564 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB17:10
41565 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB16:40
41566 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB17:30
41567 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB17:00
41568 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB17:50
41569 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB17:20
41570 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB18:10
41571 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB17:40
41572 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB18:30
41573 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB18:00
41574 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB18:50
41575 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB18:20
41576 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB19:10
41577 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB18:40
41578 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB19:30
41579 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB19:00
41580 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB19:50
41581 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB19:20
41582 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB20:10
41583 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB19:40
41584 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB20:30
41585 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB20:00
41586 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB20:50
41587 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB20:20
41588 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB21:10
41589 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB20:40
41590 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB21:30
41591 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB21:00
41592 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB21:50
41593 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB21:30
41594 VLCY-MSBEMULOCAL
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB22:20
41595 MSB-VLCY EMULOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – VELACHERY (VLCY)		SUB22:00
41596 VLCY-MSB EMU
VELACHERY (VLCY) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB22:50
42001 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB05:40
42002 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB03:50
42003 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB06:25
42004 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB04:45
42005 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB06:50
42006 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB05:10
42007 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB08:15
42008 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB07:00
42009 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB09:00
42010 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:00
42011 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB09:30
42012 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:30
42013 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB10:35
42014 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB09:55
42015 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB11:35
42016 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB11:25
42017 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB12:10
42018 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB12:30
42019 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB13:15
42020 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB13:30
42021 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB15:05
42022 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB14:30
42023 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB16:10
42024 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB15:15
42025 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB17:00
42026 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB15:45
42027 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB17:30
42028 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB17:00
42029 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB18:35
42030 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB17:30
42031 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB19:35
42032 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB18:10
42033 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB20:55
42034 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB18:40
42035 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB21:45
42036 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB20:15
42037 MASS-GPD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB23:20
42038 GPD-MASS EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB21:20
42301 MASS-PON EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PONNERI (PON)		SUB14:00
42302 PON-MASS EMU LOCAL
PONNERI (PON) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB07:50
42401 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB04:20
42402 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB05:00
42403 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB05:00
42404 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB05:40
42406 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB06:40
42407 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB07:30
42408 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB10:00
42410 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB11:35
42411 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB08:35
42413 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB10:10
42414 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB13:20
42416 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB15:10
42417 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB14:30
42418 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB18:15
42419 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB15:30
42421 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB18:00
42422 SPE-MMC EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB20:30
42423 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB19:05
42425 MASS-SPE EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – SULLURUPETA (SPE)		SUB20:25
42426 SPE-MASS EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB21:40
42601 MSB-GPD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB09:40
42602 GPD-MSB EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB08:50
42603 MSB-GPD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB14:40
42604 GPD-MSB EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB16:30
42605 MSB-GPD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB15:45
42606 GPD-MSB EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB20:35
42607 MSB-GPD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB18:35
42609 MSB-GPD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB20:00
42701 MSB-PON EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PONNERI (PON)		SUB05:15
42702 PON-MSB EMU LOCAL
PONNERI (PON) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB06:45
42802 SPE-MSB EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:25
42804 SPE-MSB EMU LOCAL
SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB17:20
42831 MSB-GPD EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – GUMMIDIPUNDI (GPD)		SUB22:45
42832 GPD-MSB EMU
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB10:55
42834 GPD-MSB EMU LOCAL
GUMMIDIPUNDI (GPD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB19:35
42841 MASS-SPE
CHENNAI BEACH (MSB) – SULLURUPETA (SPE)		SUB12:40
42843 MSB -SPE EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – SULLURUPETA (SPE)		SUB21:15
43001 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB00:15
43002 AVD-MASS EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB03:50
43003 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB07:50
43004 AVD-MASS EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB04:00
43005 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB08:50
43007 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB09:00
43009 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB09:25
43011 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB10:05
43012 AVD – MASS EMU
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB09:15
43013 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB10:15
43014 AVD-MASS EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB09:55
43015 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB10:45
43016 AVD-MASS EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB11:00
43017 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB12:35
43018 AVD-MASS EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB13:30
43020 AVD-MASS EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB16:30
43025 MASS-AVD EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		SUB23:45
43101 MMC-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB04:15
43102 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB03:20
43103 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB05:15
43104 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB05:30
43105 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB06:20
43106 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB06:35
43107 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB07:20
43108 PTMS-MASS LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB07:40
43109 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB11:15
43110 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB10:30
43111 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB12:20
43112 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB11:25
43113 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB13:15
43114 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB12:30
43115 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB15:05
43116 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB13:40
43117 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB16:10
43118 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB14:30
43119 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB18:15
43120 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB15:10
43121 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB19:15
43122 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB16:25
43123 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB20:30
43124 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB17:30
43125 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB21:25
43126 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB18:50
43127 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB22:35
43128 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB19:35
43130 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB21:50
43132 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB22:45
43201 MMC-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB04:30
43202 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB03:50
43203 MMC-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB05:00
43204 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB04:45
43205 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB05:40
43206 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB05:55
43207 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB06:50
43208 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB06:50
43209 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB07:45
43210 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB07:20
43211 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB08:05
43212 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB07:40
43213 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB08:40
43214 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:05
43215 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB09:15
43216 TRL-MASS EMU FAST
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:20
43217 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB09:30
43218 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:30
43219 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB09:40
43220 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB09:10
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB11:30
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TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB09:25
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TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB10:50
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB15:35
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB17:00
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TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB16:35
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43242 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB17:00
43243 MASS-TRL EMU LOCAL
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TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB17:15
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43246 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB18:10
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB20:10
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TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB18:55
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB20:40
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TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB19:45
43251 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB20:55
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TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB20:30
43255 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB23:15
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43402 AJJ-MASS EMU LOCAL
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43403 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB06:30
43404 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB04:25
43406 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB05:25
43407 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB08:20
43408 AJJ-MASS EMU FAST LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB06:40
43409 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB09:10
43410 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB07:10
43412 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:10
43413 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB11:00
43414 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:50
43415 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB12:50
43417 MASS-AJJ EMU
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB13:35
43418 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB11:10
43419 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB15:50
43420 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB12:00
43422 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB13:50
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB16:45
43425 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB17:15
43426 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB15:40
43428 AJJ-MASS EMU FAST LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB16:50
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CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB18:05
43430 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB18:00
43431 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB18:40
43434 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB19:05
43435 MASS-AJJ EMU
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB19:30
43436 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB19:25
43437 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB19:45
43439 MMCC-AJJ
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB20:00
43440 AJJ-MASS EMU LOCAL
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43441 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB21:05
43442 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB21:10
43443 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB22:05
43444 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB21:50
43501 MAS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB03:50
43502 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB04:30
43503 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB06:00
43504 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB05:35
43505 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB07:40
43506 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB06:30
43507 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB10:00
43509 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB11:45
43510 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB10:15
43511 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB14:15
43512 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB12:35
43513 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB15:15
43514 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB14:20
43515 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB17:40
43516 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB15:45
43517 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB19:00
43518 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB17:00
43519 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – TIRUTTANI (TRT)		SUB20:20
43520 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB18:05
43522 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB20:30
43524 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB21:45
43551 AJJ-TRT EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – TIRUTTANI (TRT)		SUB04:00
43552 TRT-AJJ EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB21:15
43553 AJJ-TRT EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – TIRUTTANI (TRT)		SUB05:05
43554 TRT-AJJ EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB23:15
43602 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB04:10
43603 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)		SUB08:10
43604 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB04:35
43605 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)		SUB11:05
43606 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB06:00
43607 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)		SUB19:35
43608 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:05
43609 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)		SUB20:20
43610 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:40
43611 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)		SUB21:00
43612 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB07:55
43613 MSB-AVD EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – AVADI (AVD)		SUB21:45
43614 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB08:45
43616 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB12:10
43618 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB14:45
43622 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB16:40
43701 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB05:20
43702 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB11:00
43704 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB13:30
43705 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB09:55
43706 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB17:55
43707 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB13:05
43708 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB18:30
43709 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB15:30
43710 TRL-MSB EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB19:30
43711 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB17:40
43713 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB19:10
43715 MSB-TRL LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB19:50
43751 MSB-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB09:10
43752 PTMS-MSB EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB08:45
43753 MSB-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB10:05
43754 PTMS-MSB EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB20:25
43757 MSB-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB17:20
43759 MSB-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – PATTAPIRAM MILITARY (PTMS)		SUB23:15
43801 MSB-AJJ EMU FAST LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB01:20
43802 AJJ-MSB EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB04:00
43803 MSB-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB04:15
43805 MSB-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB14:25
43806 AJJ-MSB EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB16:15
43820 TRT-MSB EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB08:50
43821 MSB-TRT EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUTTANI (TRT)		SUB12:10
43823 MSB-TRT FAST EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUTTANI (TRT)		SUB18:30
43831 AVD-TRL EMU LOCAL
AVADI (AVD) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB07:15
43832 TRL-AVD EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD)		SUB12:00
43838 TRL -AVD EMU
TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD)		SUB22:10
43841 AVD-AJJ EMU LOCAL
AVADI (AVD) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB06:25
43851 PON-TRL EMU LOCAL
PONNERI (PON) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB15:40
43852 TRL-PON EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – PONNERI (PON)		SUB05:20
43861 ENR-TRL EMU LOCAL
ENNORE (ENR) – TIRUVALLUR (TRL)		SUB06:35
43862 AVD-ENR EMU
AVADI (AVD) – ENNORE (ENR)		SUB05:00
43871 MASS-PAB EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – PATTABIRAM (PAB)		SUB07:30
43872 PAB-MASS EMU LOCAL
PATTABIRAM (PAB) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:40
43882 TI-MASS EMU LOCAL
TIRUNINRAVUR (TI) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB08:05
43892 PTMS-AVD EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY (PTMS) – AVADI (AVD)		SUB23:55
43901 MASS-KBT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – KADAMBATTUR (KBT)		SUB10:30
43902 KBT-MASS EMU LOCAL
KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB06:15
43903 MASS-KBT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – KADAMBATTUR (KBT)		SUB12:10
43904 KBT-MASS EMU LOCAL
KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		SUB13:50
43912 KBT-MSB
KADAMBATTUR (KBT) – CHENNAI BEACH (MSB)		SUB12:05
43921 TRL-KBT EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) – KADAMBATTUR (KBT)		SUB05:50
44001 AJJ-CGL EMU
ARAKKONAM (AJJ) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB05:50
44002 CGL -AJJ EMU
CHENGALPATTU (CGL) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB08:20
44003 AJJ-CGL EMU
ARAKKONAM (AJJ) – CHENGALPATTU (CGL)		SUB17:40
44004 CGL-AJJ EMU
CHENGALPATTU (CGL) – ARAKKONAM (AJJ)		SUB18:15
47165 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)		SUB10:02
47176 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)		SUB08:25
47178 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)		SUB09:05
52544 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)		PAS16:10
52590 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)		PAS16:30
66000 AVD-MASS
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		MEMU04:25
66002 AVD-MASS MEMU LOCAL
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		MEMU06:15
66003 MASS-AVD MEMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		MEMU21:15
66005 MASS-AVD PASSR
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – AVADI (AVD)		MEMU22:20
66006 AVD-MASS PASSR
AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		MEMU18:15
66008 AJJ-MASS PASSR
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		MEMU10:00
66009 MASS-AJJ PASSR
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		MEMU22:45
66010 AJJ-MASS PASSR
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		MEMU19:55
66011 MASS-AJJ PASSR
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		MEMU16:00
66012 TRL-AVD PASSR
TIRUVALLUR (TRL) – AVADI (AVD)		MEMU18:20
66013 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		MEMU17:45
66014 AJJ-MASS MEMU
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		MEMU18:45
66015 MASS-AJJ MEMU
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		MEMU07:05
66016 AJJ-MSB PASSR
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI BEACH (MSB)		MEMU06:20
66021 MASS-AJJ MEMU
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		MEMU19:10
66022 TRT-MASS MEMU
TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		MEMU07:00
66047 MASS-AJJ MEMU
CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS) – ARAKKONAM (AJJ)		MEMU09:50
66048 AJJ-MASS MEMU
ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBU (MASS)		MEMU15:15
66049 AJJ-TRT MEMU
ARAKKONAM (AJJ) – TIRUTTANI (TRT)		MEMU06:25
66053 MSB-TRL EMU
CHENNAI BEACH (MSB) – TIRUVALLUR (TRL)		MEMU16:40
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