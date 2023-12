Rajasthan Election: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रमुख रहे ये मुद्दे, कौन सी बात दिलाएगी पार्टियों को वोट

Rajasthan Election: राजस्थान की कुल 200 सीटों में से 199 पर 25 नवंबर 2023 को एक चरण में मतदान हुआ. निर्वाचन आयोग ने एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया था. विधानसभा चुनावों का रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी हो रहा है. चुनावी मैदान में उतरी पार्टियों ने ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की. जनता पर अपना प्रभाव छोड़ने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी. ज़ी न्यूज़ के पोल ऑफ पोल्स से पता चलता है कि राजस्थान की कुल विधानसभा सीटों में से बीजेपी 96 से 109 सीटों पर विजयी होती दिख रही है, कांग्रेस 81 से 95 सीटें जीत सRajasthan Electionकती है, जबकि अन्य 10 से 18 सीटें जीत सकते हैं.

MATRIZE आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान की कुल विधानसभा सीटों में से बीजेपी 115 से 130 सीटों के बीच सुरक्षित दिख रही है, जबकि कांग्रेस 65 से 75 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है, और अन्य 12 से 19 सीटों पर जीत हासिल करेंगे. खैर विभिन्न एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी अलग-अलग हैं. आइए उन मुद्दों पर एक नजर डालते हैं जो चुनाव से पहले मुख्य चर्चा का विषय बनकर उभरे.

राजस्थान अपनी सत्ता विरोधी लहर के लिए जाना जाता है और हर चुनावी साल में राज्य कांग्रेस और बीजेपी के बीच झूलता रहता है. इस बार भी, भाजपा को यकीन है कि राज्य के नागरिक सबसे पुरानी पार्टी को वोट देंगे और एक बार फिर भाजपा का स्वागत करेंगे.

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा की मजबूत संगठनात्मक व्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के कारण 25 नवंबर को हुए चुनाव में उनकी पार्टी को भारी जीत मिलेगी. हालांकि, निवर्तमान सीएम अशोक गहलोत आश्वस्त हैं कि उन्हीं की सरकार दोबारा बनेगी. वे मानते हैं कि “कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है. सरकार ने अच्छा काम किया है. माहौल देखकर मैं कह सकता हूं कि जनता इसी सरकार को दोहराएगी.पीएम (मोदी) ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आतंकवादियों से सहानुभूति रखती है और राज्य को बर्बाद कर देगी.” यदि हमारी सरकार आतंकवादियों का समर्थन करती है, तो केंद्र हमारी सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है? उनके पास ऐसा करने का अधिकार है. इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और आप केवल चुनाव के दौरान लोगों को भड़का रहे हैं”

कई राजनेता, जिनमें अधिकतर भाजपा से हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए देवी-देवताओं और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का राग अलाप रहे हैं. प्रचार रैलियों में कन्हैया लाल हत्याकांड भी चर्चा का विषय रहा.

“जहां भी कांग्रेस सत्ता में आती है वहां के समृद्ध राज्य बर्बाद हो जाते हैं। सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस लूट-खसोट में लग जाती है. मप्र के लोगों को सतर्क रहना होगा,” उन्होंने कहा. 2022 में उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा था, “क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत में हम कभी ‘सर तन से जुदा’ (सिर काटने का संदर्भ) जैसा नारा सुनेंगे? लेकिन यह वीरों की भूमि – राजस्थान – में कांग्रेस के कुशासन के तहत हुआ है.

48 वर्षीय कन्हैया लाल की 28 जून, 2022 को उनकी दुकान के अंदर चाकू से हत्या कर दी गई थी. कथित तौर पर इस्लाम का अपमान करने के लिए उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की थी.

हालाँकि, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि पिछले साल उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के पीछे ‘भाजपा के लोग’ थे, जिन्हें पार्टी के दबाव में घटना से कुछ दिन पहले पुलिस हिरासत से मुक्त कर दिया गया था. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग चुनाव के दौरान धर्म या जाति का हवाला देते हैं वे कभी भी अपने काम के आधार पर वोट मांगने की स्थिति में नहीं होते हैं.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा 2019 और 2022 के बीच आयोजित आठ परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी, जिसके कारण कम से कम 15 एफआईआर दर्ज हुईं और कम से कम 273 लोगों की गिरफ्तारी हुई. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में, इसी अवधि के दौरान 160 और एफआईआर दर्ज की गईं.

राजस्थान पेपर-लीक की आग को हवा देते हुए, पीएम मोदी और बाकी बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया है कि मतदाता एक सेकंड के लिए भी इसके बारे में न भूलें. पीएम मोदी ने राज्य में अपनी एक रैली में कहा कि अगर बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आई तो वह सभी भ्रष्ट लोगों को बाहर कर देगी और राज्य में तेजी से विकास होगा.

PM मोदी ने कहा, आप जितना कांग्रेस से दूर रहेंगे, उतना ही राजस्थान को बचाएंगे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित होगा. उन्होंने राजस्थान में कथित जल जीवन मिशन घोटाले की ओर इशारा करते हुए पूछा, नेक इरादों और कांग्रेस के बीच का रिश्ता वही है जो उजाले और अंधेरे के बीच है. ऐसी सरकार की मंशा क्या होगी जो पीने के पानी के लिए आवंटित धन को हड़प लेती है. कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन हैं और रहेंगे. उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपये में युवाओं का भविष्य बेच दिया.

मोदी ने कांग्रेस सरकार पर उर्वरक घोटाले में शामिल होने और किसानों को लूटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा था, पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया. कोचिंग सेंटरों पर छापे पड़े और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री के रिश्तेदार अधिकारी बन गए और आपके बच्चों को मौका नहीं मिला. मोदी ने कहा, “जब बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी तो पेपर लीक की जांच तेज गति से की जाएगी. चाहे इसमें कितना भी बड़ा या प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा.”

राजस्थान विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में शामिल लोगों की सजा को मौजूदा 10 साल की जेल की सजा से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करने के लिए जुलाई में एक विधेयक भी पारित किया.

राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया था कि जुलाई 2020 में आयकर छापे के दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के आवास से उन्होंने जो “लाल डायरी” हासिल की थी, उसके बाद राज्य में काफी हलचल मच गई है. मुख्यमंत्री के निर्देशों में गहलोत के वित्तीय लेनदेन का विवरण था. वबवबव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुढ़ा की “लाल डायरी” को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कांग्रेस की “लूट की दुकान” का ताजा उत्पाद है, जो राज्य में चुनावों में पार्टी को हरा देगा, हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि ‘लाल डायरी की साजिश’ भगवा पार्टी के मुख्यालय में रची गई थी.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बताया. भाजपा उम्मीदवारों विजय बैंसला और सुरेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में टोंक के देवली और राजसमंद के चारभुजा में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही थीं. यहां तक ​​कि अमित शाह ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर भी निशाना साधा. शाह ने कहा, अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, महिला सुरक्षा में विफल सरकार है.

ईडी, सीबीआई और अन्य समान निकायों (similar bodies) का नाम कांग्रेस ने अपने भाषणों में कई बार लिया. राज्य में हाल ही में ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

26 अक्टूबर को, ईडी ने कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जयपुर और सीकर में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के परिसरों पर छापा मारा था. विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में गहलोत के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के अध्यक्ष वैभव गहलोत को तलब किया छा.

अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इनमें से कौन सा मजाक पार्टियों को वोट दिलाएगा और क्या राज्य मौजूदा पार्टी को वोट देने की अपनी परंपरा जारी रखेगा या नहीं.

