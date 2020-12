Dream11 Tips And Prediction

Al Nasr vs Al Ain Dream11 Team Prediction UAE Gulf League – Football Tips For Today's Football Match AAI vs ALN at Al-Maktoum Stadium: Al Nasr will face off Al Ain in their next match of UAE Gulf League tonight. Third-placed Al Nasr take on fifth-placed Al Ain in what is expected to be an interesting encounter of UAE Gulf League. The UAE Gulf League AAI vs ALN match will kick-off at 10.30 PM IST. Whilst playing at home, Al Nasr have won a total of six matches, lost two and drawn one out of their last nine fixtures. The home side comes into the game on the back of a 3-2 victory over Al Fujairah, while Al Ain head into tonight's encounter at the back of a 0-0 draw.

Kick-Off Time: The UAE Gulf League match between Al Nasr and Al Ain will start at 10:30 PM IST.

Venue: Al-Maktoum Stadium.

AAI vs ALN My Dream11 Team

Goalkeeper- Ahmed Shambih

Defenders- Mohamed Fawzi, Mahmoud Khamis, Tsukasa Shiotani, Saeed Juma

Midfielders- Dia Saba, Toze, Mohamed Abdulrahman, Ryan Mendes

Forwards- Sebastian Tagliabue (C), Kodjo Laba (VC)

AAI vs ALN – Recent Form

Al-Ain: W W W L D

Al-Nasr: W L W D W

AAI vs ALN Probable Playing XIs

Al Nasr: Ahmed Shambih, Mohamed Fawzi, Mahmoud Khamis, Mohamed Ali Ayed, Glauber, Dia Saba, Toze, Tariq Ahmed, Habib Alfardan, Ryan Mendes, Sebastian Tagliabue.

Al Ain: Khalid Eissa, Tsukasa Shiotani, Saeed Juma, Salem Abdulla, Erik Jorgens de Menezes, Mohamed Abdulrahman, Ahmed Barman, Rayan Yaslam, Yahia Nader, Kodjo Laba, Wilson Eduardo.

AAI vs ALN SQUADS

Al Nasr (AAI): Dia Saba, Brandley Kuwas, Sebastian Tagliabue, Caíque, Jassim Yaqoob, Rashid Essa, Abdelaziz Dawoud Sulaiman, Fahed Zakri, Mahamat Ahmat Issa, Ahmed Al Hashmi, Esteban Pavez, Ryan Mendes, Tozé, Tariq Hassan, Habib Al-Fardan, Hussein Abdullah, Mohamed Fawzi, Hussain Mahdi Mohammed, Mohanad Khamis Obaid, Rashid Mohammed, Ibrahim Lashkari, Mana Sabil Obeid, Rashed Omer, Abdulrahman Hassan Kahen, Mohammad Abdulaziz, Mohammed Ibrahim, Mohamed Marzouk, Ahmed Jashak, Ali Hussain, Mohamed Abdelrahman Almaazmi, Jassim Al Balooshi, Hussain Abdullah, Tareq Ahmed, Gláuber, Khalifa Mubarak, Saeed Suwaidan, Mohammed Ali Ayed, Mohamed Bouherrafa, Mahmoud Khamis, Abdulrahman Yousef, Hamad Jassim Ghuloom, Yaqoub Al-Bloushi, Mubarak Saeed, Hamad Hassan Khamis, Yacob Hassan Mohamed, Saed Suwidan, Abdulla Tariq Mohd, Ahmad Shambih, Ibrahim Eisa, Ghaith Hussain, Ali Hassan Al Qallaf, Khamis Ismail.

Al Ain (ALN): Wilson Eduardo, Kodjo Fo Doh Laba, Bauyrzhan Islamkhan, Caio Canedo, Guido Licheri, Jamal Maroof, Saad Khamis, Sultan Mohammed Slayem Hamad Aljneibi, Juanpi Añor, Mohamed Abdulrahman, Omar Yaisien, Andrija Radovanović, Yahia Nader, Ibrahim Diaky, Ahmed Barman, Bandar Al-Ahbabi, Rayan Yaslam, Fahad Hadeed, Mohamed Jamal, Mohsen Abdulla, Saeed Al Blooshi, Abdalla Mazen, Khaled Al-Blooshi, Khalid Al Baloushi, Abdullah Gazea, Mohamed Hilal, Mohamed Khalfan, Falah Al Jneibi, Saif Ghazi, Saif Al Harthi, Ahmed Al Aatesh, Hamad Al Kalbani, Khalid Alaa, Mohamed Abbas, Naser Al Shikali, Saif Anter, Ali Ahmed Al Shamsi, Fahed Al Ghaithi, Sultan Buti, Mohammed Awad, Abdulla Sameer, Tsukasa Shiotani, Erik Jorgens de Menezes, Rafael Pereira, Saeed Juma, Ismail Ahmed, Mohnad Salem, Ahmed Jamal, Mohamed Ahmed, Khaled Abdulrahman, Mohammed Fayez, Mohammed Ali Shakir, Salem Al-Jaberi, Ahmad Salem Mohamad, Ali Mohammed Al Haidhani, Saoud Al-Mahri, Hazaa Al Khansory, Khaled Ali Al Baloushi, Mansour Alshamsi, Rashed Waleed, Salem Abdulla, Khalid Eisa, Mohammed Bu Senda, Dawoud Sulaiman, Nawwaf Husain, Mohamad Saeed, Hamad Abdulla Nasser, Suhail Al Shamsi, Ibrahim Al Kaabi.

