ACT vs ADD Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Austrian Cricket Tigers vs Austrian Daredevils, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 7 PM IST May 17 Saturday
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TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY and Austrian Daredevils will take place at 6:30 PM IST – on May 17.
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Time: 7 PM IST.
Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.
ACT vs ADD Dream 11 team
Keeper – Shaheen Mahmood
Batsmen – Mirza Ahsan, Buset Omari (vc), Tariq Ahmadzai
All-rounders – Imran Asif (c), Umair Tariq, Ajmal Oryakhil, Adeel Tariq
Bowlers – Aqib Iqbal, Shahed Abed, Shawkat Zadran
Austrian Cricket Tigers (GCA) Possible Playing 11
Austrian Cricket Tigers:
Mirza Ahsan, Imran Asif, Aqib Iqbal©, Umair Tariq, Adeel Tariq, Ahmad Chaudhry(wk), Tauqir Asif, Azhar Mehmood, Michael Subhan, Hammad Rana, Adal Afzal
Austrian Daredevils:
Tariq Ahmadzai, Ajmal Oryakhil, Buset Omari, Waliullah Mandozai, Shawkat Zadran©, Shaheen Mahmood(wk), Abedullah Safi, Zaherullah Jabarkhel, Shahed Abed, Zain Jaffry, Naqi Jaffry
Squads:
Austrian Cricket Tigers (ACT)
Mirza Ahsan, Aqib Iqbal, Umair Tariq, Adal Afzal, Tauqir Asif, Imran Asif, Azhar Mehmood, Adeel Tariq, Sikandar Iqbal, Ahmad Chaudhry, Hammad Rana, Ahsan Yousuf, Michael Subhan, Adnan Haider, Zain Tariq and Adnan Sunny
Austrian Daredevils (ADD)
Paygham Omari, Ajmal Oryakhil, Zaherullah Jabarkhel, Tariq Ahmadzai, Buset Omari, Shahed Abed, Waliullah Mandozai, Zain Jaffry, Naqi Jaffry, Rafiullah Mandozai, Shawkat Zadran, Narendra Polasam, Ebad Rahman, Shaheen Mahmood and Abedullah Safi
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