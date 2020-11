Dream11 Team Hints And Prediction

The Saudi Professional League, or Saudi Football League, is the top division of the Association football league in Saudi Arabia. From 2013 to 2019 it was known as the Abdul Latif Jameel League, or Dawry Jameel, as it was sponsored by Abdul Latif Jameel for six years.

Kick-Off Time: The Saudi Arabian League 2020-21 match between Al Ahli vs Al Shabab will start at 8.45 PM IST – November 23.

Venue: The Shining Jewel

AHL vs SHB My Dream11 Team

Goalkeeper – Yasser Al-Mosailem

Defenders – Mohammed Salem, Igor Lichnovsky, Abdullah Hassoun Tarmin, Mohammed Al-Khabrani

Midfielders – Ljubomir Fejsa, Éver Banega, Samuel Owusu

Forwards – Omar Al-Soma (C), Makhete Diop, Fábio Martins (VC)

SQUADS

Al-Ahli Saudi (AHL):

Omar Al-Soma, Muhannad Asiri, Haitham Asiri, Firas Al-Ghamdi, Othman Alhajj, Albassas Ahmad, Hassan Hashim Al Ali, Faisal Al-Anasari, Alexandru Mitriță, Marko Marin, Samuel Owusu, Ljubomir Fejsa, Driss Fettouhi, Abdulrahman Ghareeb, Salman Al-Muwashar, Hussain Al Moqahwi, Mohammed Al-Majhad, Nouh Al-Mousa, Ali Al-Asmari, Sultan Mandash, Yousef Alharbi, Nouh Almousa, Manaf Abou Yabes, Hassan Al Qaid, Fahad Magrshi, Ziyad Aljohani, Abdulaziz Noor, Bader Al-Juhani, Badr Monshi, Lucas Lima, Abdulbaset Al-Hindi, Hussein Al Sulaimani, Motaz Hawsawi, Mohammed Al-Khabrani, Hassoun, Saeed Al Muwallad, Mohammed Al-Fatil, Talal Al-Absi, Albssas Mohammad, Yazeed Al Bakr, Hani Al-Subayani, Ahmad Al Shaikh, Ahmed Al-Nakhli, Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Mosailem, Mohammed Al Yami, Ayman Al Hussaini, Abdulrahman Al Sanbi, Faris Khareemy, Ousman Yaya Alhadj.

Al-Shabab (SHB):

Makhete Diop, Abdullah Alhamddan, Rakhi Alshammari, Dhaidan Al-Mutari, Éver Banega, Fábio Martins, Alfred N’Diaye, Nawaf Al-Abed, Cristian Guanca, Jamal Bajandouh, Turki Al Ammar, Abdulmalek Al-Khaibri, Nasser Al Omran, Husain Al-Monassar, Waleed Hizam, Nawaf Al-Habashi, Majed Alhantoshi, Hassan Algeed, Fares Owais, Igor Lichnovsky, Abdullah Al Shamekh, Fawaz Al-Sagour, Ahmed Sharahili, Hassan Altambakti, Khaled Al-Ghamdi, Mohammed Salem, Abdullah Al-Zoari, Khaled Al Dubaysh, Meshary Alquamaizi, Moteb Al-Harbi, Ali Majrashi, Nawaf Alduraywish, Mohammed Alkhaibari, Nawaf Alshahrani, Giedrius Arlauskis, Marwan Al-Haidari, Fahad Al Habib, Saleh Alohaymid, Fisal Anor, Abdullh Saqir, Khalid Alqahtani, Abdulelah Alshamary, Muaid Moaafa.

