AJA vs ATN Champions League 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips And Predicted XIs For Today's Ajax vs Atalanta Group D Match at Johan Cruijff Arena 11.25 PM IST December 9 Wednesday:

Ajax will all set to host Atalanta in a Group D Champions League game on Wednesday. It is going to be a mouthwatering winner-takes-it-all game. The winner of the game will go through to the Round of 16 and hence there would be a lot at stake in the clash. Also Read - ZEN vs DOR Dream11 Team Prediction Champions League 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips And Predicted XIs For Today's Zenit St Petersburg vs Borussia Dortmund Group F Match at Krestovsky Stadium 11.25 PM IST December 8 Tuesday

Here's a look at our AJA vs ATN Dream11 prediction, AJA vs ATN Dream11 team and the probable AJA vs ATN playing 11.

Kick-Off Time: The UEFA Champions League match between Ajax vs Atalanta will start at 11.25 PM IST – December 9 in India.

Venue: Johan Cruijff Arena.

Recent Form

Ajax Amsterdam: L L W W W

Atalanta: D L W D D

My Dream11 Team

Goalkeeper – Andre Onana

Defenders – Rafael Toloi, Cristian Romero, Nicolas Tagliafico, Daley Blind

Midfielders – Marten de Roon, Davy Klaassen, Alejandro Gomez

Forwards – Luis Fernando Muriel Fruto (VC), Dusan Tadic (C), Lassina Traore

Probable 11

Ajax Amsterdam: Onana, Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico, Klaassen, Alvarez, Gravenberch, Antony, Traore, Tadic

Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica, Gomez, Zapata, Muriel

SQUADS

Ajax Amsterdam (AJA): Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen, Andre Onana, Dominik Kotarski, Jurrien Timber, Perr Schuurs, Edson Álvarez, Noussair Mazraoui, Devyne Rensch, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic, Quincy Promes, Jurgen Ekkelenkamp, Zakaria Labyad, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traore, Victor Jensen, Brian Brobbey, Antony

Atalanta (ATN): Boris Radunovic, Marco Carnesecchi, Ludovico Gelmi, Marco Sportiello, Pierluigi Gollini, Rafael Tolói, José Palomino, Robin Gosens, Remo Freuler, Mattia Caldara, Cristiano Piccini, Johan Mojica, Francesco Rossi, Hans Hateboer, Matteo Ruggeri, Giorgio Scalvini, Aleksei Miranchuk, Bosko Sutalo, Alejandro Gómez, Marten de Roon, Cristian Romero, Ruslan Malinovskyi, Berat Djimsiti, Fabio Depaoli, Matteo Pessina, Simone Panada, Josip Ilicic, Mario Pasalic, Sam Lammers, Luis Muriel, Amad Diallo, Duván Zapata

