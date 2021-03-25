AJM vs SHA Dream11 Tips And Predictions FanCode Emirates D10

Ajman Alubond vs Sharjah Dream11 Team Prediction FanCode Emirates D10 – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s AJM vs SHA at Sharjah Cricket Stadium: In another exciting encounter of the FanCode Emirates D10, Ajman Alubond will take on Sharjah at the Sharjah Cricket Stadium on super Thursday. The FanCode Emirates D10 AJM vs SHA match will start at 6:30 PM IST – March 25. The hosts Sharjah started their Emirates D10 campaign with a comprehensive nine-run win over Fujairah in their first game. Captain Fayyaz Ahmed starred with a quick-fire knock, while Kashif Daud and Rohan Mustafa impressed with the ball. With the likes of Vriitya Aravind and Khalid Shah also willing to make an impact in the T10 league, Sharjah are well on course for a successful tournament. On the other hand, Ajman will be looking to carry forward their momentum in Thursday’s fixture. They also have a good all-round unit blessed with experience. Abdul Shakoor, who lit up the Abu Dhabi T10 League with his explosive batting, is one to watch out for as Ajmal seek a win against the more-fancied Sharjah side. Ajman Alubond vs Sharjah Dream11 Team Prediction FanCode Emirates D10 – Check My Dream11 Team, Best players list of AJM vs SHA, FanCode Emirates D10, Ajman Dream11 Team Player List, Sharjah Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Ajman Alubond vs Sharjah T10 match, Online Cricket Tips AJM vs SHA T10 match, Online Cricket Tips Ajman Alubond vs Sharjah FanCode Emirates D10, Fantasy Playing Tips – FanCode Emirates T10. Also Read - CRS vs BAP Dream11 Team Predictions And Hints ECS T10 - Bologna 2021: Check Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Cricket Stars vs Baracca Prato Match 14 at Oval Rastignano 3:30 PM IST March 25 Thursday

TOSS: The FanCode Emirates D10 toss between Ajman and Sharjah will take place at 6 PM (IST). Also Read - EMB vs DUB Dream11 Team Prediction And Hints: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's Emirates Blues vs Dubai Dream11 Emirates D10 - T10 Match 1 06:30 PM IST March 24 Wednesday

Time: 6:30 PM IST Also Read - CRS vs PIA Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Cricket Stars vs Pianoro Today's ECS T10 - Bologna on Wednesday, March 24

Venue: Sharjah Cricket Stadium

AJM vs SHA My Dream11 Team

Wicketkeeper – Adnaan Khan, Syed Haider, Abdul Shakoor

Batsmen – Punya Mehra, Rameez Shahzad(C), Muhammad Usman

All-rounders – Omer Farooq(VC), Nasir Aziz

Bowlers – Tahir Lateef, Sharif Asadullah, Sheraz Piya

AJM vs SHA Probable Playing XIs

Ajman: Asif Khan, Muhammad Kaleem Hafiz, Abdul Shakoor (wk), Ameer Hamza, Amjad Khan, Danish Qureshi, Sultan Ahmed, Nasir Aziz (C), Sheraz Ahmad, Hassan Khalid, Zubair Zuhaib.

Sharjah: Khalid Shah, Vriitya Aravind (wk), Rohan Mustafa, Fayyaz Ahmad (C), Umair Ali, Hafeez-ur-Rehman, Aayan Khan, Junaid Siddique, Kashif Daud, Yahya Abdul Rehman, Badiuzzama Sayed.

AJM vs SHA Squads

Ajman: Amjad Khan, Asif Khan, Danish Qureshi, Dawood Ejaz, Muhammad Kaleem Hafiz, Syed Haider, Hamad Arshad, Hassan Khalid, Sheraz Ahmad Piya, Sultan Ahmed, Zubair Zuhaib, Ameer Hamza, Nasir Aziz, Shahan Akram, Abdul Shakoor, Sandeep Singh.

Sharjah: Aryansh Sharma, Fayyaz Ahmad, Khalid Shah, Rameez Shahzad, Renjith Mani, Yahya Abdul Rehman, Aayan Khan, Anish Ramgopal, Badiuzzama Sayed, Hafeez-ur-Rehman, Junaid Siddique, Kashif Daud, Rohan Mustafa, Umair Ali, Vriitya Aravind.

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