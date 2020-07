ALA vs BAR Dream11 Tips And Prediction

Alaves vs FC Barcelona Dream11 Team Prediction La Liga 2020 – Football Tips For Today's Match ALA vs BAR at Mendizorrotza Stadium: La Liga has resumed behind closed doors. There will be no official broadcast of La Liga in India. Facebook is the media rights holder for La Liga in the Indian Sub-Continent and so all the matches can be watched live on La Liga's official Facebook page.

Kick-Off Time: The La Liga match between Alaves and FC Barcelona will start at 8:30 PM IST.

Venue: Mendizorrotza Stadium

ALA vs BAR My Dream11 Team

F Pacheco, N Semedo, M Aguirrega, J Alba, C Lenglet, S Roberto, O Burke, A Vidal, L Suarez (vice-captain), L Messi (captain), Perez

ALA vs BAR SQUADS

Barcelona: Ronald Araujo, Chumi, Inaki Pena, Neto, Marc-Andre ter Stegen, Jorge Cuenca, Dani Morer, Jordi Alba, Ansu Fati, Monchu, Alex Collado, Riqui Puig, Arthur Melo, Frenkie De Jong, Ousmane Dembele, Arda Turan, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Kike Saverio, Martin Braithwaite, Rey Manaj, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Sergio Akieme, Junior Firpo, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Sergi Roberto, Gerard Pique

Alaves: Fernando Pacheco, Roberto Jimenez Gago, Adrian Marin, Alberto Rodriguez, Lisandro Magallan, Martin Aguirregabiria, Rafael Navarro, Rodrigo Ely, Ruben Duarte, Victor Laguardia, Ximo Navarro, Aleix Vidal, Borja Sainz, Ismael Gutierrez Montilla, Ljubomir Fejsa, Luis Rioja, Manu Garcia, Oliver Burke, Pere Pons, Tomas Pina, Victor Camarasa, Jeando Fuchs, Edgar Mendez Ortega, Joselu, Lucas Perez

