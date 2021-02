Dream11 Team Prediction

Kick-Off Time: The Saudi Arabian League match between Al-Hilal Saudi and Al-Faisaly will start at 6:10 PM IST.

Venue: Hafar Al-Batin Club Stadium.

ALBT vs AFA My Dream11 Team

Campana, Awadh Khrees, Almas, Hawsawi, Chaves, Bassam, Rakan Shamlan, Obaid, El Jebli, Omar, Monassar

SQUADS

Al-Batin (ALBT): Fabio Abreu, Saleh Al Abbas, Rakan Shamlan, Hassan Sharahili, Yousef Al-Shammari, Ismail Al-Maghrabi, Mashari Al-Anazi, Muteb Hamad, Mohammed Al-Dhafiri, Fahad Al-Shammeri, Youssef El Jebli, Mohamed Rayhi, Khaleem Hyland, Zakaria Al-Sudani, Abdulaziz Damdam, Maher Othman, Abdalmajeed Obaid, Nayef Al Dafeeri, Jedan Al Shemmari, Dhaifallah Al-Qarni, Khalid Alqutam, Abdulmohsen Al-Subhi, Abdulrahman Al Dhifeeri, Mohammed Bassam Alhurayji, Mohammed Alshammari, Renato Chaves, Xandro Schenk, Naif Almas, Abdulmalek Al-Shammary, Hassan Mohammed Raghfawi, Mhana Al Enazi, Nayef Almutairi, Saad Al Khayri, Mohamed Bashir, Sultan Dawood Al-Shammari, Abdulshakour Hosawi, Nayef Almas, Hassan Al Attas, Bader Alhwidy Alshammary, Massod Al-Rabie, Omar Aloudah, Martín Campaña, Khuwailad Al-Mozaibri, Hani Al Nahedh, Mazyad Al Enazi, Mohammed Alyami, Bandar Al-Dhafeery, Meshaal Huriss

Al-Faisaly (AFA): Júlio Tavares, Mohammed Al Saiari, Badr Bashir, Mohammed Majrashi, Ismail Omar, Mohammed Asiri, Guilherme Augusto, Hicham Faik, Alexander Merkel, Romain Amalfitano, Ahmed Ashraf, Mustafa Al-Bassas, Ibrahim Ghaleb, Khalid Al-Kaabi, Mousa Eisa Mostafa, Abdulaziz Al-Shereid, Abdulaziz Al-Enzi, Mohmmed Al-Nukhylan, Khaled Daghriri, Shaye Sharahili, Mishari Al-Thmali, Dhuwayhi Alsahali, Hussain Qasim, Abdullah Al-Qahtani, Hussain Quraish, Mashel Ali, Hamed Fallatah, Tareg Alkabe, Hussein Hawsawi, Ahmed Basaeed, Yasir Safh, Hamoud Shammari, Sibyani Meshal, Igor Rossi, Raphael Silva, Waleed Al-Ahmed, Mohammed Qassem, Abdullah Alhassan, Awadh Khrees, Awad Ali Al Yami, Khalid Al-Okaidi, Hassan Al-Jubairi, Mustafa Malaika, Ahmed Al-Kassar, Mohammed Al-Hasawi, Sultan Al-Qahtani, Mohammed Al-Hasawi, Husain Massoud Al Monassar