Dream11 Team Hints And Prediction

Kick-Off Time: The Saudi Arabian League 2020-21 match between Al-Batin vs Al-Nassr will start at 5.45 PM IST – November 23.

Venue: Al-Batin Club Stadium Alkhalij, Hafar Al Batin, Saudi Arabia

ALBT vs NSSR My Dream11 Team

Goalkeeper – Martín Campaña

Defenders – Renato Chaves, Xandro Schenk, Hassan Raghfawi

Midfielders – Nordin Amrabat, Mohamed Rayhi, Youssef El Jebli, Petros

Forwards – Fabio Abreu (C), Hassan Sharahili, Firas Albirakan (VC)

SQUADS

Al-Batin (ALBT): Fabio Abreu, Saleh Al Abbas, Rakan Shamlan, Hassan Sharahili, Yousef Al-Shammari, Ismail Al-Maghrabi, Mashari Al-Anazi, Muteb Hamad, Mohammed Al-Dhafiri, Fahad Al-Shammeri, Youssef El Jebli, Mohamed Rayhi, Khaleem Hyland, Zakaria Al-Sudani, Abdulaziz Damdam, Maher Othman, Abdalmajeed Obaid, Nayef Al Dafeeri, Jedan Al Shemmari, Dhaifallah Al-Qarni, Khalid Alqutam, Abdulmohsen Al-Subhi, Abdulrahman Al Dhifeeri, Mohammed Bassam Alhurayji, Mohammed Alshammari, Renato Chaves, Xandro Schenk, Naif Almas, Abdulmalek Al-Shammary, Hassan Mohammed Raghfawi, Mhana Al Enazi, Nayef Almutairi, Saad Al Khayri, Mohamed Bashir, Sultan Dawood Al-Shammari, Abdulshakour Hosawi, Nayef Almas, Hassan Al Attas, Bader Alhwidy Alshammary, Massod Al-Rabie, Omar Aloudah, Martín Campaña, Khuwailad Al-Mozaibri, Hani Al Nahedh, Mazyad Al Enazi, Mohammed Alyami, Bandar Al-Dhafeery, Meshaal Huriss

Al-Nassr (NSSR): Abderazak Hamdallah, Gonzalo Martinez, Firas Albirakan, Raed Al-Ghamdi, Nawaf Alshenashini, Mohammed Maran, Nordin Amrabat, Petros, Ali Mukhtar, Abdulfattah Asiri, Yahia Al-Shehri, Khalid Al-Ghannam, Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Abdullah Alkhaibari, Ayman Yahya, Ali Al-Hassan, Sami Al-Najei, Abdullaziz Al-Dawsari, Khalid Al Ghuwainem, Saud Zaydan, Khalil Al-Absi, Abdulmajeed Abbas, Fahad Al Jumalah, Sultan Abdulrahman Al-Anazi, Osama Yousef Alkhalaf, Basil Yousef Al-Sayyali, Maicon, Sultan Al-Ghannam, Jin-su Kim, Abdulrahman Al-Obaid, Abdulelah Alamri, Abdullah Madu, Ali Al-Oujami, Osama Al Khalaf, Khalid Bin Shuwayyi, Abdulaziz Al-Alawi, Abdullah Alshenqiti, Brad Jones, Waleed Abdullah, Saleh Alwehamid, Abdullah Al-Awishir, Waled Al Enazi, Nawaf Alaqidi, Ozaybi Raed, Abdullah Al Salem

