AMB vs EME Dream11 Prediction

Team Amber vs Team Emerald Dream11 Team Prediction Kerala Women's T20 – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today's AMB vs EME at Sanathana Dharma College Ground: The seventh match has been scheduled to be played between Team Amber and Team Emerald at 10:00 PM IST on Tuesday.

Team Amber vs Team Emerald Dream11 Team Prediction Kerala Women's T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of AMB vs EME, Kerala Women's T20, Team Amber Dream11 Team Player List, Team Emerald Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Team Amber vs Team Emerald T20, Online Cricket Tips AMB vs EME T20, Online Cricket Tips Team Amber vs Team Emerald Kerala Women's T20, Fantasy Playing Tips – Kerala Women's T20.

TOSS: The Kerala Women's T20 toss between Team Amber and Team Emerald will take place at 9.30 AM IST – March 30.

Time: 10 AM IST

Venue: Sanathana Dharma College Ground.

AMB vs EME My Dream11 Team

Minnu Mani (captain), Jincy George (vice-captain), Deepthi J S, Athira Sanal, Divya Ganesh, Malavika Sabu, Aleena Surendran, Joshitha V J, Diya Gireesh, Nithya Loordh, Aneena Mathew

AMB vs EME Probable Playing XIs

Team Amber: Diya Gireesh, Deepthi J S, Jincy George, Ansu Sunil, Aleena Surendran, Sneha K R, Athira Sanal, Sruthi T P, Anusree Anilkumar, Joshitha V J, Sraya Roy

Team Emerald: Minnu Mani, Jipsa Joseph, Vaishna M P, Malavika Sabu, Keziah Miriam Sabin, Nithya Loordh, Aiswarya M, Saraswathi Unni Amit, Biby Sebastin, Aneena Mathew, Divya Ganesh

AMB vs EME Full Squads

Team Amber: Joshitha VJ, Sraya Roy, Yadhu Priya, Jincy George, Aleena MP, Aleena Surendran, Athira Sanal, Sruthi TP, Abina M, Deepthi JS, Sneha KR, Anusree Anilkumar, Diya Gireesh, Ansu Sunil, Arya Baby, Binisha V, Devika Krishna Kumar

Team Emerald: Devisree Hari, Nithya Loordh, Saraswathi Unni Amit, Biby Sebastin, Divya Ganesh, Feba Fatim, Malavika Sabu, Minnu Mani, Vaishna MP, Aiswarya R, Aneena Mathew, Jipsa Joseph, Keziah Miriam Sabin, Manasvi Potti, Steffi Stanly, Aiswarya M, Anushka CV

