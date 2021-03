AMB vs PEA Dream11 Prediction Kerala Women’s T20

Team Amber vs Team Pearl Dream11 Team Prediction Kerala Women's T20 – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today's AMB vs PEA at Sanathana Dharma College Ground:

Team Amber vs Team Pearl Dream11 Team Prediction Kerala Women's T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of AMB vs PEA, Kerala Women's T20, Team Pearl Dream11 Team Player List, Team Amber Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Team Amber vs Team Pearl T20, Online Cricket Tips AMB vs PEA T20, Online Cricket Tips Team Amber vs Team Pearl Kerala Women's T20, Fantasy Playing Tips – Kerala Women's T20

TOSS: The Kerala Women's T20 toss between Team Amber and Team Pearl will take place at 1.30 PM IST – March 27.

Time: 2 PM IST

Venue: Sanathana Dharma College Ground.

AMB vs PEA My Dream11 Team

Jincy George (captain), Aleena Surendran (vice-captain), K R Sneha, Drishna N K, Drishya I V, Sooya Sukumar, Athira Sanal, Keerthi James, Anusree Anilkumar, V J Joshvitha, Nandana

AMB vs PEA Probable Playing XIs

Team Amber: Jincy George, Sraya Roy, Binisha V, Devika Krishna Kumar, Sneha KR, Athira Sanal, Aleena Surendran, Abina M, Joshvitha VJ, Anusree Anilkumar, Diya Gireesh

Team Pearl: Keerthi James, Aswathy Babu, Drishna NK, Drishya Devan, Sooya Sukumar, B Souparnika, Aleena Shibu, Yuvanthika R, Darsana Mohanan, Nandana, Sneha M

AMB vs PEA Full Squads

Team Amber: Aleena MP, Aleena Surendran, Ansu Sunil, Arya Baby, Binisha V, Devika Krishna Kumar, Athira Sanal, Jincy George, Sruthi TP, Abina M, Deepthi JS, Sneha KR, Anusree Anilkumar, Diya Gireesh, Joshitha VJ, Sraya Roy, Yadhu Priya

Team Pearl: Akhil Ponnukuttan, Aleena Shibu, Bhadra Parameswaran, Drishna NK, Drishya Devan, Jisna Joseph, Sooya Sukumar, B Souparnika, Keerthi James, Yuvanthika R, Aswathy Babu, Maria George, Darsana Mohanan, Jisha Jaimon, Nandana, Sneha M, Sourabhya Balan

